Уперше з 2022 року: у Росії почалися серйозні проблеми

Санкції та відсутність коштів дала результати.

У Росії почалися серйозні проблеми з ВПК / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Темпи зростання виробництва в галузях ВПК РФ впали до 0,4%

У чому причина

У РФ зафіксували спад у військово-промисловому комплексі - галузях, які довгий час були локомотивом економіки, що відображається в офіційній статистиці РФ.

У вересні темпи зростання виробництва в галузях ВПК впали до 0,4%, тоді як у серпні становили 2,4%, пише РБК Україна.

Наприклад, випуск транспорту, включно з танками і БМП, скоротився зі зростання 61,2% у серпні до 6% у вересні.

Аналітики пояснюють це бюджетними обмеженнями, які змушують уряд скорочувати витрати на оборонзамовлення в останньому кварталі року, що може призвести до переохолодження економіки. Можливим додатковим ударом є нові санкції США, які ускладнять продажі нафти в Індію.

США ввели санкції проти РФ - що відомо

Як писав Главред, 22 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Штати суттєво посилять санкції проти Росії.

Пізніше Міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. У відомстві закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Нові обмеження стосуються 28 дочірніх підприємств "Роснефти" і 6 дочірніх компаній "Лукойла".

"При цьому санкції стосуються структур під контролем "Роснефти" і "Лукойлу" більш ніж на 50%, навіть якщо вони не включені до списку безпосередньо", - зазначили в Міністерстві фінансів США.

Пізніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що введення нових санкцій проти Росії не повинно було стати несподіванкою і не означає, що Вашингтон відмовляється від переговорів із Москвою.

