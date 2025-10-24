В Україні зберігатимуть і бронюватимуть номерні знаки по-новому: що змінилося

Кабмін ввів фіксовані тарифи та жорсткіші строки зберігання номерів.

В Україні змінилась вартість зберігання та бронювання номерних знаків / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Кабінет Міністрів України затвердив нові правила та тарифи на зберігання і бронювання номерних знаків для транспортних засобів. Відповідні зміни були ухвалені постановою №1274 від 8 жовтня 2025 року. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

Однією з головних новацій стало запровадження фіксованих тарифів на зберігання номерних знаків. Якщо раніше водії самі визначали термін зберігання та оплачували послугу за кожен день, то тепер встановлені чіткі періоди й ціни.

Зберігати номерні знаки протягом 10 днів коштує 108 гривень, місяць - 324 гривні, а рік - 3153,60 гривні. У зазначену суму входить ПДВ, проте банківська комісія не враховується. При цьому, якщо автомобіліст оплатив місячний термін зберігання, але забрав номер достроково, кошти не повертаються.

Що буде, якщо номерні знаки не забрати вчасно

Нові правила передбачають також відповідальність за прострочення. Якщо зберігання номерів не буде продовжено вчасно, номерні знаки знищують на 11-й день після завершення оплаченого терміну, а у випадку з довшими періодами - наступного дня о 8-й ранку.

Крім цього, документи на продовження терміну зберігання, подані після 11 жовтня 2025 року, більше не приймаються. Якщо водій помилково сплатив послуги за старою системою, він може оплатити послугу за новими тарифами або звернутися до регіонального сервісного центру МВС для повернення коштів згідно з постановою №795.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено / Главред - інфографіка

Бронювання комбінацій номерних знаків

Також змінено правила бронювання вибраних або замовлених буквено-цифрових комбінацій (БЦК). Відтепер строк бронювання збільшено з 10 до 15 календарних днів, а вартість послуги стала фіксованою - 162 грн (з ПДВ, без банківської комісії).

Раніше послуга оплачувалася щоденно - 10,8 грн за добу, але не більше ніж за 10 днів. Тепер водії мають більше часу для завершення реєстраційних процедур.

У МВС пояснили, що така реформа спрямована на спрощення процедур для автовласників, а також на підвищення прозорості та впорядкованості платежів. Крім того, оновлена система дозволить бронювати номерні знаки онлайн, що зробить послуги сервісних центрів МВС зручнішими та доступнішими.

