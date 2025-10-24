Багато росіян знищено: у Торському ЗСУ після зачистки підняли український прапор

Ще один населений пункт Донеччини повернувся під контроль України.

https://glavred.net/front/mnogo-rossiyan-unichtozheno-v-torskom-vsu-posle-zachistki-podnyali-ukrainskiy-flag-10709279.html Посилання скопійоване

Ворог зазнав великих втрат під час операції українських військових / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомили військові:

Українські підрозділи зачистили Торське від окупантів

Росіяни ховалися у селі від ударів ЗСУ

Деякі окупанти здавалися в полон, але на них направляли дрони самі ж росіяни

У селі Торське, що на Лиманському напрямку, українські військові провели зачистку від російських сил та вивісили синьо-жовтий прапор у подвір'ї зруйнованої місцевої школи. Про це повідомили у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

Українські захисники розділили населений пункт протяжністю у 8,7 кілометра на зони, які поступово звільнили від російських загарбників. Таким чином село повернулося під контроль України.

відео дня

Деталі операції із зачистки Торського

Військові розповіли, що під час повернення Торського їм вдалося ліквідувати до сотні російських військових. Більшість із них ховалися у селі від українських ударів у підвалах та будинках.

За допомогою важких безпілотників-бомбардувальників військові скидали на вогневі точки противника здвоєні протитанкові міни. Таким чином укриття росіян були зруйновані.

"Одночасно із зачисткою в Торському була виставлена позиція блокування на дорозі на Лиман, наша група на цій позиції протягом двох тижнів зупиняла просування ворога", - додали українські бійці.

Як армія РФ реагувала на втрату села

В "Скелі" кажуть, що окупанти, які перебували у Торському, були деморалізовані. Вони навіть подекуди складали зброю та здавалися у полон. Що цікаво, у деяких випадках, під час переведення до українських позицій російських полонених атакували їхні ж оператори дронів РФ та артилеристи.

Що відбувається на Лиманському напрямку

Главред писав про повідомлення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського щодо стабілізації обстановки в районі селища Ямпіль, що на Донеччині.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Там підрозділи Сил спеціальних операцій, частин Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії України напередодні проводили ударно-пошукові дії для виявлення і знищення залишків диверсійних груп противника.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за повідомленням аналітиків, українські захисники відкинули російських окупантів поблизу Кучерового Яру на Покровському напрямку у Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що через значні втрати особового складу російське командування почало формувати штурмові роти з жінок на Покровському напрямку. Їх також використовують для розвідки під виглядом цивільних.

Нещодавно аналітики заявили, що Сили оборони України окрім ефективної оборони на усіх ділянках фронту, подекуди проводять контрнаступальні операції.

Читайте також:

Про джерело: 425-й окремий штурмовий полк "Скала" 425-й окремий штурмовий полк "Скала" — формування військ у складі Сухопутних військ Збройних Сил України чисельністю в полк, повідомляє Вікіпедія. Створений у 2022 році, свою назву отримав від позивного командира Юрія Гаркавого — "Скала". В січні 2025 року стало відомо, що батальйон масштабовано до полку, зокрема розгортаються танковий та артилерійський підрозділи. Того ж місяця командира полку — підполковника Юрія Гаркавого відзначено орденом "Золота Зірка" та званням Герой України

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред