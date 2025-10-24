Рус
Ледь не збила подругу: п'яна Брітні Спірс сіла за кермо

Олена Кюпелі
24 жовтня 2025, 21:11
Брітні Спірс продовжує дивувати своєю скандальною поведінкою.
Брітні Спірс
Брітні Спірс знову потрапила в скандал/ колаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

У мережу потрапило відео, на якому видно, як американська співачка Брітні Спірс веде машину невпевнено після вечірки з подругою, імовірно, через відверті мемуари свого колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна.

Як пише Page Six, у ролику видно, як виконавиця хіта "Toxic" виходить із ресторану Red-O в Таузенд-Оукс і сідає за кермо свого чорного BMW після того, як кілька людей нібито спробували її зупинити.

Один з очевидців розповів виданню, що поп-зірка "мало не збила подругу, виїжджаючи" з парковки.

Брітні Спірс здивувала новим відео
Брітні Спірс здивувала новим відео / Скриншот Instagram/britneyspears

На відео видно, як 43-річна Спірс виїжджає на зустрічну смугу, зокрема на велосипедну, на шляху до свого маєтку в Таузенд-Оукс.

У якийсь момент, згідно з відео, вона врізалася в іншу машину.

На світлофорі володарка премії "Греммі" також помітила, як вона щось кладе в рот.

Раніше Главред розповідав про чоловіка Джулії Робертс. Нещодавно актриса відзначила з ним 23-ю річницю весілля - пара виклала кумедні спільні фото.

Також американський актор і музикант Джонні Депп вперше висловився про своє вигнання з Голлівуду після скандального розлучення з Ембер Герд. Артист зізнався, яким був початок кінця.

Про персону: Брітні Спірс

Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

Ледь не збила подругу: п'яна Брітні Спірс сіла за кермо

