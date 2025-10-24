Не можу прийняти: Мурік із Green Grey заговорив про смерть Дизеля

Запланований на 30 жовтня концерт відбудеться. Це буде вечір пам'яті Андрія Яценка.

https://glavred.net/starnews/ne-mogu-prinyat-murik-iz-green-grey-zagovoril-o-smerti-dizelya-10709384.html Посилання скопійоване

Мурик про смерть свого друга Дизеля / Колаж Главред, фото Instagram/ greengreyofficial т

Коротко:

Про що повідомив Мурік

Як він переживає смерть друга

Український музикант і один із засновників гурту Green Grey Мурик заговорив про смерть свого друга і фронтмена Дизеля, якого поховали 23 жовтня в столиці України.

Як відомо, лідер гурту помер від зупинки серця.

відео дня

На своїй сторінці в Instagram, Мурзик заявив, що четвертий ранок поспіль він прокидається і не може прийняти цю реальність.

"Немає більше з нами Андрюхи, Андрія Дизеля Яценка. Вчора ми проводили його в останню путь", - каже артист.

Мурік повідомив про концерт, пам'яті Дизеля / Фото Instagram/ murik_greengrey

Він також додає, що життя незважаючи ні на що, триває і має тривати. Тому запланований на 30 жовтня концерт відбудеться. Це буде вечір пам'яті Андрія Яценка.

Мурик повідомив, що скасований тур - це неправильне формулювання. Тур не скасували, а перенесли через життєві обставини.

"Rest in peace, Bro and show must go on", - додав музикант.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Смерть Андрія Яценка - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 жовтня стало відомо про смерть засновника і фронтмена групи Green Grey Андрія "Дизеля" Яценка. Як повідомила в соцмережах менеджер артистів і продюсер заходів Ірина Агелова, причиною смерті музиканта стала зупинка серця.

Раптова звістка про смерть Андрія "Дизеля" Яценка приголомшила українських зірок і його шанувальників. Друзі та колеги музиканта масово висловлюють співчуття, згадуючи його як талановиту і яскраву особистість.

Лідер гурту Green Grey пішов із життя у віці 55 років, коли колектив саме готувався до всеукраїнського концертного туру. Перший виступ мав відбутися вже 24 жовтня, проте організатори повідомили, що через трагічну подію тур скасовано.

Вас також може зацікавити:

Про гурт: Green Grey Green Grey - український рок-гурт, заснований у Києві навесні 1993 року. У творчості простежується суміш різноманітних стилів і музичних напрямків: рок, поп, фанк, тріп-хоп, дабстеп, техно, електро тощо. Дизель і Мурик жартома назвали свій стиль "укр-попом" за аналогією з "брит-попом". Green Grey першими в історії української музики двічі брали участь у церемонії нагородження MTV Europe, уклали контракт із компанією Pepsi в 1996 році, почали виступати одночасно з живим діджеєм і професійним балетом, організовували рок-шоу з використанням спецефектів, піротехніки та сценічних трансформацій. На сьогоднішній день гурт випустив сім студійних альбомів, дві компіляції найкращих пісень і концертний альбом "Дві епохи".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред