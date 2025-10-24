Частина міст України взимку буде без тепла: експерт назвав важливий нюанс

Наскільки критичною буде ситуація для українців взимку залежить не лише від інтенсивності ударів РФ.

Цього року енергосистемі України буде складніше пережити зиму через обстріли РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Ступак:

В деяких містах України ситуація взимку може бути складнішою

Цьогоріч проходження зими для України буде складнішим, ніж торік

Частина українських міст може залишитись без теплоподачі

Країна-агресорка Росія останнім часом збільшила інтенсивність ударів по енергетиці України. Якщо ця тенденція буде зберігатися і надалі, у деяких регіонах ситуація буде гіршою, ніж в інших.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, складно буде, наприклад, жителям Харкова і Києва, в той час як в Ужгороді, ймовірно, і не будуть розуміти, що відбувається.

Наскільки складнішою для українців буде зима 2025-2026 років

Експерт вважає, що цьогоріч зимовий період буде на 20-25% складніший і важчий, ніж у попередні роки. Але все залежатиме від географії, тобто віддаленості населеного пункту від лінії фронту та кордону із Росією.

"Без зайвої паніки та без "рожевих окулярів" слід зазначити, що цієї зими Україні буде непросто, але у нас є генератори, батареї та досвід виживання під час регулярних атак на енергетику. Але чогось критичного я не чекаю", - зазначив Ступак.

Він додав, що, скоріш за все, частина міст України буде без тепла чи з обмеженою теплоподачею, але жодної катастрофи не передбачається.

До якої зими готуватися киянам - думка експерта

Главред писав, що експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв заявив, що ситуація у столиці з електроенергією може бути такою, що мешканці годинами і подекуди днями будуть залишатися без електропостачання.

"Повного блекауту, що кияни будуть місяцями без електропостачання - таке дійсно малоймовірно, але локальні ситуації, які призведуть до декількох днів без стабільного електропостачання, ми це вже переживали і минулого року. Тому такі локальні ситуації дійсно можуть бути", - наголосив він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення електроенергії в Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що за словами Юрія Корольчука, продовження обстрілів, особливо взимку, під час опалювального сезону, дійсно може призвести до масштабного блекауту. Українці можуть залишитися без світла, опалення, води та газу.

Напередодні керівник ОП Андрій Єрмак вийшов із заявою про те, що Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Цього року ситуація не змінилася.

Нагадаємо, українців попередили, що тривалі відключення електроенергії взимку можуть стати реальністю. Якщо зима буде холодною, то без світла українці можуть бути близько 20 годин.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

