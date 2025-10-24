Катував українських полонених у Мордовії: "Доктор Зло" з розслідування "Схем" потрапив під санкції ЄС

Ілля Сорокін катував українських військовополонених і не надавав їм необхідну медичну допомогу.

Ілля Сорокін принижував, катував українських військовополонених і не надавав їм медичну допомогу / Колаж: Главред, фото: Схеми

ЄС запровадив санкції проти лікаря колонії №10 у Мордовії Іллі Сорокіна

"Доктор Зло" систематично відмовляв у медичній допомозі та застосовував тортури

Він відкрито підтримує війну проти України

Європейський Союз офіційно включив до санкційного списку лікаря російської колонії №10 у Мордовії - Іллю Сорокіна, якого звинувачують у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими. Його ім’я з’явилося у 19-му пакеті санкцій ЄС під номером 1976.

Його прізвище - у 19-му пакеті санкцій ЄС проти Росії, під номером 1976 / Схеми

Хто такий Ілля Сорокін

За даними розслідування журналістів "Схем", Сорокін працював у медичній частині колонії щонайменше з 2018 року. Наприкінці 2024-го він пішов служити, взявши позивний "Доктор", а серед українських полонених отримав прізвисько "Доктор Зло".

Тортури замість лікування

Європейські дипломати зазначають, що Сорокін систематично відмовляв у медичній допомозі українським військовополоненим, а також застосовував до них тортури. Серед задокументованих методів - удари електричним струмом, примус до принизливих дій, зокрема гавкання та співу російських патріотичних пісень.

Ідеологічна підтримка війни

У поясненні до санкцій ЄС наголосив, що Сорокін відкрито підтримує агресивну політику Росії, публікує націоналістичні дописи у соцмережах і використовує символіку "Z", що асоціюється з вторгненням в Україну.

Офіційна позиція ЄС

Ілля Сорокін підтримує дії та політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України, - йдеться у рішенні Євросоюзу.

Журналісти "Схем" зв’язалися з Сорокіним, щоб отримати коментар. На запитання про катування він відповів: "Такого бути не може. Я там не працюю".

Чи введуть США санкції проти Росії - думка експерта

Як писав Главред, президент Дональд Трамп не прагне чинити тиск на Москву і водночас уникає загострення у відносинах з Китаєм. Про це заявив дипломат і директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

На думку експерта, пропозиція Трампа до європейців відмовитися від енергетичної співпраці з РФ скоріше виглядає як спроба уникнути власних обіцянок. Адже перед самітом на Алясці він погрожував Москві "пекельними тарифами" в разі відмови припинити війну.

"Однак після цієї зустрічі Трамп не тільки не ввів санкції проти Росії, а й фактично відмовився від свого підходу, прийнявши російську позицію", - зазначив експерт.

Санкції проти Росії – останні новини

Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії, який націлений, зокрема, проти фінансового сектора. Новий пакет обмежень буде спрямований проти криптовалют, банків та енергетики РФ.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, європейські уряди чинили тиск на Дональда Трампа, закликаючи його посилити санкції проти Росії. У відповідь президент США змістив акценти і він закликав припинити закупівлі російської нафти і ввести мита на імпорт з Китаю та Індії. За даними The Wall Street Journal, дипломати підтверджують, що цього тижня обговорення нового пакета санкцій ЄС проти Росії відклали, щоб знайти варіанти його посилення.

Після телефонної розмови з Трампом глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір активізувати спільні дії для підвищення економічного тиску на Росію.

