Мій прекрасний: Марина Боржемська заінтригувала фото з чоловіком

Коротко:
- Хто потрапив на фото зіркового тренера
- Що розповіла знаменитість
Українська відома фітнес-тренерка Марина Боржемська заінтригувала свіжим фото, на якому показала чоловіка.
Відповідним фото спортсменка та телеведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Вона опублікувала фото з незнайомцем і підписала його. "Багато відповідей, що це синок, але ні. Це мій прекрасний учасник, але я його поки не покажу", - заінтригувала Боржемська.
До слова, Марина зараз є тренеркою і наставницею проекту "Зважені та щасливі". Найімовірніше, вона сфотографувалася з учасником своєї команди, яку тренує.
Раніше також Марина Боржемська попросила своїх підписників поділитися ідеями, де шукати кохання, і своїми розповідями про незвичайні знайомства.
Хто така Марина Боржемська?
Марина Боржемська стала відомою, як дружина українського боксера В'ячеслава Узєлкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла 2016 року, коли вона стала тренеркою в популярному телевізійному проєкті "Зважені та щасливі".
У 1999 році Боржемська та Узелков одружилися, проте через 22 роки їхній шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.
Зараз Марина сама виховує сина Роберта і дочку Олівію від Узелкова.
