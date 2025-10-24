Тарас Цимбалюк вивів одну з учасниць шоу "Холостяк" - що сталося

Ви дізнаєтеся:
- Тарас Цимбалюк прийшов до учасниць
- Кого з дівчат він покликав на особисте спілкування
Одна з учасниць шоу "Холостяк" Діана Зотова не на жарт зацікавила головного героя - актора Тараса Цимбалюка.
Під час ефіру Тарас прийшов до дівчат, які зібралися на вечірку, і запросив Діану на особисте спілкування, адже не розуміє мотив її участі в проекті.
Зазначимо, раніше Цимбалюк уже спілкувався з моделлю три роки тому і навіть пропонував їй зустрітися, але в неї не вийшло, тому їхнє спілкування "згасло".
Зотова пояснила Тарасу, що вважає проєкт іншим шансом, щоб, можливо, побудувати з ним стосунки. Дівчина поділилася, що продовжує працювати моделлю і часто їздить Європою та практично утримує свою багатодітну сім'ю.
Як виявилося, вона родом із Миколаєва, але її будинок постраждав через обстріл і зараз вона займається відновленням житла.
Діана одразу ж після спілкування з актором вирушила на зйомку купальників відомого бренду, але Тарас попередив її, що тепер вона має йому побачення.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
"Холостяк" - останні новини по темі
Раніше Главред повідомляв, що новий "Холостяк" і український актор Тарас Цимбалюк вирішив здивувати шанувальників перед прем'єрою шоу і зважився на кардинальні зміни в іміджі. Актор висвітлив своє темне коротке волосся до білосніжного кольору і зробив це просто в готельному номері.
А також блогерка Інна Бєлєнь стала заручницею обставин. Замість того, щоб відзначати День народження нового бойфренда, для якого вона готувала великий сюрприз, їй довелося в екстреному порядку покинути країну. Причиною тому став судовий процес у Німеччині, який ініціював колишній чоловік Інни.
Вас може зацікавити:
- "Щоб більше таке не ляпала": Леся Нікітюк звернулася до відомої актриси
- Зірка "Жіночого кварталу" показала свого бойфренда - деталі
- "Десятки загиблих": Дмитро Дікусар звернувся до українців і зробив заяву
Про персону: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред