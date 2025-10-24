Рус
Цінний продукт в Україні стрімко дешевшає - ціни нетипово летять вниз

Руслана Заклінська
24 жовтня 2025, 23:57
Асоціація виробників молока зауважила нетипову для кінця року тенденцію падіння цін на молоко та молочні продукти у світі.
Цінний продукт в Україні стрімко дешевшає - ціни нетипово летять вниз
Молоко дешевшає під тиском світових цін

Ключові тези Кухалейшвілі:

  • Ціни на молоко-сировину в Україні знижуються
  • Середні закупівельні ціни впали на 15-20 копійок за місяць
  • З 1 листопада продовжиться здешевлення

Ціни на молоко-сировину в Україні знижуються через поєднання внутрішніх та світових факторів. Середні закупівельні ціни на всі ґатунки зменшилися на 15-20 копійок за місяць. Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

За його словами, падіння світових цін на біржові товари на експортних ринках, збільшена пропозиція молочних продуктів на складах та слабкий попит з боку молокопереробних підприємств сприяють зниженню закупівельних цін на молоко. Кухалейшвіллі прогнозує, що з 1 листопада продовжиться здешевлення молока-сировини, особливо у господарствах, де ціни наразі знаходяться у верхньому коридорі.

На його думкку, протягом наступного півріччя очікується поступовий розпродаж значних залишків молочних продуктів на складах у США та ЄС. Це може призвести до позитивних змін на молочному ринку навесні наступного року.

Які ціни на молоко в Україні

Для молока екстра ґатунку середня ціна складає 17,25 грн за кілограм без ПДВ, що на 20 копійок менше, ніж у попередньому місяці. У господарствах ціни коливаються від 16,90 до 18,00 грн за кілограм без ПДВ.

Що стосується молока вищого ґатунку, то середня ціна зараз становить 17,00 грн за кілограм без ПДВ, що на 15 копійок менше, ніж місяць тому. Ціни на цей вид молока коливаються у межах від 16,80 до 17,10 грн за кілограм.

Для молока першого ґатунку середня закупівельна ціна знизилася на 15 копійок і склала 16,65 грн за кілограм без ПДВ. У господарствах мінімальна ціна залишилася на рівні 16,50 грн, тоді як максимальна досягала 17,00 грн за кілограм.

Загалом, середньовиважена ціна трьох основних ґатунків молока становить 17,17 грн за кілограм без ПДВ, що на 18 копійок менше, ніж у попередньому місяці.

Кухалейшвілі зазначає, що ціни на молоко-сировину падають через низький попит з боку молокопереробних підприємств, збитковість виробництва сухого молока та вершкового масла, а також зниження світових цін на масло, що тисне на внутрішній ринок. Водночас у світі панує тенденція до падіння цін на молоко та молочні продукти, що наразі нетипово для кінця року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Про джерело: Асоціація виробників молока

Асоціація виробників молока - неприбуткове неурядове професійне об’єднання господарств, що спеціалізуються на молочному скотарстві. АВМ була офіційно зареєстрована 30 квітня 2009 року. За 10 років існування лави об’єднання зросли в 10 разів: у 2020-му учасниками АВМ є 150 господарств з усіх куточків України (середній розмір господарства — 400 корів), йдеться на сайті.

молоко продукти харчування ціни на продукти
15:47

Прем'єрний випуск шоу "Місія впоратися": комік Марк Куцевалов тестує професію автомайстра

15:43

Так піцу ви ще не готували: рецепт смачного перекусу за 25 хвилин

15:41

Частина міст України взимку буде без тепла: експерт назвав важливий нюанс

