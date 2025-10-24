'Діагностували рак': одна з учасниць 'Холостяка' приголомшила своїм зізнанням

Коротко:
- Тарас Цимбалюк захотів більше дізнатися про Віточку
- Що вона про себе розповіла
Головний герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк переглянув афіші учасниць під час другого ефіру проєкту і покликав одразу трьох учасниць поговорити: Віточку, Надію та Юлію.
Під час розмови виявилося, що Віточка перемогла рак щитоподібної залози в 19 років. Зараз вона намагається допомагати і підтримувати тих, хто зіткнувся з такою ж проблемою.
Потім актор попросив піти Віточку та Надію і залишився з Юлією, яка перед цим надіслала йому листа, наодинці.
Учасниця зізналася Тарасу, що має 3-річного сина, який зараз перебуває з бабусею, доки його мама бере участь у проєкті. Також Юлія зазначила, що батько хлопчика - захисник України, і вона не шукає батька для своєї дитини.
Про персону: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".
