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З'явилася перша реакція США на бої в Курській області

Яна Ставська
7 серпня 2024, 19:52
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Американські ЗМІ, зі свого боку, скаржаться, що Генштаб ЗСУ "не бере слухавку".
З'явилася перша реакція США на бої в Курській області
США трохи здивовані боями в Курській області / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив на брифінгу в середу ввечері, 7 серпня, що Сполучені Штати звернуться до Києва за роз'ясненням, що відбувається в Курській області.

"Я дозволю українцям говорити про свої операції, так чи інакше, це найбільш доречно. Тому я б скерував вас до Збройних сил України, щоб говорити про те, що вони роблять. Ми зосередимось на тому, щоб вони мали те, що їм потрібно, щоб захистити себе", - цитує слова Кірбі "Голос Америки".

У коментарі ЗМІ своєю реакцією Кірбі дав зрозуміти, що у Вашингтона немає даних щодо кризи в Курській області.

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Він нагадав, що США не змінили своєї політики щодо ударів їхньою зброєю по території РФ. До слова, Вашингтон дозволяє застосовувати американське озброєння по російському прикордонню, але забороняє використовувати далекобійні ракети для ударів углиб країни-агресорки.

"Я також хотів би додати, що у нашій політиці щодо сприяння або заохочення ударів усередині Росії немає змін – поза межами того, що ми дозволили їм робити з наданою зброєю в минулому, коли йдеться про удари по безпосередніх загрозах просто через кордон. Наостанок додам, – як ви б і очікували, ми звернемося до наших українських колег, щоб мати трохи краще розуміння", - зазначив представник Білого дому.

Україна може тільки бити по прикордонній території РФ, звідки ворог атакує ЗСУ в Харківській області, додав представник Білого дому.

Зі свого боку Bloomberg пише, що агентство зверталося по роз'ясненнями щодо подій у Курській області до українського Генштабу, але там просто не взяли слухавку.

Хто такий Джон Кірбі

Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021-2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015-2017), пише Вікіпедія.

Бої в Курській області - головне станом на 7 серпня

У вівторок, 6 серпня, російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

ЗС РФ зазнали перших втрат, зокрема в авіації. Відбулися бої біля місцевого монастиря, де ховалася російська піхота. Крім цього, групу військовослужбовців РФ було взято в полон.

Диктатор країни-агресорки Володимир Путін назвав те, що відбувається в Курській області, "масштабною провокацією", безпідставно звинувативши в цьому Україну.

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