Ракети Aster, літаки Mirage і не тільки: Макрон пообіцяв потужну допомогу Україні

Коаліція охочих посилюватиме військову допомогу Україні.

https://glavred.net/war/rakety-aster-samolety-mirage-i-ne-tolko-makron-poobeshchal-moshchnuyu-pomoshch-ukraine-10709369.html Посилання скопійоване

Україна отримає від Франції нові винищувачі Mirage і ракети для SAMP/T / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, wikipedia.org

Ключові тези Макрона:

Франція найближчими днями надасть Україні нову військову допомогу

Париж передасть винищувачі Mirage та ракети Aster

Союзники України нарощуватимуть військову підтримку

Найближчими днями Франція надасть Україні нову військову допомогу. Йдеться про винищувачі Mirage та ракети Aster. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час онлайн-звернення до лідерів Коаліції охочих.

За його словами, країни "Коаліції охочих", прагнуть забезпечити для України "справедливий, надійний та довготривалий мир". Макрон підкреслив, що Росія продовжує вести незаконну війну та відкидає будь-які переговори.

відео дня

"Дуже важливо продовжувати наші зусилля - підтримувати Україну і тиснути на Росію", - наголосив він.

Також президент Франції заявив, що союзники України нарощуватимуть військову допомогу. Серед пріоритетів - засоби протиповітряної оборони, далекобійні можливості, дрони та системи протидії безпілотникам.

"Я хочу підтвердити, Володимире, що найближчими днями ми передамо додаткові ракети Aster, (будуть забезпечені - ред.) нові програми підготовки і нові Mirage. Крім того, разом із деякими іншими колегами ми підтвердимо додаткові ініціативи, але саме на цьому напрямі ми маємо зосередити головну увагу", - сказав Макрон.

Літаки Mirage / Інфографіка: Главред

Що відомо про ракети Aster

Ракети Aster - це сімейство зенітних керованих ракет франко-італійської розробки MBDA. Вони призначені для перехоплення літаків, крилатих ракет та балістичних цілей.

У складі комплексу SAMP/T також використовуються ракети Aster 30. Вони здатні вражати цілі на відстані до 120 км і на висоті до 20 км.

Україна вже отримала щонайменше одну батарею SAMP/T у 2023 році, ще одну систему обіцяла передати Італія.

Літаки й зброя для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна підписала угоду зі Швецією про придбання від 100 до 150 багатоцільових винищувачів Gripen. Президент Зеленський та прем’єр Швеції Крістерссон домовилися про наміри постачання літаків, які дозволять зміцнити повітряні сили України.

Також Зеленський заявив 23 жовтня, що в Україні наразі немає крилатих ракет Tomahawk, але вони можуть з'явитися.

Крім цього, остаточного рішення щодо Томагавків для України не ухвалено. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп "почув" запит України, проте стурбований питаннями безпеки США

Читайте також:

Що таке "Коаліція рішучих" Про створення коаліції в березні 2025 року оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Це об'єднання країн Європи і не тільки, які обіцяють допомогу Україні в боротьбі з країною-агресором РФ. Назва об'єднання виникла завдяки заяві лідера Чехії Петра Павела. Офіційна назва - "Коаліція рішучих" (Coalition of the Resolute). Але в медіа та виступах політиків часто використовують й інший варіант - "Коаліція охочих" (Coalition of the Willing). Ключовий предмет обговорення учасників коаліції - можливе розгортання в Україні "міжнародних сил безпеки" в разі досягнення угоди про припинення вогню. У першому саміті коаліції взяли участь представники 18 країн, а під час онлайн-зустрічі 15 березня "коаліція охочих" збільшилася до 30 учасників. Роль очільників об'єднання беруть на себе Франція та Британія. До ініціативи приєдналися держави Євросоюзу, члени НАТО, а також країни поза цими блоками. Серед учасників: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина та інші. Першим ідею відправки військ запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред