Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Анна Ярославська
24 жовтня 2025, 06:57
24140
Президент США сказав, коли американські санкції позначаться на російській економіці.
Трамп, Путин
Трамп поіронізував над Путіним через санкції / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Головні тези:

  • Трамп сказав, коли нові санкції вплинуть на економіку РФ
  • Президент США поіронізував над главою Кремля

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву глави РФ Володимира Путіна про те, що нові американські санкції нібито істотно не впливатимуть на російську економіку.

На запитання журналіста, чи не помиляється Володимир Путін, Трамп відповів з іронією. За словами глави Білого дому, наслідки санкцій можна буде побачити через шість місяців, передає Clash report.

відео дня

"Я радий, що він [Путін] так думає. Це добре. Я повідомлю вам про це через шість місяців. Подивимося, як усе складеться", - сказав Трамп.

Дивіться відео - Трамп відповів Путіну щодо санкцій:

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Що заявив Путін

Російське видання Коммерсантъ процитувало заяву російського диктатора про введення нових санкцій США.

"Так, вони [санкції] для нас серйозні, звичайно, це зрозуміло. І матимуть певні наслідки, але істотно все-таки не позначаться, особливо на нашому економічному самопочутті", - похвалився Путін.

Він уточнив, що санкції США погано вплинуть на російсько-американські відносини.

Також Путін поскаржився, що це був недружній акт і спроба тиску на Росію.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

США запровадили санкції проти РФ - що відомо

Як писав Главред, 22 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Штати суттєво посилять санкції проти Росії.

Пізніше Міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. У відомстві закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Нові обмеження стосуються 28 дочірніх підприємств "Роснефти" і 6 дочірніх компаній "Лукойла".

"При цьому санкції стосуються структур під контролем "Роснефти" і "Лукойлу" більш ніж на 50%, навіть якщо вони не включені до списку безпосередньо", - зазначили в Міністерстві фінансів США.

Пізніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що запровадження нових санкцій проти Росії не повинно було стати несподіванкою і не означає, що Вашингтон відмовляється від переговорів із Москвою.

Трамп може наблизити Україну до закінчення війни: думка експерта

Керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що Трамп може прискорити закінчення війни.

За його словами, президент США може надати Україні необхідні засоби ураження. Це значно прискорить процес, адже Україна також має власні засоби ураження, такі як ракети "Фламінго".

"Арсенал досить серйозний, великий та дуже ефективний. Але цей процес (закінчення війни - Главред) був би значно швидшим, якби ми зараз одразу отримали те, що нам потрібно для того, щоб комбіновано знищувати російську військову та промислову інфраструктуру, яка забезпечує війну", - пояснив Огризко в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції новини США Дональд Трамп Володимир Путін
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Різка зміна риторики РФ: в ISW розповіли, чому Путін і Медведєв "атакують" Трампа після санкцій

Різка зміна риторики РФ: в ISW розповіли, чому Путін і Медведєв "атакують" Трампа після санкцій

09:58Політика
Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак

09:00Інтерв'ю
Дрон влучив у житловий будинок у Херсоні, Кіровоградщина - без світла: наслідки нічної атаки

Дрон влучив у житловий будинок у Херсоні, Кіровоградщина - без світла: наслідки нічної атаки

07:40Війна
Реклама

Популярне

Більше
Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Китайський гороскоп на сьогодні 24 жовтня: Коням - зневіра, Свиням - відмова

Китайський гороскоп на сьогодні 24 жовтня: Коням - зневіра, Свиням - відмова

Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

Як українцям за лічені хвилини зігріти квартиру під час блекаутів

Як українцям за лічені хвилини зігріти квартиру під час блекаутів

Долар злетів до максимуму з кінця січня, євро шалено підскочив: новий курс валют

Долар злетів до максимуму з кінця січня, євро шалено підскочив: новий курс валют

Останні новини

09:58

Різка зміна риторики РФ: в ISW розповіли, чому Путін і Медведєв "атакують" Трампа після санкцій

09:48

Зірка "Жіночого Кварталу" показала свого бойфренда - подробиці

09:45

Ціна вже перевалила за 100 гривень: в Україні невпинно дорожчає один продукт

09:29

У Німеччині закликають обмежити в’їзд для молодих українців: у чому причина

09:28

Такою ви цю страву точно не бачили: рецепт шуби у рожевих млинцяхВідео

Теплопостачання буде мінімальним, газ можуть подавати погодинно: Корольчук - про опалювальний сезон 2025Теплопостачання буде мінімальним, газ можуть подавати погодинно: Корольчук - про опалювальний сезон 2025
09:08

Всупереч усьому: знаки зодіаку, які чинять по-своєму і не дотримуються правил

09:00

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак

08:42

Частина росіян залишилася без світла: вночі дрони атакували дві області РФВідео

08:22

Чи зможуть санкції США змусити Путіна припинити війну: зʼявився прогноз аналітиків

Реклама
08:10

Провал РФ на фронті та втрати окупантів у жовтніПогляд

07:40

Дрон влучив у житловий будинок у Херсоні, Кіровоградщина - без світла: наслідки нічної атаки

06:57

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдетьсяВідео

06:21

Грошей на виплати СВОшникам немає: як Україна б'є по ахіллесовій п'яті КремляПогляд

05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти оленя

05:30

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Ракам - праздник, Львам - мудрость, Девам - конфликтВідео

04:56

Гороскоп на завтра 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

04:34

Неприємний запах зникне з холодильника за три години: що треба зробити

04:00

"Щоб більше таке не ляпала": Леся Нікітюк звернулася до відомої акторки

03:30

Доля готує подарунок: трьох знаків зодіаку скоро чекає сплеск достатку

02:45

"Живе з нами": Ілона Гвоздьова зізналась, хто врятував її від розлучення

Реклама
02:02

Лише один нюанс може змусити Путіна закінчити війну - про що йдетьсяВідео

00:25

ЄС відклав виділення 140 млрд євро Україні через страх однієї країни - Bloomberg

23 жовтня, четвер
23:12

Які електромобілі мають найдовговічніші акумулятори - визначено 10 лідерів

22:14

Як сказати українською "однофамілець" - мовознавці назвали правильну відповідьВідео

22:07

В Білому домі висунули умову Путіну щодо війни - що від нього вимагаютьВідео

22:01

Географічна аномалія: чому 90% території Австралії залишається незаселеною

21:34

Оцет і апельсиновий сік: як змити нігті без ацетону

21:14

Як оригінально зберігати шарфи: професіонали назвали 4 способи

21:13

"Йому було 55": як помер Дизель Яценко насправді

20:58

Чому небезпечно ставити дзеркало в неправильних місцях: будете здивовані кількістю проблем

20:46

Засядько, Хаукін, Тимченко: чому світ не знає про цих українських супергероїв

20:45

Світло вимикаютимуть впродовж 16 годин: нові графіки відключень на 24 жовтня

20:21

Дивляться на стіну і гавкають – розкрито, чи можуть собаки відчувати привидів

20:20

Небезпека, яка може згубити: чому в Австралії не можна купатися без колготок

20:20

"Це зрадники": український шоумен розніс у пух і прах Потапа, Яму та Винника

20:10

РФ замовила десятки ядерних "Калібрів": в ЗМІ потрапили секретні документи

19:51

Близько 5 мільйонів: Зінченки засвітили розкішні аксесуари

19:24

Путін вперше відреагував на нові санкції США та видав ультиматум Україні - що відомо

19:21

Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

19:10

Чому Трамп скасував зустріч із ПутінимПогляд

Реклама
19:01

Почнеться "чорна смуга": що не можна брати в руки у свято 24 жовтня, прикмети

18:44

"Може будуть завтра у нас": Зеленський заінтригував заявою про ракети Tomahawk

18:23

Бюджет втратив щонайменше 300 млн грн через зловживання пов’язаної з Гетманцевим компанії "М.С.Л.", - економіст

18:23

"Виб'є трон з-під Путіна": названо цікаву ціль для ЗСУВідео

18:21

Зеленський розкрив деталі плану закінчення війни - який перший крок

17:54

Долар злетів до максимуму з кінця січня, євро шалено підскочив: новий курс валют

17:53

Кудрицький замовчував зрив програми укриттів в "Укренерго" перед своїми ж європейськими друзями, - депутат

17:48

Українців почали штрафувати за паркани в селі – можна влетіти на "кругленьку суму"Відео

17:29

Свіжі, проте провальні: експерти назвали найгірші авто 2025 року

17:18

"Як занервував Путін": Зеленський заявив про початок перемовин щодо Tomahawk

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти