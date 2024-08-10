Блискавична операція в Курській області може прискорити завершення війни - FP

Операцією в Курській області РФ Київ може закласти основу для майбутніх переговорів про завершення війни та отримати важелі впливу, стверджує Андреас Умланд.

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Війна повернулася в Росію / Колаж: Главред, фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, скріншот з відео

Бої в Курській області можуть прискорити завершення війни. Операція українських військ в Курській області стала найбільшим територіальним проривом з часів контрнаступу в Харкові та Херсоні восени 2022 року. Про це розповів аналітик Шведського інституту міжнародних відносин Андреас Умланд у своїй колонці для Foreign Policy.

"Операція ЗСУ дає зрозуміти диктатору Володимиру Путіну, що Україна зберігає значний потенціал для заподіяння болю Росії. Якщо українські сили зможуть утримати та зберегти контроль над територією РФ, це може посилити вплив України на будь-які можливі переговори про припинення війни", - заявив аналітик.

Операція демонструє здатність України до несподіваних проривів, чого Росія не змогла досягнути з початку війни. Це також перший випадок наступу іноземних військ на територію Росії з часів Другої світової війни, що показує, що війна повертається на територію агресора.

відео дня

Умланд зазначив, що, хоча наразі не ясно, чи росіяни змогли зупинити просування "українських військових", в Мережі з'являється все більше відео з полоненими росіянами та знищеними російськими колоннами техніки. За його словами, у свою чергу, ЗСУ стягують резерви та закріплюються на зайнятих рубежах.

Аналітик вважає, що цим "наступом" Київ може закласти основу для майбутніх переговорів про завершення війни, зміцнити свою позицію, щоб отримати більше важелів впливу.

"Можливо, Зеленський вирішив зіграти в азартну гру, щоб змінити та прискорити динаміку конфлікту, у тому числі отримати більше важелів впливу, якщо переговори розпочнуться раніше, ніж передбачалося", - додав Андреас Умланд.

Що таке Foreign Policy? "Foreign Policy" — американський журнал, заснований у 1970 році. Висвітлює новини міжнародної політики. Тираж складає більше ста тисяч екземплярів та виходить щодва місяці. Видання також щорічно публікує власну версію списку 100 світових інтелектуалів, повідомляє Вікіпедія.

Бої у Курській області РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, у прикордонних районах Курської області п'ятий день тривають бої. За ці дні українські сили нібито захопили більше російських земель, ніж ЗСУ протягом усього контрнаступу 2023 року.

Ввечері 9 серпня у трьох областях Росії ввели режим контртетористичної операції (КТО) нібито черезе "загрозу" зі сторони України. Режим КТО запровадили у Брянській, Бєлгородській і Курській областях.

Досі представники влади та військові відкрито не підтверджували причетність України до операції в Курській області. Проте 9 серпня президент Зеленський натякнув на ситуацію у Курській області, зазначивши, що українські військові активно виконують свої завдання і поповнюють обмінний фонд. Останні три дні ці дії стали особливо результативними.

Російський диктатор Володимир Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". Також Росія перемістила підрозділи 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту з Севастополя до Курської області для посилення російських військ на цьому напрямку.

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