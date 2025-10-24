Путін хоче гуманітарної катастрофи: Зеленський зробив тривожний прогноз на зиму

Президент України заявив, що Путін не має наміру припиняти війну.

Путін прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

Путін прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні цієї зими

РФ руйнує енергетичну інфраструктуру України

Путін не збирається припиняти війну

Російський лідер Володимир Путін свідомо прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні цієї зими. Тому Росія продовжує системно атакувати енергетичну інфраструктуру країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні, пише Sky News.

Зеленський наголосив, що Росія атакує критичну інфраструктуру України, намагаючись занурити країну в холод і темряву. За його словами, Путін хоче "гуманітарної катастрофи" в Україні цієї зими.

Президент погодився з думкою британського прем'єра про те, що Путін не має наміру припиняти війну. Зеленський подякував Великій Британії за допомогу та тверду позицію.

"Ми не самотні в цій ситуації... з самого початку війни, але особливо зараз. Дякую за організацію з усіма партнерами... дякуємо, що залишаєтеся з нами", - сказав український лідер.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Що буде зі світлом взимку - думка експерта

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв'ю Главреду зазначив, що Україну цієї зими можуть очікувати тривалі відключення електроенергії, особливо у періоди сильних морозів. За його словами, у пікові моменти споживання люди можуть залишатися без світла до 20 годин на добу.

Експерт нагадав, що попередньої зими уникнути критичної ситуації вдалося лише завдяки незвично теплій погоді. Якщо ж цього року зима буде холоднішою, сценарій із багатогодинними відключеннями стане реальністю.

"дехто тоді сміявся й казав: "Які мінус 20 годин без світла - це все фантазії". Але це не фантазії. Просто зима торік була теплою - ще раз підкреслю. А якщо зима буде звичайною, то ці "мінус 20 годин" можуть стати абсолютною реальністю", - наголосив Корольчук.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія посилила удари по українській енергосистемі, і цієї зими ситуація може погіршитися, особливо у прифронтових регіонах. Військовий експерт Іван Ступак прогнозує, що найважче буде Харкову і Києву, тоді як віддалені міста, як-от Ужгород, майже не відчують проблем.

Також у п’ятницю, 24 жовтня, в Україні введено погодинні графіки відключення світла з 07:00 до 23:00 через наслідки масованих атак РФ на енергосистему. Для населення передбачені відключення обсягом 1,5-2,5 черги залежно від регіону.

Крім цього, у ніч на 24 жовтня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. У Херсоні "Шахед" влучив у багатоповерхівку, а у Кіровоградській області внаслідок удару по об’єктах критичної інфраструктури без світла залишилися 19 населених пунктів.

