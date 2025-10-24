'Діагностували рак': одна з учасниць 'Холостяка' приголомшила своїм зізнанням

Учасниця "Холостяка" розповіла про свою боротьбу.

Учасниця Віточка здивувала заявою / колаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Коротко:

Тарас Цимбалюк захотів більше дізнатися про Віточку

Що вона про себе розповіла

Головний герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк переглянув афіші учасниць під час другого ефіру проєкту і покликав одразу трьох учасниць поговорити: Віточку, Надію та Юлію.

відео дня

Під час розмови виявилося, що Віточка перемогла рак щитоподібної залози в 19 років. Зараз вона намагається допомагати і підтримувати тих, хто зіткнувся з такою ж проблемою.

Учасниця Віточка / фото: скрін instagram.com, "Холостяк"

Потім актор попросив піти Віточку та Надію і залишився з Юлією, яка перед цим надіслала йому листа, наодинці.

Учасниця Юлія / фото: скрін відео stb.ua/

Учасниця зізналася Тарасу, що має 3-річного сина, який зараз перебуває з бабусею, доки його мама бере участь у проєкті. Також Юлія зазначила, що батько хлопчика - захисник України, і вона не шукає батька для своєї дитини.

Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

