"Кілька разів перечитав": Буданов назвав улюблену книгу

Буданов сказав, що читає вечорами своїй дружині

Глава ГУР зізнався, що в дитинстві йому подобалося оповідання "Сіра шийка"

Улюбленою книгою начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирила Буданова є мемуари американського дипломата, фахівця з питань Росії та Близького Сходу Вільяма Бернса "Невидима сила". Про це Буданов розповів у коментарі, який опубліковано на Instagram-сторінці одного з київських книжкових магазинів.

"Звичайно. З останнього - Тоні Джадт "Після війни". Дуже поважаю і мені подобається книга "Невидима сила". Бернс її написав, насправді вже кілька разів перечитав", - розповів Буданов.

Буданов зізнався, що нещодавно йому друзі подарували поетичну збірку "Так ніхто не кохав: Антологія української поезії про кохання".

"Ми з дружиною вечорами взяли за правило - періодично читати по віршу. А з художньої літератури останні майже чотири роки - трошки випав, як то кажуть, із цього сегмента", - зазначив він.

За словами Буданова, коли в нього є вільний час, він намагається читати, а його дружина може прочитати книгу за день. На запитання, скільки книжок у нього вдома, Буданов не став називати кількість, але підкреслив, що "досить багато".

Коментуючи уточнювальні запитання, він запевнив, що більше ста, але менше тисячі.

Очільник ГУР зізнався, що в дитинстві йому подобалося оповідання "Сіра шийка", автором якого є російський письменник Дмитро Мамин-Сибіряк.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) - український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

