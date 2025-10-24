Уперше в історії: у Києві на маршрут вийде двоповерховий автобус - де він їздитиме

Українська столиця отримала автобус у подарунок від міста-побратима Берліна.

У Києві на маршрут вийде двоповерховий автобус / колаж: Главред, фото: "Київпастранс"

Коротко:

Двоповерховий автобус виходить на маршрут тільки у вихідні

Автобус створили з урахуванням принципів безбар'єрності

У Києві двоповерховий автобус MAN A39 курсуватиме в тестовому режимі найближчими вихідними, 25 і 26 жовтня. Про це повідомляють на сайті Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію комунального підприємства "Київпастранс".

Двоповерховий автобус виходить на маршрут тільки у вихідні, щоб вивчити експлуатаційні можливості для використання на маршрутах загального користування.

Автобус курсуватиме в суботу та неділю між станцією метро "Академмістечко" та зупинкою Авторинок "Чапаєвка" з 9:43 до 18:53.

Він має 83 місця для сидіння. 28 розташовані на першому поверсі, тоді як решта 55 - на другому. Крім того, автобус має 45 місць для стоячих пасажирів, які розташовані тільки на першому поверсі.

Українська столиця отримала автобус у подарунок від міста-побратима Берліна.

Автобус отримав:

Панорамні вікна;

Систему кондиціонування повітря; USB-порти для підзарядки гаджетів;

Систему автоматичної оплати проїзду;

Гучномовну систему оповіщення про маршрут і зупинки на обох поверхах.

Автобус створили з урахуванням принципів безбар'єрності. Він може похвалитися низькою підлогою, двома місцями для осіб на колісних кріслах, місцем для дитячого візка і двома пандусами.

Також автобус отримав зовнішнє електронне табло з інформацією про номер маршруту.

Зазначимо, Київ отримав від Берліна як гуманітарну допомогу чотири двоповерхові автобуси ще в грудні 2022 року. Їх передали на баланс КП "Київпастранс", але відтоді ніколи не експлуатували. Передані різними містами Німеччини звичайні одноповерхові автобуси давно курсують українською столицею.

Київ за всю історію автобусного руху не мав досвіду експлуатації двоповерхової техніки на регулярних міських маршрутах, віддаючи перевагу тривісним двосекційним машинам, але двоповерхові туристичні автобуси приватних перевізників до повномасштабної війни містом курсували.

