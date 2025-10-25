Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трампа переконали: з'ясувалися деталі введення найжорсткіших санкцій проти РФ

Сергій Кущ
25 жовтня 2025, 00:44
39
Після серії дипломатичних невдач у переговорах із Кремлем Трамп змінив свого радника, що кардинально вплинуло на позицію США.
Хто переконав Трампа ввести санкції проти РФ
Хто переконав Трампа запровадити санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Хто переконав Трампа ввести санкції проти РФ
  • Чому санкції не вводилися раніше

США вперше за другу каденцію Дональда Трампа ввели масштабні санкції проти Росії.

Як повідомляєBloomberg із посиланням на власні джерела, це рішення стало можливим завдяки державному секретареві Марко Рубіо, який узяв на себе роль головного перемовника з Кремлем.

відео дня

Протягом усього 2025 року Трамп відмовлявся запроваджувати нові обмеження проти Москви, сподіваючись на дипломатичне вирішення війни в Україні. Його переконання підтримував давній бізнес-друг Стівен Віткофф, якого президент призначив спеціальним посланцем США в переговорах із РФ.

Утім, саме дії Віткоффа призвели до дипломатичного конфузу. У серпні він помилково запевнив Трампа, що росіяни готові до компромісу, після чого в Білому домі погодили проведення саміту на Алясці. Як з'ясувалося пізніше, Кремль сприйняв цю зустріч як готовність США прийняти російський "мирний план", який передбачав фактичну капітуляцію України.

Після цього випадку Трамп доручив нові переговори держсекретареві Марко Рубіо, який відомий жорсткою позицією щодо Москви. Уже після першої розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим Рубіо дійшов висновку, що позиція Росії залишилася незмінною - і порадив президенту вдатися до санкцій.

санкции
санкции / Инфографика: Главред

Джерела Bloomberg уточнюють, що після телефонної розмови між Трампом і Путіним минулого тижня в Кремлі були впевнені в готовності США погодитися на передачу Росії залишку Донбасу. Однак після зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським позиція Вашингтона змінилася: американський лідер виступив за припинення вогню вздовж чинної лінії фронту.

Коли Рубіо відкинув спроби Лаврова переконати його в "неприйнятності" цієї позиції, саміт у Будапешті було зірвано. У підсумку саме після цього епізоду Білий дім ухвалив рішення про новий пакет санкцій проти Росії - найжорсткіший від початку другої каденції Трампа.

Введення санкцій проти РФ - останні новини

Нагадаємо, раніше Главред писав, що США готують новий етап посилення санкцій проти Росії.

Згодом стало відомо про новий пакет обмежень, який торкнувся великих російських нафтових компаній - "Роснефти" і "Лукойлу". У Вашингтоні закликали Москву якнайшвидше погодитися на припинення вогню в Україні.

Пізніше Путін відреагував на нові санкції США. Військовий злочинець заявив, що держави, які поважають себе, не діють під тиском. Нові санкції США він охарактеризував як спробу тиску на Росію, що шкодить двостороннім відносинам, але, за його словами, не вплинуть на економіку країни.

Вам може бути цікаво:

Про персону: Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида і фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Незважаючи на жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією і залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп санкції проти Росії Марко Рубіо
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трампа переконали: з'ясувалися деталі введення найжорсткіших санкцій проти РФ

Трампа переконали: з'ясувалися деталі введення найжорсткіших санкцій проти РФ

00:44Світ
Уперше з 2022 року: у Росії почалися серйозні проблеми

Уперше з 2022 року: у Росії почалися серйозні проблеми

00:27Світ
"Щоб Путіну було складніше": Зеленський натякнув на таємні рішення "Коаліції охочих"

"Щоб Путіну було складніше": Зеленський натякнув на таємні рішення "Коаліції охочих"

23:04Війна
Реклама

Популярне

Більше
Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Китайський гороскоп на завтра 25 жовтня: Драконам - труднощі, Півням - нерви

Китайський гороскоп на завтра 25 жовтня: Драконам - труднощі, Півням - нерви

"Ніколи не переможе": Успенська зробила несподівану заяву про закінчення війни

"Ніколи не переможе": Успенська зробила несподівану заяву про закінчення війни

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти оленя

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти оленя

Гороскоп на сьогодні 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

Гороскоп на сьогодні 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

Останні новини

01:44

Не справжні: чотири знаки зодіаку, які приховують своє справжнє обличчя

00:44

Трампа переконали: з'ясувалися деталі введення найжорсткіших санкцій проти РФ

00:27

Уперше з 2022 року: у Росії почалися серйозні проблеми

24 жовтня, п'ятниця
23:57

Цінний продукт в Україні стрімко дешевшає - ціни нетипово летять вниз

23:50

Відключення світла в Україні - графіки на 25 жовтня (оновлюється)

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – СтупакРосія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак
23:35

Перша церемонія троянд: хто з дівчат продовжить участь у "Холостяку"

23:04

"Щоб Путіну було складніше": Зеленський натякнув на таємні рішення "Коаліції охочих"

22:55

Мій прекрасний: Марина Боржемська заінтригувала фото з чоловіком

22:40

Уже на підході до Києва: українців попередили про загрозу нового удару

Реклама
22:33

Учасниця "Холостяка" несподівано покинула проєкт - причина відома

22:32

"Із втратою Покровська у нас уже змирилися": експерт назвав наступні цілі росіян

22:02

В Україні зберігатимуть і бронюватимуть номерні знаки по-новому: що змінилося

21:38

"Діагностували рак": одна з учасниць "Холостяка" приголомшила своїм зізнанням

21:38

Не можу прийняти: Мурік із Green Grey заговорив про смерть ДизеляВідео

21:12

Жодного запаху з раковин: простий лайфхак із лимоном і содою творить диваВідео

21:11

Ледь не збила подругу: п'яна Брітні Спірс сіла за кермо

20:51

Тарас Цимбалюк вивів одну з учасниць шоу "Холостяк" - що сталося

20:36

У Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати - Рютте

20:31

Ракети Aster, літаки Mirage і не тільки: Макрон пообіцяв потужну допомогу Україні

20:04

Уперше в історії: у Києві на маршрут вийде двоповерховий автобус - де він їздитиме

Реклама
20:00

Українців попередили про реальну небезпеку: регіони заливатиме дощем та піде сніг

19:51

"Хотів зустрітися": на "Холостяк" прийшла знайома Тараса Цимбалюка

19:48

РФ хоче остаточно вивести з ладу нашу енергосистему: Ступак назвав дедлайн

19:23

Україну накриють масштабні відключення світла: з'явилися графіки на 25 жовтня

19:20

"Розважай мене": чому Тарас Цимбалюк розійшовся з Готочкіною

19:14

Ікони, біля яких небезпечно молитися у церкві: мольфар застеріг віруючихВідео

19:10

Просування окупантів і нова загроза для УкраїниПогляд

19:00

Автоподовження і без ТЦК: як зміняться відстрочки з 1 листопада

18:38

Як сказати українською "утрирую" - проста відповідь, яку знають не всіВідео

18:37

"Списав усе, але не видав": на користувачів банкоматами Привату чекають сюрпризи

18:29

"Форсаж" повертається: Він Дізель заінтригував кадрами зі зйомок бойовика

18:03

"Витягала своїми руками": зірка Жіночого кварталу розповіла про поранення брата

17:56

Людям, які народилися в ці три місяці, уготована вища місія

17:23

Путін раптово відправив до США головного переговірника - ЗМІ дізналися, для чого

17:23

Катував українських полонених у Мордовії: "Доктор Зло" з розслідування "Схем" потрапив під санкції ЄС

17:14

Шалений стрибок, вся валюта різко подорожчала: курс валют на 27 жовтня

17:02

Королівська вечеря з простих інгредієнтів: рецепт шикарної страви за 25 хвилин

16:58

"Кілька разів перечитав": Буданов назвав улюблену книгу

16:57

Неочікуваний вибір: Зеленська вразила образом на зустрічі з кронпринцесою

16:45

Дмитрівська поминальна субота 2025: що в жодному разі не можна робити 25 жовтня

Реклама
16:42

Водії збентежені: на дорогах встановлюють дивний жовтий знак із колом

16:29

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках магазину одягу за 25 секунд

16:24

Багато росіян знищено: у Торському ЗСУ після зачистки підняли український прапор

16:24

Від аномального тепла до арктичних морозів: зима готує для українців метеорологічні гойдалки

16:04

Алла Пугачова "обібрала чоловіка як липку" - що сталося

15:56

"Когось там лайкнув": Леся Нікітюк сказала, як познайомилася зі своїм нареченим

15:54

Путін хоче гуманітарної катастрофи: Зеленський зробив тривожний прогноз на зиму

15:47

Прем'єрний випуск шоу "Місія впоратися": комік Марк Куцевалов тестує професію автомайстра

15:43

Так піцу ви ще не готували: рецепт смачного перекусу за 25 хвилин

15:41

Частина міст України взимку буде без тепла: експерт назвав важливий нюанс

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти