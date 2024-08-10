УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Росія терміново перекидає війська з Криму в Курську область - Кримський вітер

Руслана Заклінська
10 серпня 2024, 16:33
333
РФ перекинула з тимчасово окупованого Криму в Курську область підрозділи 810-ї бригади морської піхоти ЧФ.
Росія терміново перекидає війська з Криму в Курську область - Кримський вітер
Росія перекинула у Курськ бригаду морпіхів з Криму / Колаж: Главред, фото: Кримський вітер, Радіо Свобода

Росія перемістила підрозділи 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту з Севастополя до Курської області для посилення російських військ на цьому напрямку. Про це повідомив моніторинговий проект "Кримський вітер".

Колону військових вантажівок "Камаз" з тактичним знаком "Z у квадраті" помітили 6 серпня на трасі "Таврида" в напрямку Керчі. Вони виїхали з бази 810-ї бригади морської піхоти, розташованої в бухті Козачій в Севастополі.

Також "Кримський вітер" зауважив, що тактичний знак "Z у квадраті", який був на автомобілях цієї колони, схожий на знак "Z у ромбі". Такий знак був на автомобілях російської колони, яку знищили під Рильськом у Курській області.

відео дня

За інформацією Z-пабліка "Два майори", морські піхотинці 810-ї бригади залучені до бойових дій в районі Суджі.

Бої у Курській області РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у прикордонних районах Курської області п'ятий день тривають бої. За ці дні українські сили нібито захопили більше російських земель, ніж ЗСУ протягом усього контрнаступу 2023 року.

Ввечері 9 серпня у трьох областях Росії ввели режим контртетористичної операції (КТО) нібито черезе "загрозу" зі сторони України. Режим КТО запровадили у Брянській, Бєлгородській і Курській областях.

Досі представники влади та військові відкрито не підтверджували причетність України до операції в Курській області. Проте 9 серпня президент Зеленський натякнув на ситуацію у Курській області, зазначивши, що українські військові активно виконують свої завдання і поповнюють обмінний фонд. Останні три дні ці дії стали особливо результативними.

Президент Зеленський провів 9 серпня засідання Ставки, де заслухав доповіді від військового керівництва. Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів про оборонні дії ЗСУ на ділянках, звідки Росія завдавала ударів по Україні.

Також народний депутат Роман Костенко заявив, що українські військові успішно просуваються в Курській області Росії, завдаючи значних втрат ворогу. ЗСУ вдалося досягти ефекту раптовості, попри сучасні засоби розвідки противника.

Міжнародні партнери стримано коментують події на Курщині, зазначаючи, що Україна має право захищати свій суверенітет у спосіб, який вважає необхідним.

Криза в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії російські війська Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

В'їзд у Пороз терміново закрили: ЗСУ, ймовірно, зайшли в село на Бєлгородщині

В'їзд у Пороз терміново закрили: ЗСУ, ймовірно, зайшли в село на Бєлгородщині

18:35 Світ
Путін у відчаї, влада РФ запанікувала через ситуацію в Курській області – Жданов

Путін у відчаї, влада РФ запанікувала через ситуацію в Курській області – Жданов

18:00 Світ
"Ситуація може змінитися": в Міненерго здивували заявою про жорсткі відключення світла

"Ситуація може змінитися": в Міненерго здивували заявою про жорсткі відключення світла

17:15 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Росіяни шоковані : Братчук заявив про захоплені склади із боєприпасами на Курщині 6411

"Росіяни шоковані": Братчук заявив про захоплені склади із боєприпасами на Курщині

Уже зіграли весілля : відомий український ведучий викрив Тіну Кароль 3073

"Уже зіграли весілля": відомий український ведучий викрив Тіну Кароль

Про це казав Зеленський: стала відома несподівана ціль боїв в Курську - Bild 3050

Про це казав Зеленський: стала відома несподівана ціль боїв в Курську - Bild

США змінюють політику: конгресмен зробив інтригуючу заяву про удари вглиб РФ 2715

США змінюють політику: конгресмен зробив інтригуючу заяву про удари вглиб РФ

Останні новини

18:43

Не від кількості буряку: від чого насправді залежить колір борщу - відповідь шокує

18:35

В'їзд у Пороз терміново закрили: ЗСУ, ймовірно, зайшли в село на БєлгородщиніВідео

18:00

Путін у відчаї, влада РФ запанікувала через ситуацію в Курській області – Жданов

17:15

"Ситуація може змінитися": в Міненерго здивували заявою про жорсткі відключення світла

16:44

Що таке "яйце Колумба": тлумачення зовсім просте, але його знають одиниціВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:33

Росія терміново перекидає війська з Криму в Курську область - Кримський вітер

16:06

Не в холодильнику: як правильно зберігати шоколад - стане ще смачнішим

15:52

Як утримати території в Курській області: у США назвали потрібну зброю

15:47

Сили оборони вразили важливий об'єкт РФ в Чорному морі: в ВМС розкрили деталі

Реклама
15:41

"Атракціон щедрості" закінчився: є 2 сценарії для України після виборів у США – політологВідео

15:03

Білорусь стягує війська до кордонів України: в РНБО відповіли на погрози Лукашенко

14:56

Секрети родючості: чим потрібно обов'язково удобрити ґрунт восениВідео

14:50

Джастін Бібер накричав на підлітків, які наблизилися до ньогоВідео

14:33

Чим закінчиться операція в Курській області та чому у Путіна все погано: інтерв'ю зі Ждановим

14:28

Хід війни може змінитись: експерт НАТО назвала 5 цілей операції в Курській області

14:22

Шукають підрозділи ЗСУ: окупанти готуються до штурму у Вовчанську - ОТУ "Харків"

14:21

РФ на тлі операції в Курській області терміново вжила заходів щодо Кримського мостуВідео

13:55

Нова сторінка в історії воєн - експерт про збиття вертольотів дронами СБУ на Курщині

13:47

Як виростити фінік із кісточки й отримати шикарну пальмуВідео

13:45

Фреймут ошелешила короткою стрижкою

Реклама
13:34

Замасковані під вантажівку: Іран може надати сотні нових ракет Росії

13:20

"Збили кілька цілей": в Білорусі заявили про атаку з боку України - що відомо

12:58

Далекобійні удари ЗСУ по території Росії: у США назвали головну умову

12:40

Знищили "жирну ціль": стали відомі нові деталі удару по аеродрому в Липецьку

12:17

За даними аналітиків KSE, найбільше на ринку будівельних матеріалів інвестують компанії Kingspan Group, EFI Group та CRH

12:02

До кінця року можна почати деокупацію: Романенко зробив "цікавий" прогноз

11:46

Про це казав Зеленський: стала відома несподівана ціль боїв в Курську - Bild

11:12

Удар окупантів по Костянтинівці: серед загиблих ідентифікували двох дітейФото

11:03

Почервоніють просто на очах: як прискорити дозрівання томатів

10:45

Розгром колони військових РФ у Курській області: у США розкрили деталі

10:41

Часу мало: коли повернуться відключення світла - тривожний прогноз від ДТЕК

09:40

"Полювання" ГУР в Криму: бійці знищили ще один російський катер "Тунець"Відео

09:30

Тінь заколоту Пригожина і походу на Москву: на Заході винесли Путіну вердикт

09:00

США очолить жінка, але не факт, що Камала Гарріс – астролог Влад РоссВідео

08:58

Які квіти потрібно садити восени: названо найкращі багаторічники для клумбВідео

08:41

Заради захисту Курська: РФ готова пожертвувати однією ділянкою фронту - ISW

08:38

Росія зняла частину військ із 7 напрямків і відправляє їх до Курської області

08:10

Проривна українська натура: яка мета була поставлена для операції у Курській областіПогляд

08:10

Суджанська операція і нові деталі проривуПогляд

07:46

Удар по репутації Путіна: щоб повернути території в Курську у РФ піде рік - WP

Реклама
07:10

Знайти каблучку за 9 секунд зможе лише геній: непроста загадка на перевірку уважності

06:15

Буде північне сяйво і жорстка магнітна буря: на Сонці сильні спалахи

05:42

Гороскоп на завтра 11 серпня: Близнюкам - божевільна удача, Скорпіонам - крадіжка

05:05

Як правильно мити салон автомобіля: фахівці назвали найбрудніші місця у машині

04:32

Підлога буде липкою: прибиральниця назвала поширену помилку під час прибиранняВідео

03:30

Де ніколи не можна ставити ліжко: така помилка може сильно вдарити по здоров’юВідео

02:48

Незвичайний зорепад: настає пік метеоритного потоку Персеїди

02:35

Не гірше нового: як зробити диван з піддонів своїми руками

02:14

Розміром як два футбольні поля: біля Землі пролетить астероїд

02:00

Що не варто виливати у раковину: сантехнік розповів про "фатальну" помилку

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти