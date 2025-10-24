"Форсаж" повертається: Він Дізель заінтригував кадрами зі зйомок бойовика

Раніше в Мережі ходили чутки про можливе закриття легендарної франшизи "Форсаж".

https://glavred.net/movies/forsazh-vozvrashchaetsya-vin-dizel-zaintrigoval-kadrami-so-semok-boevika-10709336.html Посилання скопійоване

Він Дізель заінтригував кадрами зі зйомок бойовика / колаж: Главред, фото: instagram.com/vindiesel

Коротко:

Він Дізель опублікував бекстейдж зі зйомок

Деталі сюжету фільму "Форсажу 11" поки тримаються в таємниці

Голлівудський актор Він Дізель потішив шанувальників новими фотографіями у своїх соцмережах і натякнув на остаточне повернення культового "Форсажу" на великі екрани.

Раніше в Мережі ходили чутки про можливе закриття легендарної франшизи "Форсаж". Однак їх миттєво спростував головний герой серії бойовиків - Він Дизель. У своєму блозі в Instagram актор опублікував бекстейдж зі зйомок.

відео дня

Зокрема, на одному з кадрів Дизель з'явився в майці, на спині якої була назва нового фільму "Форсаж 11" і рік початку виробництва - 2025. Поруч з актором був Майкл Мозес - директор з маркетингу Universal Pictures.

Ймовірно, що команда дійшла спільного рішення і фанати таки побачать ще одну частину улюбленої франшизи. Зокрема, Мозес зазначив, що вони все вирішили з Віном Дізелем і вже планують зйомки.

Деталі сюжету фільму "Форсажу 11" поки тримаються в таємниці, але очікується, що саме в цій частині з'явиться найбільше зірок за весь час франшизи. До своїх ролей, окрім Дизеля, можуть повернутися Джейсон Стейтем, Двейн Джонсон, Джейсон Момоа, Наталі Еммануель, Джордана Брюстер, Тайріс Гібсон, Мішель Родрігес, Санг Канг і Ludacris.

Прем'єра нової частини "Форсажу" цілком ймовірно відбудеться наприкінці 2027-го або на початку 2028 року.

Новини кіно

Нещодавно на Netflix вийшов другий сезон "Венсдей", який вже став однією з головних прем'єр року і зібрав мільйони переглядів у перші дні. Шоуранери не зупинилися тільки на цьому й оголосили, що улюблений серіал отримає продовження у вигляді третього сезону. Але справжнім сюрпризом для фанатів став анонс нового спін-оффу серіалу "Венсдей", присвяченого одному з найхаризматичніших персонажів - Фестеру Аддамсу.

Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон здивував усіх своїм перевтіленням у новому фільмі "Нищівна машина" (The Smashing Machine). Заради ролі зірці довелося схуднути майже на 30 кг.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред