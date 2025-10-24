"Когось там лайкнув": Леся Нікітюк сказала, як познайомилася зі своїм нареченим

Коротко:
- Нікітюк зізналася, що зустріла свого нареченого на сайті знайомств
- 51% чоловіків ніколи не знайомилися з дівчатами в додатках
Українська ведуча і блогерка Леся Нікітюк розповіла, де і як познайомилася зі своїм нареченим і батьком своєї дитини, військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.
Під час нового випуску розважального шоу "Хто зверху?" жіноча команда мала відповісти на запитання "Скільки відсотків чоловіків ніколи не знайомилися з дівчатами в додатках для знайомств". Ось тут-то Нікітюк і зізналася, що саме там зустріла свого нареченого.
Спочатку ще співведучий, співак Володимир Дантес відповів, що не знайомився в таких додатках уже років 15. А Леся припустила, що це буде "маленький відсоток".
"Ось, наприклад, узяти велике місто. Тут поки кудись доїдеш, то на знайомство часу взагалі не буде... Тільки в телефон зайшов і когось там лайкнув...", сказала Нікітюк.
І пізніше додала:
"Ну, якщо чесно, давайте візьмемо великі міста. Яке знайомство взагалі? Де? З ким? Усі знайомляться через додатки. І це допомагає хоча б демографічну кризу вирішити в нашій країні. Це я конкретно про свої стосунки, які виникли в застосунку".
У підсумку виявилося, що 51% чоловіків ніколи не знайомилися з дівчатами в додатках.
Про персону: Леся Нікітюк
Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сєла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.
