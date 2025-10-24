Від аномального тепла до арктичних морозів: зима готує для українців метеорологічні гойдалки

За прогнозами метеоаналітиків, зима в Україні пройде у два етапи – спочатку тепла й волога, а потім різко холодна та сніжна.

Якою буде зима в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik, УНІАН

Зима 2025–2026 буде нестабільною - очікуються різкі перепади температур

Грудень буде теплим і вологим, а лютий - найхолоднішим

Кліматичні аномалії вплинуть на всю країну

Зима 2025–2026 року обіцяє стати однією з найконтрастніших за останні роки - метеорологи попереджають про справжню погодну гойдалку, яка охопить Україну та Європу. Сезон розпочнеться з м’якого, вологого грудня, а завершиться по справжньому холодним лютим з арктичними морозами.

Про це пише Mkweather. Причиною таких різких змін стануть глобальні кліматичні процеси, зокрема активізація феномену Ла-Нінья, нестабільність полярного вихору та коливання Північноатлантичної й Арктичної осциляцій. Усе це створить умови для атмосферних зрушень, які проявляться у нестабільності температур, штормових фронтах і хвилях холоду.

Грудень принесе українцям нетипове тепло

Температура вдень сягатиме +3…+9 градусів, а на півдні країни - навіть до +11. Атлантичні циклони принесуть часті дощі, мокрий сніг і сильні вітри. У західних областях можливі штормові пориви, підтоплення низин і слизькі дороги. У центральних регіонах очікуються густі тумани, які ускладнюватимуть видимість і рух транспорту.

У січні ситуація зміниться кардинально

З другої половини місяця в Україну почне надходити арктичне повітря з півночі, що спричинить різке похолодання. Нічні температури опустяться до -15 градусів на півночі та сході, а денні - до -8…-12. Снігопади й хуртовини охоплять більшість регіонів, у Карпатах зросте ризик лавин через температурні коливання. Захід країни залишиться у зоні змішаних опадів - мокрий сніг із дощем створюватиме ожеледицю.

Лютий стане піком зимової жорсткості

Очікується найхолодніший період сезону: нічні морози досягатимуть -20 градусів, а денна температура рідко перевищуватиме -5. У більшості областей утвориться стійкий сніговий покрив, який місцями сягатиме 30 сантиметрів. На півдні країни, особливо в Одеській та Миколаївській областях, можливі крижані дощі - рідкісне, але небезпечне явище, що створює тонку плівку льоду на дорогах і деревах.

Регіональні особливості прийдешньої зими

Захід України зустріне зиму дощами та вітрами, а в січні-лютому - частими мокрими снігами, хуртовинами й ожеледдю. Північні області зазнають морозів до -18 градусів, із короткими відлигами та тривалими сніговими заметами. У центрі країни погода буде найнестабільнішою - від дощу до снігопадів протягом одного тижня.

Схід відзначиться сильними морозами, мінімумом опадів і глибокими нічними заморозками. Південь здебільшого залишатиметься в плюсовій зоні вдень, але в лютому можливі аномальні морози до -10 градусів і крижаний дощ.

Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження на 24 жовтня. На Правобережжі очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с, а у Карпатах - 25 м/с.

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що погода в Україні у п'ятницю, 24 жовтня, зміниться. Українців чекають помірні дощі та посилення вітру.

Крім того, вона заявила, що у суботу, 25 жовтня, прийде похолодання у західні та північні області. Вночі дощі будуть по всій Україні, а вдень затримаються у північних та східних областях.

