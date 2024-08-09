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Результативні три дні: Зеленський заявив про потужне поповнення обмінного фонду

Руслана Заклінська
9 серпня 2024, 20:45
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Минулі три доби дії українських захисників були особливо результативними щодо поповнення обмінного фонду України, зазначив президент.
Результативні три дні: Зеленський заявив про потужне поповнення обмінного фонду
Минулі три доби дії українських захисників були особливо результативними / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 1 окремий батальйон морської піхоти

Президент України Володимир Зеленський подякував українським воїнам за ефективну роботу та значне поповнення обмінного фонду. ЗСУ результативно діяли останні три доби. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні у п'ятницю, 9 серпня.

"Я хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду - беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей із російського полону", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що ці зусилля є надзвичайно важливими. За його словами, за минулі три доби українські захисники попрацювали "особливо результативно".

відео дня

"Маємо повернути свободу всім нашим людям, які зараз у російській неволі", - наголосив Зеленський.

Бої у Курській області РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, у прикордонних районах Курської області четвертий день тривають бої. За ці дні нібито українські сили захопили більше російських земель, ніж ЗСУ протягом усього контрнаступу 2023 року. За даними The Telegraph, цей наступ має три мети:

  • відвернути ресурси росіян від наступу в Донецькій області;
  • посіяти розбрат усередині РФ та показати росіянам, що війна може прийти до них;
  • можливий обмін захопленими територіями на майбутніх переговорах України та Росії.

Також аналітики ISW стверджують, що "українські війська" просунулися до 10 км углиб у Курській області. Проникнення на територію Курської області відбулося через дві російські оборонні лінії та опорний пункт.

Президент Зеленський провів засідання Ставки, де заслухав доповіді від військового керівництва. Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів про оборонні дії ЗСУ на ділянках, звідки Росія завдавала ударів по Україні.

Крім цього, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що неподалік міста Суджі в Курській області РФ українські сили захопили склади боєприпасів, які мали використовувати для наступу на Сумську область. За його словами, українські військові планують не лише наступати в Курській області, а й утримувати позиції та будувати фортифікації.

Криза в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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