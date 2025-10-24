Автоподовження і без ТЦК: як зміняться відстрочки з 1 листопада

Понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок від мобілізації автоматично, без черг і бюрократії.

80% відстрочок можна буде оформити через додаток "Резерв+" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, t.me/svyrydenkoy

Кабмін ухвалив важливі зміни, які стосуються оформлення відстрочок від мобілізації та їхнього продовження. Про це написала прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в Telegram.

"Уряд ухвалив рішення, що впроваджує автоматичне продовження відтермінувань, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП", - написала Свириденко. відео дня

Вона деталізувала, що згідно з рішенням Кабміну:

понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок від мобілізації автоматично, без черг і бюрократії;

80% відстрочок можна буде оформити через додаток "Резерв+". Іншу частину - у будь-якому зручному ЦНАПі;

основне підтвердження відстрочки - це електронний військово-обліковий документ із QR-кодом. Паперових довідок із собою брати не доведеться.

Глава українського уряду звернула увагу, що зміни набувають чинності з 1 листопада.

За словами Свириденка, таке рішення - важлива частина створення екосистеми "е-ТЦК". Так держава хоче перевести в електронний формат ключові сервіси та зменшити навантаження на ТЦК.

Чи знизять мобілізаційний вік в Україні - думка військового

Як писав Главред, командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков раніше висловлював переконання, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років. Він зазначив, що нинішні реалії роблять неминучою мобілізацію осіб цього віку до ЗСУ. Крім того, Куртков додав, що "добровільно-примусову" мобілізацію слід було запровадити ще на початку війни.

"Але, скоріш за все, як показує практика, ми почнемо мобілізувати їх тоді, коли вже треба було зробити ще вчора", - зазначив командир в інтерв'ю Слідству.Інфо.

Мобілізація в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 жовтня Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Восени 2025 року Україна проходить черговий етап оновлення системи мобілізації. Експерти прогнозують, що процес може стати інтенсивнішим через ситуацію на фронті. Крім того, до роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК) уже починають залучати бойові підрозділи. Главред розібрався, як саме зміниться мобілізаційна система і які нові дані про громадян отримає ТЦК і СП.

Крім того, набув чинності закон, який дозволяє чоловікам віком від 60 років і старше добровільно проходити військову службу за контрактом. Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов пояснив, на які саме спеціальності планують мобілізувати чоловіків цієї вікової категорії.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлію Анатоліївну у вересні 2019 року призначено на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року - першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 року призначена на посаду Першого віцепрем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

