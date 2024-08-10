Росія терміново перекидає війська з Криму в Курську область - Кримський вітер

РФ перекинула з тимчасово окупованого Криму в Курську область підрозділи 810-ї бригади морської піхоти ЧФ.

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Росія перекинула у Курськ бригаду морпіхів з Криму / Колаж: Главред, фото: Кримський вітер, Радіо Свобода

Росія перемістила підрозділи 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту з Севастополя до Курської області для посилення російських військ на цьому напрямку. Про це повідомив моніторинговий проект "Кримський вітер".

Колону військових вантажівок "Камаз" з тактичним знаком "Z у квадраті" помітили 6 серпня на трасі "Таврида" в напрямку Керчі. Вони виїхали з бази 810-ї бригади морської піхоти, розташованої в бухті Козачій в Севастополі.

Також "Кримський вітер" зауважив, що тактичний знак "Z у квадраті", який був на автомобілях цієї колони, схожий на знак "Z у ромбі". Такий знак був на автомобілях російської колони, яку знищили під Рильськом у Курській області.

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За інформацією Z-пабліка "Два майори", морські піхотинці 810-ї бригади залучені до бойових дій в районі Суджі.

Бої у Курській області РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у прикордонних районах Курської області п'ятий день тривають бої. За ці дні українські сили нібито захопили більше російських земель, ніж ЗСУ протягом усього контрнаступу 2023 року.

Ввечері 9 серпня у трьох областях Росії ввели режим контртетористичної операції (КТО) нібито черезе "загрозу" зі сторони України. Режим КТО запровадили у Брянській, Бєлгородській і Курській областях.

Досі представники влади та військові відкрито не підтверджували причетність України до операції в Курській області. Проте 9 серпня президент Зеленський натякнув на ситуацію у Курській області, зазначивши, що українські військові активно виконують свої завдання і поповнюють обмінний фонд. Останні три дні ці дії стали особливо результативними.

Президент Зеленський провів 9 серпня засідання Ставки, де заслухав доповіді від військового керівництва. Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів про оборонні дії ЗСУ на ділянках, звідки Росія завдавала ударів по Україні.

Також народний депутат Роман Костенко заявив, що українські військові успішно просуваються в Курській області Росії, завдаючи значних втрат ворогу. ЗСУ вдалося досягти ефекту раптовості, попри сучасні засоби розвідки противника.

Міжнародні партнери стримано коментують події на Курщині, зазначаючи, що Україна має право захищати свій суверенітет у спосіб, який вважає необхідним.

Криза в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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