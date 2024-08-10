Бояться України: режим КТО ввели в ряді російських областей

В Брянській, Курській та Бєлгородській областях ввели режим контртерористичної операції через "загрозу" зі сторони України.

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Режим КТО в Росії / колаж: Главред, фото: Укрінформ, Вікіпедія

У трьох областях Росії ввели режим контртетористичної операції (КТО), говорячи про "загрозу" зі сторони України. Про це повідомляють на своїх сторінках керівники цих областей, а також Національний антитерористичний комітет РФ.

У Брянській області відповідне рішення було прийнято начальником місцевого управлення ФСБ генерал-майором С.В. Вороніним.

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Правовий режим КТО запроваджується у Брянській області з 23:00 9 серпня. У заяві НОК вказується, що це здійснюється "у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України".

Крім того, вказується про відповідне сповіщення "взаємодіючих силових структур" та органів влади цієї області РФ.

Також з'явилась інформація, що в Бєлгородській області також ввели режим КТО.

Режим контртерористичної операції також запроваджено в Курській області РФ. Про це повідомив в.о. губернатора регіону Олексій Смирнов у Telegram.

Як повідомляють російські ЗМІ, такі міри впровадженя через нібито "загрозу" для цих областей зі сторони України.

Криза в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області та реакція на них - останні новини

Нагадаємо, у мережі з'явилась інформація про те, що у Курській області готуються до оборони АЕС, 9 серпня туди перекрили проїзд, а працівників розпустили додому.

Також на тлі боїв в Курській області та дозволу німців використовувати свої танки Дмитро Медведєєв заявив, що новітні російські танки можуть дійти до Берліна.

Раніше народеп і секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України Роман Костенко заявив, що українські військові "професійно просуваються" в Курській області Росії і завдають серйозних втрат ворогу. ЗСУ досягнули ефекту раптовості.

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