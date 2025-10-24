Рус
Українців попередили про реальну небезпеку: регіони заливатиме дощем та піде сніг

Ангеліна Підвисоцька
24 жовтня 2025, 20:00
Погода у Карпатах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до 0 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 25 жовтня
  • Де температура повітря опуститься до -3 градусів
  • Коли повернуться дощі

Погода в Україні 25 жовтня буде місцями дощовою та грозовою. У цей день навіть очікуються дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності у багатьох областях через сильні дощі з грозами.

"25 жовтня вночі в Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях значні дощі; в Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях грози I рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 25 жовтня будуть дощі у багатьох областях, а 26 жовтня опадів поменшає. 25 жовтня температура повітря на заході опуститься до 8-12 градусів тепла, а на іншій території буде 12-18 градусів тепла. 26 жовтня температура повітря підвищиться до 12-17 градусів тепла, а на півдні буде +19 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 25 жовтня

В Україні 25 жовтня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у більшості північних, центральних, східних та південних областях. Вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. На Лівобережжі та у Карпатах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 6-11°, у західних областях 2-7° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни до 17°. В Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -3

За даними meteoprog, 25 жовтня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+17 градусів. Найнижча температура буде у Закарпатській та Львівській областях. Там температура повітря опуститься до +5...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня / фото: meteoprog

Погода 25 жовтня у Києві

У Києві 25 жовтня буде хмарно. Синоптики прогнозують дощ. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 6-11°, вдень 8-13°; у Києві вночі 8-10°, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Через сильний дощ синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня / фото: meteoprog

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

На Одещині пролунали гучні вибухи: регіон вперше під атакою КАБів

