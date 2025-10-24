Рус
РФ хоче остаточно вивести з ладу нашу енергосистему: Ступак назвав дедлайн

Сергій Кущ
24 жовтня 2025, 19:48
Росіяни змінили для цього тактику.
РФ хоче остаточно вивести з ладу нашу енергосистему
РФ хоче остаточно вивести з ладу нашу енергосистему

Росія з особливою завзятістю вибиває саме енергетику прикордоння. Близькість цих регіонів до території РФ дозволяє їй більш планомірно знищувати нашу інфраструктуру.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Він нагадав, що в усі попередні холодні сезони російські удари були розрізненими і завдавалися по всій території України, але зараз вона зосереджено б'є по енергетиці однієї-двох областей.

"Вона поставила собі за мету вибити енергетику в прикордонні та прифронтових регіонах: у Чернігівській, Сумській, Харківській, частково Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та решті не окупованої частини Донецької областей. Наприклад, у Сумах і області в радіусі 10-15 км Росія вибиває все, що може FPV-дронами, знищуючи навіть АЗС, розташовані в зоні досяжності", - зазначив Ступак.

Таким чином Росія намагається створити дисбаланс в енергетичній системі України, впевнений військовий експерт.

"Адже в нашій енергосистемі електроенергію звідти, де її більше, переправляють туди, де її не вистачає. Ось Росія і намагається створити брак електрики в східних регіонах, щоб її потрібно було перерозподіляти із західних областей. Мережі старі, і в росіян надія на те, що вони не витримають і почнуть "рватися", що спровокує перебої в постачанні електроенергії по всій країні. Крім того, енергосистема України, починаючи з 2022 року, реально пошарпана. І Росія робить ставку на сезон 2025-2026, щоб остаточно вивести з ладу енергосистему нашої країни", - підсумував Ступак.

Як повідомляв Главред, причиною аварійних відключень електроенергії в Україні став різкий стрибок споживання на тлі похолодання, технічні роботи на атомних станціях і наслідки атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

Також експерти нагадують, що стан енергосистеми залишається складним і може змінюватися залежно від розвитку подій і стану інфраструктури. Споживачам радять слідкувати за офіційними повідомленнями обленерго у своєму регіоні, щоб своєчасно дізнаватися про графіки відключень та можливі зміни.

Експерт з міжнародних енергетичних та безпекових питань Михайло Гончар заявляв, що Росія змінила тактику і вибиває місцеві об'єкти енергетики в прикордонних і прифронтових регіонах, тобто на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній співробітник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

