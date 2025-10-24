Неочікуваний вибір: Зеленська вразила образом на зустрічі з кронпринцесою

Олена Зеленська з'явилась у модному осінньому образі.

https://glavred.net/stars/neozhidannyy-vybor-zelenskaya-porazila-obrazom-na-vstreche-s-kronprincessoy-10709297.html Посилання скопійоване

Олена Зеленська відвідала Норвегію / колаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Ви дізнаєтесь:

Олена Зеленська зустрілась з норвезькою кронпринцесою

Який образ обрала перша леді для зустрічі з Метте-Маріт

Перша леді України Олена Зеленська нанесла особливий закордонний візит — вона зустрілась з норвезькою кронпринцесою Метте-Маріт. Для зустрічі дружина президента обрала костюм в особливому осінньому кольорі. Про зустріч повідомили на офіційних сторінках Першої леді у соцмережах.

Олена Зеленська обрала для події елегантний костюм баклажанового кольору, який є трендом осіннього сезону. Приталений жакет вдало підкреслив фігуру Першої леді.

відео дня

Олена Зеленська з кронпринцесою Метте-Маріт / фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Також для образу Зеленська використала білу блузку зі стоячим коміром та драпіруванням. Костюм прикрасила тендітна брошка. Щоб завершити свій образ дружина президента обрала просту та елегантну зачіску "французький пучок".

Олена Зеленська обговорила повернення українських дітей / фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Олена Зеленська зустрілась із кронпринцесою Норвегії Метте-Маріт під час свого першого візиту до країни, щоб обговорити подальшу гуманітарну, освітню та соціальну підтримку України. Сторони приділили особливу увагу ініціативі Bring Kids Back UA — поверненню депортованих українських дітей, а також співпраці у сфері лікування військових і розвитку українських студій у норвезьких університетах.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу:

Раніше Главред повідомляв, що Перша леді України Олена Зеленська разом із президентом України Володимиром Зеленським провели зустріч з американським лідером Дональдом Трампом та його дружиною Меланією Трамп.

Також Україну відвідала сестра короля Великої Британії Чарльза ІІІ - Королівська принцеса Анна. Вона була запрошена до Києва з просвітницькою місією Міністерством закордонних справ України. Деталі візиту принцеси Анни розкрила перша леді України Олена Зеленська.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олена Зеленська Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценарист студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред