Бояться України: режим КТО ввели в ряді російських областей

У трьох областях Росії ввели режим контртетористичної операції (КТО), говорячи про "загрозу" зі сторони України. Про це повідомляють на своїх сторінках керівники цих областей, а також Національний антитерористичний комітет РФ.
У Брянській області відповідне рішення було прийнято начальником місцевого управлення ФСБ генерал-майором С.В. Вороніним.
Правовий режим КТО запроваджується у Брянській області з 23:00 9 серпня. У заяві НОК вказується, що це здійснюється "у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України".
Крім того, вказується про відповідне сповіщення "взаємодіючих силових структур" та органів влади цієї області РФ.
Також з'явилась інформація, що в Бєлгородській області також ввели режим КТО.
Режим контртерористичної операції також запроваджено в Курській області РФ. Про це повідомив в.о. губернатора регіону Олексій Смирнов у Telegram.
Як повідомляють російські ЗМІ, такі міри впровадженя через нібито "загрозу" для цих областей зі сторони України.
Криза в Курській області РФ
6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.
Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.
Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".
Бої в Курській області та реакція на них - останні новини
Нагадаємо, у мережі з'явилась інформація про те, що у Курській області готуються до оборони АЕС, 9 серпня туди перекрили проїзд, а працівників розпустили додому.
Також на тлі боїв в Курській області та дозволу німців використовувати свої танки Дмитро Медведєєв заявив, що новітні російські танки можуть дійти до Берліна.
Раніше народеп і секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України Роман Костенко заявив, що українські військові "професійно просуваються" в Курській області Росії і завдають серйозних втрат ворогу. ЗСУ досягнули ефекту раптовості.
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