Мій прекрасний: Марина Боржемська заінтригувала фото з чоловіком

Марина Боржемська здивувала шанувальників новим фото.

Марина Боржемська / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina

Українська відома фітнес-тренерка Марина Боржемська заінтригувала свіжим фото, на якому показала чоловіка.

Відповідним фото спортсменка та телеведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Вона опублікувала фото з незнайомцем і підписала його. "Багато відповідей, що це синок, але ні. Це мій прекрасний учасник, але я його поки не покажу", - заінтригувала Боржемська.

До слова, Марина зараз є тренеркою і наставницею проекту "Зважені та щасливі". Найімовірніше, вона сфотографувалася з учасником своєї команди, яку тренує.

Марина Боржемська з чоловіком / Фото Instagram/uzelkova.marina

Хто така Марина Боржемська? Марина Боржемська стала відомою, як дружина українського боксера В'ячеслава Узєлкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла 2016 року, коли вона стала тренеркою в популярному телевізійному проєкті "Зважені та щасливі".

У 1999 році Боржемська та Узелков одружилися, проте через 22 роки їхній шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.

Зараз Марина сама виховує сина Роберта і дочку Олівію від Узелкова.

