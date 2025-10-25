Трампа переконали: з'ясувалися деталі введення найжорсткіших санкцій проти РФ

Після серії дипломатичних невдач у переговорах із Кремлем Трамп змінив свого радника, що кардинально вплинуло на позицію США.

Хто переконав Трампа запровадити санкції проти РФ

Хто переконав Трампа ввести санкції проти РФ

Чому санкції не вводилися раніше

США вперше за другу каденцію Дональда Трампа ввели масштабні санкції проти Росії.

Як повідомляєBloomberg із посиланням на власні джерела, це рішення стало можливим завдяки державному секретареві Марко Рубіо, який узяв на себе роль головного перемовника з Кремлем.

Протягом усього 2025 року Трамп відмовлявся запроваджувати нові обмеження проти Москви, сподіваючись на дипломатичне вирішення війни в Україні. Його переконання підтримував давній бізнес-друг Стівен Віткофф, якого президент призначив спеціальним посланцем США в переговорах із РФ.

Утім, саме дії Віткоффа призвели до дипломатичного конфузу. У серпні він помилково запевнив Трампа, що росіяни готові до компромісу, після чого в Білому домі погодили проведення саміту на Алясці. Як з'ясувалося пізніше, Кремль сприйняв цю зустріч як готовність США прийняти російський "мирний план", який передбачав фактичну капітуляцію України.

Після цього випадку Трамп доручив нові переговори держсекретареві Марко Рубіо, який відомий жорсткою позицією щодо Москви. Уже після першої розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим Рубіо дійшов висновку, що позиція Росії залишилася незмінною - і порадив президенту вдатися до санкцій.

санкции

Джерела Bloomberg уточнюють, що після телефонної розмови між Трампом і Путіним минулого тижня в Кремлі були впевнені в готовності США погодитися на передачу Росії залишку Донбасу. Однак після зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським позиція Вашингтона змінилася: американський лідер виступив за припинення вогню вздовж чинної лінії фронту.

Коли Рубіо відкинув спроби Лаврова переконати його в "неприйнятності" цієї позиції, саміт у Будапешті було зірвано. У підсумку саме після цього епізоду Білий дім ухвалив рішення про новий пакет санкцій проти Росії - найжорсткіший від початку другої каденції Трампа.

Введення санкцій проти РФ - останні новини

Нагадаємо, раніше Главред писав, що США готують новий етап посилення санкцій проти Росії.

Згодом стало відомо про новий пакет обмежень, який торкнувся великих російських нафтових компаній - "Роснефти" і "Лукойлу". У Вашингтоні закликали Москву якнайшвидше погодитися на припинення вогню в Україні.

Пізніше Путін відреагував на нові санкції США. Військовий злочинець заявив, що держави, які поважають себе, не діють під тиском. Нові санкції США він охарактеризував як спробу тиску на Росію, що шкодить двостороннім відносинам, але, за його словами, не вплинуть на економіку країни.

Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида і фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Незважаючи на жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією і залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

