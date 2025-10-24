Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Не можу прийняти: Мурік із Green Grey заговорив про смерть Дизеля

Олена Кюпелі
24 жовтня 2025, 21:38
69
Запланований на 30 жовтня концерт відбудеться. Це буде вечір пам'яті Андрія Яценка.
Мурик про смерть свого друга Дизеля
Мурик про смерть свого друга Дизеля / Колаж Главред, фото Instagram/ greengreyofficial т

Коротко:

  • Про що повідомив Мурік
  • Як він переживає смерть друга

Український музикант і один із засновників гурту Green Grey Мурик заговорив про смерть свого друга і фронтмена Дизеля, якого поховали 23 жовтня в столиці України.

Як відомо, лідер гурту помер від зупинки серця.

відео дня

На своїй сторінці в Instagram, Мурзик заявив, що четвертий ранок поспіль він прокидається і не може прийняти цю реальність.

"Немає більше з нами Андрюхи, Андрія Дизеля Яценка. Вчора ми проводили його в останню путь", - каже артист.

Мурик повідомив про концерт, пам'яті Дизеля
Мурік повідомив про концерт, пам'яті Дизеля / Фото Instagram/ murik_greengrey

Він також додає, що життя незважаючи ні на що, триває і має тривати. Тому запланований на 30 жовтня концерт відбудеться. Це буде вечір пам'яті Андрія Яценка.

Мурик повідомив, що скасований тур - це неправильне формулювання. Тур не скасували, а перенесли через життєві обставини.

"Rest in peace, Bro and show must go on", - додав музикант.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Смерть Андрія Яценка - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 жовтня стало відомо про смерть засновника і фронтмена групи Green Grey Андрія "Дизеля" Яценка. Як повідомила в соцмережах менеджер артистів і продюсер заходів Ірина Агелова, причиною смерті музиканта стала зупинка серця.

Раптова звістка про смерть Андрія "Дизеля" Яценка приголомшила українських зірок і його шанувальників. Друзі та колеги музиканта масово висловлюють співчуття, згадуючи його як талановиту і яскраву особистість.

Лідер гурту Green Grey пішов із життя у віці 55 років, коли колектив саме готувався до всеукраїнського концертного туру. Перший виступ мав відбутися вже 24 жовтня, проте організатори повідомили, що через трагічну подію тур скасовано.

Вас також може зацікавити:

Про гурт: Green Grey

Green Grey - український рок-гурт, заснований у Києві навесні 1993 року. У творчості простежується суміш різноманітних стилів і музичних напрямків: рок, поп, фанк, тріп-хоп, дабстеп, техно, електро тощо. Дизель і Мурик жартома назвали свій стиль "укр-попом" за аналогією з "брит-попом".

Green Grey першими в історії української музики двічі брали участь у церемонії нагородження MTV Europe, уклали контракт із компанією Pepsi в 1996 році, почали виступати одночасно з живим діджеєм і професійним балетом, організовували рок-шоу з використанням спецефектів, піротехніки та сценічних трансформацій.

На сьогоднішній день гурт випустив сім студійних альбомів, дві компіляції найкращих пісень і концертний альбом "Дві епохи".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Green Grey новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Щоб Путіну було складніше": Зеленський натякнув на таємні рішення "Коаліції охочих"

"Щоб Путіну було складніше": Зеленський натякнув на таємні рішення "Коаліції охочих"

23:04Війна
Уже на підході до Києва: українців попередили про загрозу нового удару

Уже на підході до Києва: українців попередили про загрозу нового удару

22:40Війна
"Із втратою Покровська у нас уже змирилися": експерт назвав наступні цілі росіян

"Із втратою Покровська у нас уже змирилися": експерт назвав наступні цілі росіян

22:32Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Китайський гороскоп на завтра 25 жовтня: Драконам - труднощі, Півням - нерви

Китайський гороскоп на завтра 25 жовтня: Драконам - труднощі, Півням - нерви

"Ніколи не переможе": Успенська зробила несподівану заяву про закінчення війни

"Ніколи не переможе": Успенська зробила несподівану заяву про закінчення війни

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти оленя

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти оленя

Гороскоп на завтра 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

Гороскоп на завтра 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

Останні новини

23:57

Цінний продукт в Україні стрімко дешевшає - ціни нетипово летять вниз

23:50

Відключення світла в Україні - графіки на 25 жовтня (оновлюється)

23:35

Перша церемонія троянд: хто з дівчат продовжить участь у "Холостяку"

23:04

"Щоб Путіну було складніше": Зеленський натякнув на таємні рішення "Коаліції охочих"

22:55

Мій прекрасний: Марина Боржемська заінтригувала фото з чоловіком

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – СтупакРосія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак
22:40

Уже на підході до Києва: українців попередили про загрозу нового удару

22:33

Учасниця "Холостяка" несподівано покинула проєкт - причина відома

22:32

"Із втратою Покровська у нас уже змирилися": експерт назвав наступні цілі росіян

22:02

В Україні зберігатимуть і бронюватимуть номерні знаки по-новому: що змінилося

Реклама
21:38

"Діагностували рак": одна з учасниць "Холостяка" приголомшила своїм зізнанням

21:38

Не можу прийняти: Мурік із Green Grey заговорив про смерть ДизеляВідео

21:12

Жодного запаху з раковин: простий лайфхак із лимоном і содою творить диваВідео

21:11

Ледь не збила подругу: п'яна Брітні Спірс сіла за кермо

20:51

Тарас Цимбалюк вивів одну з учасниць шоу "Холостяк" - що сталося

20:36

У Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати - Рютте

20:31

Ракети Aster, літаки Mirage і не тільки: Макрон пообіцяв потужну допомогу Україні

20:04

Уперше в історії: у Києві на маршрут вийде двоповерховий автобус - де він їздитиме

20:00

Українців попередили про реальну небезпеку: регіони заливатиме дощем та піде сніг

19:51

"Хотів зустрітися": на "Холостяк" прийшла знайома Тараса Цимбалюка

19:48

РФ хоче остаточно вивести з ладу нашу енергосистему: Ступак назвав дедлайн

Реклама
19:23

Україну накриють масштабні відключення світла: з'явилися графіки на 25 жовтня

19:20

"Розважай мене": чому Тарас Цимбалюк розійшовся з Готочкіною

19:14

Ікони, біля яких небезпечно молитися у церкві: мольфар застеріг віруючихВідео

19:10

Просування окупантів і нова загроза для УкраїниПогляд

19:00

Автоподовження і без ТЦК: як зміняться відстрочки з 1 листопада

18:38

Як сказати українською "утрирую" - проста відповідь, яку знають не всіВідео

18:37

"Списав усе, але не видав": на користувачів банкоматами Привату чекають сюрпризи

18:29

"Форсаж" повертається: Він Дізель заінтригував кадрами зі зйомок бойовика

18:03

"Витягала своїми руками": зірка Жіночого кварталу розповіла про поранення брата

17:56

Людям, які народилися в ці три місяці, уготована вища місія

17:23

Путін раптово відправив до США головного переговірника - ЗМІ дізналися, для чого

17:23

Катував українських полонених у Мордовії: "Доктор Зло" з розслідування "Схем" потрапив під санкції ЄС

17:14

Шалений стрибок, вся валюта різко подорожчала: курс валют на 27 жовтня

17:02

Королівська вечеря з простих інгредієнтів: рецепт шикарної страви за 25 хвилин

16:58

"Кілька разів перечитав": Буданов назвав улюблену книгу

16:57

Неочікуваний вибір: Зеленська вразила образом на зустрічі з кронпринцесою

16:45

Дмитрівська поминальна субота 2025: що в жодному разі не можна робити 25 жовтня

16:42

Водії збентежені: на дорогах встановлюють дивний жовтий знак із колом

16:29

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках магазину одягу за 25 секунд

16:24

Багато росіян знищено: у Торському ЗСУ після зачистки підняли український прапор

Реклама
16:24

Від аномального тепла до арктичних морозів: зима готує для українців метеорологічні гойдалки

16:04

Алла Пугачова "обібрала чоловіка як липку" - що сталося

15:56

"Когось там лайкнув": Леся Нікітюк сказала, як познайомилася зі своїм нареченим

15:54

Путін хоче гуманітарної катастрофи: Зеленський зробив тривожний прогноз на зиму

15:47

Прем'єрний випуск шоу "Місія впоратися": комік Марк Куцевалов тестує професію автомайстра

15:43

Так піцу ви ще не готували: рецепт смачного перекусу за 25 хвилин

15:41

Частина міст України взимку буде без тепла: експерт назвав важливий нюанс

15:30

ЗСУ зайшли в стратегічне місто: військовий про ситуацію на складному напрямку

15:20

Як нагріти будинок і при цьому економити дрова: українка поділилася цікавим лайфхаком

14:48

Зараз чекати тепла не варто: відомо, в якому місяці українцям увімкнуть опаленняВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти