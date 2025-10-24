Україну накриють масштабні відключення світла: з'явилися графіки на 25 жовтня

Укренерго застосовує обмеження електропостачання через удари РФ по енергетиці.

Графіки відключень на 25 жовтня / / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Головне:

Графіки погодинних відключень 25 жовтня діятимуть з 07:00 до 23:00

Світло в обсягах від 1 до 2 черг

Причина - наслідки масованих ракетно-дронових атак РФ

У суботу, 25 жовтня, в окремих регіонах України запроваджуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень діятимуть і для побутових споживачів, і для промисловості. Про це повідомило Укренерго.

"Причина запровадження обмежень - наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - пояснили у компанії.

За даними Укренерго, графіки погодинних відключень для населення застосовуватимуть з 07:00 до 23:00, обсягом від 1 до 2 черг. Для промислових споживачів обмеження потужності діятимуть з 08:00 до 23:00.

Енергетики нагадали, що обсяг застосування обмежень може змінюватися, тому слід стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Також у компанії закликали споживачів економно використовувати електроенергію у періоди, коли вона доступна за графіком.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Що буде з електроенергією взимку - прогноз експерта

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв’ю Главреду попередив, що Україну цієї зими можуть очікувати тривалі відключення електроенергії, особливо під час сильних морозів. За його словами, у пікові години населення може залишатися без світла до 20 годин на добу.

Корольчук нагадав, що попередньої зими уникнути критичної ситуації вдалося завдяки незвично теплій погоді. Якщо ж цього року зима буде холоднішою, багатогодинні відключення стануть реальністю.

"Дехто тоді сміявся й казав: "Які мінус 20 годин без світла - це все фантазії". Але це не фантазії. Просто зима торік була теплою - ще раз підкреслю. А якщо зима буде звичайною, то ці "мінус 20 годин" можуть стати абсолютною реальністю", - наголосив Корольчук.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 24 жовтня, в Україні введено погодинні графіки відключення світла з 07:00 до 23:00 через наслідки масованих атак РФ на енергосистему. Для населення передбачені відключення обсягом від 1,5 до 2,5 черг залежно від регіону.

Росія посилила удари по українській енергосистемі і ситуація цієї зими може погіршитися, особливо у прифронтових регіонах. Військовий експерт Іван Ступак прогнозує, що найскладніше буде у Харкові та Києві, тоді як віддалені міста, такі як Ужгород, майже не відчують проблем.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Путін прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні цієї зими, атакуючи енергетичну інфраструктуру.

Про компанію: Укренерго ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

