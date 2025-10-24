"Витягала своїми руками": зірка Жіночого кварталу розповіла про поранення брата

Олександра Машлятіна розповіла про те, як брат отримав поранення на війні.

Олександра Машлятіна поділилася особистим / Колаж Главред, фото Instagram/mashliatina

Українська акторка та гумористка Жіночого Кварталу і ведуча YouTube-шоу Радник - Олександра Машлятіна зізналася, як їй та її родині вдалося пережити раніше її рідного брата.

Як розповіла вона в інтерв'ю 1plus1, її брат Олексій воює і під час оборони України від Росії був сильно поранений.

Актриса розповіла, що для її сім'ї - це був непростий період. "Все трималося на мамі і морально, і фізично. Вона буквально витягала брата своїми руками, своєю силою. Зараз, слава Богу, все більш-менш стабільно", - розповіла вона.

Машлятіна - зірка "Жіночого кварталу" / Фото Instagram/mashliatina

За словами Машлятиної, їй цей період дався нелегко. "Уже пережила і дякую Богу. Було дуже складно, але сім'я, підтримка близьких - це не дало зламатися", - розповіла вона.

Жіночий Квартал - гумористичне розважальне телевізійне шоу, що демонструється на телеканалі 1+1 Україна з жовтня 2018 року.

