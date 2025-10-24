"Із втратою Покровська у нас уже змирилися": експерт назвав наступні цілі росіян

Водночас він упевнений, що глобальних втрат у нас не буде.

https://glavred.net/front/s-poterey-pokrovska-u-nas-uzhe-smirilis-ekspert-nazval-sleduyushchie-celi-rossiyan-10709393.html Посилання скопійоване

Покровськ, карта, ЗСУ / Колаж: Главред, фото 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstate

Ви дізнаєтеся:

Які міста може захопити РФ найближчим часом

Глобальних втрат у нас не буде

Говорячи про ймовірні територіальні втрати, Україна найближчим часом може втратити не тільки Покровськ.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

відео дня

"Може впасти Костянтинівка. Російські війська можуть підійти ближче до Запоріжжя. Вони можуть захопити частину Дніпропетровської області, її поступово ми втрачаємо. Ще рік тому бої в Дніпропетровській області та захоплення її частин здавалися чимось неймовірним, але тепер це факт - війська РФ просуваються Дніпропетровщиною. Щоправда, поки що незрозуміло, як російська армія поведе себе в Дніпропетровській області: або вони підуть у напрямку Запоріжжя, або вони йтимуть у напрямку Павлограда", - зазначив військовий експерт.

Водночас він упевнений, що глобальних втрат у нас не буде.

"Із втратою Покровська, мені здається, у нас уже змирилися. За задумом росіян, Покровськ мав би впасти ще торік, але досі він тримається всупереч усьому", - підкреслив експерт.

Покровськ / Инфографика: Главред

Ситуація на фронті

Як писав Главред, Сили оборони України на Покровському напрямку змогли звільнити 180 квадратних кілометрів території і зачистити 200 кв. км від ворожих військ. Про це розповів командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майор Ігор Плахута.

Крім того, на фронті розпочався новий етап бойових дій, зумовлений погіршенням по годних умов. Як зазначив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, холод, дощі та бруд змінюють умови на полі бою, ускладнюючи пересування і змушуючи армію адаптувати тактику. Водночас для ЗСУ, маючи значний досвід, така ситуація не є новою.

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що ситуацію поблизу селища Ямпіль у Донецькій області вдалося стабілізувати.

Вам може бути цікаво:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній співробітник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред