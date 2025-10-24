Тарас Цимбалюк вивів одну з учасниць шоу "Холостяк" - що сталося

Тарас Цимбалюк вирішив розібратися в ситуації.

https://glavred.net/stars/taras-cymbalyuk-vyvel-odnu-iz-uchastnic-shou-holostyak-chto-sluchilos-10709375.html Посилання скопійоване

Шоу "Холостяк" - інтрига / колаж: Главред, фото: скрін відео, instagram.com, Тарас Цимбалюк

Ви дізнаєтеся:

Тарас Цимбалюк прийшов до учасниць

Кого з дівчат він покликав на особисте спілкування

Одна з учасниць шоу "Холостяк" Діана Зотова не на жарт зацікавила головного героя - актора Тараса Цимбалюка.

Під час ефіру Тарас прийшов до дівчат, які зібралися на вечірку, і запросив Діану на особисте спілкування, адже не розуміє мотив її участі в проекті.

відео дня

Зазначимо, раніше Цимбалюк уже спілкувався з моделлю три роки тому і навіть пропонував їй зустрітися, але в неї не вийшло, тому їхнє спілкування "згасло".

Зотова пояснила Тарасу, що вважає проєкт іншим шансом, щоб, можливо, побудувати з ним стосунки. Дівчина поділилася, що продовжує працювати моделлю і часто їздить Європою та практично утримує свою багатодітну сім'ю.

Тарас Цимбалюк і Діана Зотова / фото: скрін відео stb.ua/

Як виявилося, вона родом із Миколаєва, але її будинок постраждав через обстріл і зараз вона займається відновленням житла.

Діана одразу ж після спілкування з актором вирушила на зйомку купальників відомого бренду, але Тарас попередив її, що тепер вона має йому побачення.

Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

"Холостяк" - останні новини по темі

Раніше Главред повідомляв, що новий "Холостяк" і український актор Тарас Цимбалюк вирішив здивувати шанувальників перед прем'єрою шоу і зважився на кардинальні зміни в іміджі. Актор висвітлив своє темне коротке волосся до білосніжного кольору і зробив це просто в готельному номері.

А також блогерка Інна Бєлєнь стала заручницею обставин. Замість того, щоб відзначати День народження нового бойфренда, для якого вона готувала великий сюрприз, їй довелося в екстреному порядку покинути країну. Причиною тому став судовий процес у Німеччині, який ініціював колишній чоловік Інни.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред