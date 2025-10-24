Алла Пугачова "обібрала чоловіка як липку" - що сталося

Чоловік Примадонни був у шоці від витрат Алли Пугачової

https://glavred.net/starnews/alla-pugacheva-obobrala-muzha-kak-lipku-chto-proizoshlo-10709267.html Посилання скопійоване

Алла Пугачова жила за рахунок чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова

Ви дізнаєтеся:

Алла Пугачова розоряла власного чоловіка

На що Примадонна витрачала гроші

Після сенсаційного інтерв'ю російської співачки Алли Пугачової, яка підтримує Україну після терористичного вторгнення в РФ, продовжують спливати цікаві факти з особистого життя Примадонни. Незважаючи на те, що артистка назвала свій шлюб із Філіпом Кіркоровим фіктивним, вона із задоволенням жила на широку ногу і витрачала його гроші в казино. Про це розповів росЗМІ колишній продюсер Філіпа Кіркорова Леонід Дзюник.

За словами продюсера, Пугачова теж мала вигоду з цього фіктивного шлюбу, а саме повне фінансове забезпечення. Ба більше, вона могла спускати гроші путініста в казино.

відео дня

Алла Пугачова була у шлюбі з Філіпом Кіркоровим / фото: instagram.com, Максим Галкін

"Вона жила понад 10 років за рахунок Філіпа Кіркорова. У Алли не було в той момент концертів, вона нічого не заробляла. Виробництво чіпсів провальне, сидіння в казино - все було на гроші чоловіка. Ті 250 тисяч доларів, які я приніс на розкрутку Насті Стоцької, пішли на потреби Алли. Потім Філіпу довелося ці гроші віддавати. Вона обібрала його як липку", - заявив Дзюник.

Леонід також розповів, що Пугачова дуже не любила, коли Кіркоров намагався на ній економити.

Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми - особисте життя Примадонни / фото: instagram.com, Максим Галкін

"Коли я показав, скільки грошей йде на її витрати, він був у шоці. Коли Філіп відклав 100 тисяч доларів, був скандал", - зізнався продюсер.

Після таких зізнань Леонід Дзюник опинився в лікарні і звинуватив у цьому шанувальників Примадонни. За його словами, невідомі дзвонили і просили перестати "тріпатися" про Примадонну, що нібито загострило його проблеми з серцем.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російській співачці Аллі Пугачовій заморозили пенсію в Росії. Як повідомляють російські пропагандисти, артистка більше не отримує пенсію. Її виплати були заморожені ще після від'їзду до Ізраїлю, де вона перебувала з чоловіком Максимом Галкіним.

Також російська співачка Алла Пугачова, яка публічно засуджує вторгнення РФ в Україну, вшанувала пам'ять свого друга Валентина Юдашкіна. На своїй сторінці Пугачова зробила публікацію з фотографією модельєра і залишила короткий підпис до нього.

Вас може зацікавити:

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред