Україну накриють масштабні відключення світла: з'явилися графіки на 25 жовтня

- Графіки погодинних відключень 25 жовтня діятимуть з 07:00 до 23:00
- Світло в обсягах від 1 до 2 черг
- Причина - наслідки масованих ракетно-дронових атак РФ
У суботу, 25 жовтня, в окремих регіонах України запроваджуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень діятимуть і для побутових споживачів, і для промисловості. Про це повідомило Укренерго.
"Причина запровадження обмежень - наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - пояснили у компанії.
За даними Укренерго, графіки погодинних відключень для населення застосовуватимуть з 07:00 до 23:00, обсягом від 1 до 2 черг. Для промислових споживачів обмеження потужності діятимуть з 08:00 до 23:00.
Енергетики нагадали, що обсяг застосування обмежень може змінюватися, тому слід стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Також у компанії закликали споживачів економно використовувати електроенергію у періоди, коли вона доступна за графіком.
Що буде з електроенергією взимку - прогноз експерта
Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв’ю Главреду попередив, що Україну цієї зими можуть очікувати тривалі відключення електроенергії, особливо під час сильних морозів. За його словами, у пікові години населення може залишатися без світла до 20 годин на добу.
Корольчук нагадав, що попередньої зими уникнути критичної ситуації вдалося завдяки незвично теплій погоді. Якщо ж цього року зима буде холоднішою, багатогодинні відключення стануть реальністю.
"Дехто тоді сміявся й казав: "Які мінус 20 годин без світла - це все фантазії". Але це не фантазії. Просто зима торік була теплою - ще раз підкреслю. А якщо зима буде звичайною, то ці "мінус 20 годин" можуть стати абсолютною реальністю", - наголосив Корольчук.
Відключення світла в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 24 жовтня, в Україні введено погодинні графіки відключення світла з 07:00 до 23:00 через наслідки масованих атак РФ на енергосистему. Для населення передбачені відключення обсягом від 1,5 до 2,5 черг залежно від регіону.
Росія посилила удари по українській енергосистемі і ситуація цієї зими може погіршитися, особливо у прифронтових регіонах. Військовий експерт Іван Ступак прогнозує, що найскладніше буде у Харкові та Києві, тоді як віддалені міста, такі як Ужгород, майже не відчують проблем.
Крім цього, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Путін прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні цієї зими, атакуючи енергетичну інфраструктуру.
