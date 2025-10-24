ЗСУ зайшли в стратегічне місто: військовий про ситуацію на складному напрямку

Військовий анонсував результати "дуже вдалої" операції.

Головне:

Наразі Покровський напрямок найважчий

Українські підрозділи зайшли в місто

Вони проводитимуть зачистки та контрдиверсійну роботу

Штурмовики ЗСУ зайшли в Покровськ Донецької області та проводять у місті зачистки. Про це заявив начальник Управління штурмових підрозділів Валентин Манько.

За його словами, Покровський напрямок найважчий, але все під контролем.

"Ситуація на Покровському напрямку залишається найважчою, оскільки противник зібрав там дуже багато сил", - йдеться у повідомленні.

Він наголосив, що українські підрозділи вже зайшли в місто.

"Будемо зараз проводити зачистки, будемо проводити контрдиверсійну роботу", - підкреслив військовий.

Манько додав, що присутність ЗСУ в місті дозволить швидше реагувати на спроби прориву диверсійних груп.

Він також анонсував результати "дуже вдалої" операції, проведеної на цьому напрямку, яка дозволила "противника переграти на військовому нашому полі".

Покровськ / Інфографіка: Главред

Дії росіян на фронті

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що російські війська будуть максимально жорстко діяти на фронті, щоб домогтися істотних досягнень.

"Поки Росія тягнутиме час до грудня, а потім за час різдвяних свят, російські війська спробують домогтися на фронтах усього, чого тільки можна. До лютого Росія спробує прорвати український фронт і змусити його посипатися", - зауважив експерт.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, моніторинговий проєкт DeepState заявляв, що українські захисники відкинули російських окупантів поблизу Кучерового Яру на Покровському напрямку у Донецькій області.

В партизанському русі Атеш говорили, що через значні втрати особового складу російське командування почало формувати штурмові роти з жінок на Покровському напрямку.

Також відомо, що під час успішної операції на Добропільському напрямку українські десантники не лише звільнили село Кучерів Яр, а й провели блискавичну рятувальну операцію - з-під загрози ворожого вогню вдалося евакуювати 10 мирних мешканців.

Про персону: Валентин Манько Валентин Манько — це український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, начальник Управління штурмових підрозділів (Штурмових військ) ЗСУ. Герой України (2024). Народився 29 січня 1981 року в селі Григорівка (нині — Бунчужне), Дніпропетровської області. З початком російсько-української війни у 2014 році добровільно пішов на фронт, командував підрозділом у складі ДУК "Правий сектор", а згодом створив власний добровольчий загін. У подальшому Манько став командиром 33-го окремого штурмового полку ЗСУ, який відзначився на фронтах Донеччини та Харківщини. У 2025 році призначений начальником новоствореного Управління штурмових підрозділів Збройних сил України. Відомий як ініціатор розбудови штурмових військ — нового роду сил, що спеціалізуються на прориві оборони противника та веденні ближніх боїв. Нагороджений орденом "Золота Зірка" за особисту мужність і героїзм у боях проти російських окупантів.

