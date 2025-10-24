Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Перша церемонія троянд: хто з дівчат продовжить участь у "Холостяку"

Еліна Чигис
24 жовтня 2025, 23:35
39
Тарас Цимбалюк зробив свій вибір.
Шоу
Шоу "Холостяк" - церемонія троянд / колаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Ви дізнаєтеся:

  • Тарас обрав 12 дівчат
  • Хто отримав троянду

Український відомий актор Тарас Цимбалюк, який став головним героєм шоу "Холостяк", вручив троянди тим, хто продовжить свою участь у проєкті.

У наступний етап проходять 12 дівчат із 26. До речі, першою проект покинула художниця Анастасія.

відео дня

Хто отримав троянду на шоу "Холостяк"

Ніколетта Бірюкова, 29 років, туристичний агент;

Юлія Артюх, 27 років, менеджерка з логістики;

Ірина Пономаренко, 26 років, модель;

Юлія Коренюк, 35 років, фешнфотограф;

Надія Головчук, 26 років, фотомодель;

Ольга Дзундза, 38 років, фітнес-тренерка;

Ірина Кулешина, 30 років, підприємець;

Надія Авраменко, 28 років, власниця салону краси;

Валерія Жуковська, 28 років, майстер кінного спорту;

Дар'я Романець, 28 років, власниця весільного агентства;

Оксана Шенюк, 30 років, косметолог;

Вікторія Крілас, 25 років, модель і актриса.

Софія, Настя і Яна залишилися без квітів, але Тарас сказав, що запрошує дівчат на побачення. Також до дівчат має приєднатися Дар'я Зотова.

Як Тарас Цимбалюк спілкувався з Діаною Зотовою

Одна з учасниць шоу "Холостяк" Діана Зотова привернула увагу головного героя актора Тараса Цимбалюка.

Діана Зотова
Діана Зотова / фото: instagram.com, "Холостяк"

Як виявилося, вони вже спілкувалися близько трьох років тому: тоді Тарас навіть запрошував Діану на зустріч, але через обставини вона не змогла прийти, і їхній зв'язок поступово обірвався.

Діана Зотова
Діана Зотова / фото: скрін відео stb.ua/ua/

Цього разу Зотова зізналася, що розглядає участь у проєкті як другий шанс - можливість відновити знайомство і, можливо, побудувати стосунки з Цимбалюком. Вона також розповіла, що продовжує працювати моделлю, часто подорожує Європою і фактично забезпечує свою багатодітну сім'ю.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

"Холостяк" - останні новини по темі

Раніше Главред повідомляв, що новий "Холостяк" і український актор Тарас Цимбалюк вирішив здивувати шанувальників перед прем'єрою шоу і зважився на кардинальні зміни в іміджі. Актор висвітлив своє темне коротке волосся до білосніжного кольору і зробив це просто в готельному номері.

А також блогерка Інна Білень стала заручницею обставин. Замість того, щоб відзначати День народження нового бойфренда, для якого вона готувала великий сюрприз, їй довелося в екстреному порядку покинути країну. Причиною тому став судовий процес у Німеччині, який ініціював колишній чоловік Інни.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найвідоміший роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трампа переконали: з'ясувалися деталі введення найжорсткіших санкцій проти РФ

Трампа переконали: з'ясувалися деталі введення найжорсткіших санкцій проти РФ

00:44Світ
Уперше з 2022 року: у Росії почалися серйозні проблеми

Уперше з 2022 року: у Росії почалися серйозні проблеми

00:27Світ
"Щоб Путіну було складніше": Зеленський натякнув на таємні рішення "Коаліції охочих"

"Щоб Путіну було складніше": Зеленський натякнув на таємні рішення "Коаліції охочих"

23:04Війна
Реклама

Популярне

Більше
Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Китайський гороскоп на завтра 25 жовтня: Драконам - труднощі, Півням - нерви

Китайський гороскоп на завтра 25 жовтня: Драконам - труднощі, Півням - нерви

"Ніколи не переможе": Успенська зробила несподівану заяву про закінчення війни

"Ніколи не переможе": Успенська зробила несподівану заяву про закінчення війни

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти оленя

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти оленя

Гороскоп на сьогодні 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

Гороскоп на сьогодні 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

Останні новини

01:44

Не справжні: чотири знаки зодіаку, які приховують своє справжнє обличчя

00:44

Трампа переконали: з'ясувалися деталі введення найжорсткіших санкцій проти РФ

00:27

Уперше з 2022 року: у Росії почалися серйозні проблеми

24 жовтня, п'ятниця
23:57

Цінний продукт в Україні стрімко дешевшає - ціни нетипово летять вниз

23:50

Відключення світла в Україні - графіки на 25 жовтня (оновлюється)

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – СтупакРосія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак
23:35

Перша церемонія троянд: хто з дівчат продовжить участь у "Холостяку"

23:04

"Щоб Путіну було складніше": Зеленський натякнув на таємні рішення "Коаліції охочих"

22:55

Мій прекрасний: Марина Боржемська заінтригувала фото з чоловіком

22:40

Уже на підході до Києва: українців попередили про загрозу нового удару

Реклама
22:33

Учасниця "Холостяка" несподівано покинула проєкт - причина відома

22:32

"Із втратою Покровська у нас уже змирилися": експерт назвав наступні цілі росіян

22:02

В Україні зберігатимуть і бронюватимуть номерні знаки по-новому: що змінилося

21:38

"Діагностували рак": одна з учасниць "Холостяка" приголомшила своїм зізнанням

21:38

Не можу прийняти: Мурік із Green Grey заговорив про смерть ДизеляВідео

21:12

Жодного запаху з раковин: простий лайфхак із лимоном і содою творить диваВідео

21:11

Ледь не збила подругу: п'яна Брітні Спірс сіла за кермо

20:51

Тарас Цимбалюк вивів одну з учасниць шоу "Холостяк" - що сталося

20:36

У Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати - Рютте

20:31

Ракети Aster, літаки Mirage і не тільки: Макрон пообіцяв потужну допомогу Україні

20:04

Уперше в історії: у Києві на маршрут вийде двоповерховий автобус - де він їздитиме

Реклама
20:00

Українців попередили про реальну небезпеку: регіони заливатиме дощем та піде сніг

19:51

"Хотів зустрітися": на "Холостяк" прийшла знайома Тараса Цимбалюка

19:48

РФ хоче остаточно вивести з ладу нашу енергосистему: Ступак назвав дедлайн

19:23

Україну накриють масштабні відключення світла: з'явилися графіки на 25 жовтня

19:20

"Розважай мене": чому Тарас Цимбалюк розійшовся з Готочкіною

19:14

Ікони, біля яких небезпечно молитися у церкві: мольфар застеріг віруючихВідео

19:10

Просування окупантів і нова загроза для УкраїниПогляд

19:00

Автоподовження і без ТЦК: як зміняться відстрочки з 1 листопада

18:38

Як сказати українською "утрирую" - проста відповідь, яку знають не всіВідео

18:37

"Списав усе, але не видав": на користувачів банкоматами Привату чекають сюрпризи

18:29

"Форсаж" повертається: Він Дізель заінтригував кадрами зі зйомок бойовика

18:03

"Витягала своїми руками": зірка Жіночого кварталу розповіла про поранення брата

17:56

Людям, які народилися в ці три місяці, уготована вища місія

17:23

Путін раптово відправив до США головного переговірника - ЗМІ дізналися, для чого

17:23

Катував українських полонених у Мордовії: "Доктор Зло" з розслідування "Схем" потрапив під санкції ЄС

17:14

Шалений стрибок, вся валюта різко подорожчала: курс валют на 27 жовтня

17:02

Королівська вечеря з простих інгредієнтів: рецепт шикарної страви за 25 хвилин

16:58

"Кілька разів перечитав": Буданов назвав улюблену книгу

16:57

Неочікуваний вибір: Зеленська вразила образом на зустрічі з кронпринцесою

16:45

Дмитрівська поминальна субота 2025: що в жодному разі не можна робити 25 жовтня

Реклама
16:42

Водії збентежені: на дорогах встановлюють дивний жовтий знак із колом

16:29

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках магазину одягу за 25 секунд

16:24

Багато росіян знищено: у Торському ЗСУ після зачистки підняли український прапор

16:24

Від аномального тепла до арктичних морозів: зима готує для українців метеорологічні гойдалки

16:04

Алла Пугачова "обібрала чоловіка як липку" - що сталося

15:56

"Когось там лайкнув": Леся Нікітюк сказала, як познайомилася зі своїм нареченим

15:54

Путін хоче гуманітарної катастрофи: Зеленський зробив тривожний прогноз на зиму

15:47

Прем'єрний випуск шоу "Місія впоратися": комік Марк Куцевалов тестує професію автомайстра

15:43

Так піцу ви ще не готували: рецепт смачного перекусу за 25 хвилин

15:41

Частина міст України взимку буде без тепла: експерт назвав важливий нюанс

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти