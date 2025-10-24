Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Президент США сказав, коли американські санкції позначаться на російській економіці.

Трамп поіронізував над Путіним через санкції / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Трамп сказав, коли нові санкції вплинуть на економіку РФ

Президент США поіронізував над главою Кремля

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву глави РФ Володимира Путіна про те, що нові американські санкції нібито істотно не впливатимуть на російську економіку.

На запитання журналіста, чи не помиляється Володимир Путін, Трамп відповів з іронією. За словами глави Білого дому, наслідки санкцій можна буде побачити через шість місяців, передає Clash report.

"Я радий, що він [Путін] так думає. Це добре. Я повідомлю вам про це через шість місяців. Подивимося, як усе складеться", - сказав Трамп.

Дивіться відео - Трамп відповів Путіну щодо санкцій:

Що заявив Путін

Російське видання Коммерсантъ процитувало заяву російського диктатора про введення нових санкцій США.

"Так, вони [санкції] для нас серйозні, звичайно, це зрозуміло. І матимуть певні наслідки, але істотно все-таки не позначаться, особливо на нашому економічному самопочутті", - похвалився Путін.

Він уточнив, що санкції США погано вплинуть на російсько-американські відносини.

Також Путін поскаржився, що це був недружній акт і спроба тиску на Росію.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

США запровадили санкції проти РФ - що відомо

Як писав Главред, 22 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Штати суттєво посилять санкції проти Росії.

Пізніше Міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. У відомстві закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Нові обмеження стосуються 28 дочірніх підприємств "Роснефти" і 6 дочірніх компаній "Лукойла".

"При цьому санкції стосуються структур під контролем "Роснефти" і "Лукойлу" більш ніж на 50%, навіть якщо вони не включені до списку безпосередньо", - зазначили в Міністерстві фінансів США.

Пізніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що запровадження нових санкцій проти Росії не повинно було стати несподіванкою і не означає, що Вашингтон відмовляється від переговорів із Москвою.

Трамп може наблизити Україну до закінчення війни: думка експерта

Керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що Трамп може прискорити закінчення війни.

За його словами, президент США може надати Україні необхідні засоби ураження. Це значно прискорить процес, адже Україна також має власні засоби ураження, такі як ракети "Фламінго".

"Арсенал досить серйозний, великий та дуже ефективний. Але цей процес (закінчення війни - Главред) був би значно швидшим, якби ми зараз одразу отримали те, що нам потрібно для того, щоб комбіновано знищувати російську військову та промислову інфраструктуру, яка забезпечує війну", - пояснив Огризко в інтерв'ю Главреду.

