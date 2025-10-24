"Списав усе, але не видав": на користувачів банкоматами Привату чекають сюрпризи

Постраждала також розповіла, що не змогла отримати коментар від підтримки ПриватБанку.

https://glavred.net/economics/spisal-vse-no-ne-vydal-polzovateley-bankomatami-privata-zhdut-syurprizy-10709339.html Посилання скопійоване

На користувачів банкоматами Привату чекають сюрпризи / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

У чому проблема з банкоматами

Як реагують у банку

Українці скаржаться на роботу банкоматів ПриватБанку - вони не видають гроші, але списують з рахунку або картки.

На порталі Мінфіну дівчина розповіла, що так і не отримала свої кошти.

відео дня

"При знятті коштів у банкоматі ПриватБанку банкомат видав помилку і гроші не видав, а з картки Payoneer (Пайонір) банк списав усі гроші. Просто хочу попередити власників карток цієї платіжної системи, щоб не користувалися банкоматами Приватбанку", - зазначила вона.

Постраждала також розповіла, що не змогла отримати коментар від підтримки ПриватБанку.

"Оскільки я не є клієнтом Привату, то не змогла отримати підтримку від них. З банкоматами інших банків жодних проблем не було, але там ліміти менші і комісія трохи більша, але за підсумком Привату я "заплатила" більше. Не рекомендую!", - підсумувала дівчина.

Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами під час актуалізації даних у додатку Приват24.

Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред