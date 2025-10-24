Перша церемонія троянд: хто з дівчат продовжить участь у "Холостяку"

Тарас Цимбалюк зробив свій вибір.

Шоу "Холостяк" - церемонія троянд / колаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Ви дізнаєтеся:

Тарас обрав 12 дівчат

Хто отримав троянду

Український відомий актор Тарас Цимбалюк, який став головним героєм шоу "Холостяк", вручив троянди тим, хто продовжить свою участь у проєкті.

У наступний етап проходять 12 дівчат із 26. До речі, першою проект покинула художниця Анастасія.

Хто отримав троянду на шоу "Холостяк"

Ніколетта Бірюкова, 29 років, туристичний агент;

Юлія Артюх, 27 років, менеджерка з логістики;

Ірина Пономаренко, 26 років, модель;

Юлія Коренюк, 35 років, фешнфотограф;

Надія Головчук, 26 років, фотомодель;

Ольга Дзундза, 38 років, фітнес-тренерка;

Ірина Кулешина, 30 років, підприємець;

Надія Авраменко, 28 років, власниця салону краси;

Валерія Жуковська, 28 років, майстер кінного спорту;

Дар'я Романець, 28 років, власниця весільного агентства;

Оксана Шенюк, 30 років, косметолог;

Вікторія Крілас, 25 років, модель і актриса.

Софія, Настя і Яна залишилися без квітів, але Тарас сказав, що запрошує дівчат на побачення. Також до дівчат має приєднатися Дар'я Зотова.

Як Тарас Цимбалюк спілкувався з Діаною Зотовою

Одна з учасниць шоу "Холостяк" Діана Зотова привернула увагу головного героя актора Тараса Цимбалюка.

Діана Зотова / фото: instagram.com, "Холостяк"

Як виявилося, вони вже спілкувалися близько трьох років тому: тоді Тарас навіть запрошував Діану на зустріч, але через обставини вона не змогла прийти, і їхній зв'язок поступово обірвався.

Діана Зотова / фото: скрін відео stb.ua/ua/

Цього разу Зотова зізналася, що розглядає участь у проєкті як другий шанс - можливість відновити знайомство і, можливо, побудувати стосунки з Цимбалюком. Вона також розповіла, що продовжує працювати моделлю, часто подорожує Європою і фактично забезпечує свою багатодітну сім'ю.

Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найвідоміший роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

