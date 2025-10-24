Українців попередили про реальну небезпеку: регіони заливатиме дощем та піде сніг

Ви дізнаєтеся:
Погода в Україні 25 жовтня буде місцями дощовою та грозовою. У цей день навіть очікуються дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили І рівень небезпечності у багатьох областях через сильні дощі з грозами.
"25 жовтня вночі в Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях значні дощі; в Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях грози I рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.
Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 25 жовтня будуть дощі у багатьох областях, а 26 жовтня опадів поменшає. 25 жовтня температура повітря на заході опуститься до 8-12 градусів тепла, а на іншій території буде 12-18 градусів тепла. 26 жовтня температура повітря підвищиться до 12-17 градусів тепла, а на півдні буде +19 градусів.
Погода 25 жовтня
В Україні 25 жовтня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у більшості північних, центральних, східних та південних областях. Вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. На Лівобережжі та у Карпатах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура вночі 6-11°, у західних областях 2-7° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни до 17°. В Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -3
За даними meteoprog, 25 жовтня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+17 градусів. Найнижча температура буде у Закарпатській та Львівській областях. Там температура повітря опуститься до +5...+11 градусів.
Погода 25 жовтня у Києві
У Києві 25 жовтня буде хмарно. Синоптики прогнозують дощ. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі 6-11°, вдень 8-13°; у Києві вночі 8-10°, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Через сильний дощ синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
Як писав Главред, впродовж цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак синоптики попереджають - до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися.
Тим часом синоптикиня Наталія Діденко зазначала, що погода в Україні у середу, 22 жовтня, буде без якихось особливих опадів, але можливі заморозки.
Про заморозки у східних областях попереджали і в Укргідрометцентрі. У цих регіонах на 23 жовтня оголосили штормове попередження.
