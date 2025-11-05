'США готові розіграти ядерний сценарій': Розумний про відповідь Трампа на шантаж РФ

США почали відповідати на ядерний шантаж РФ, підкреслив Максим Розумний.

https://glavred.net/world/ssha-gotovy-razygrat-yadernyy-scenariy-rozumnyy-ob-otvete-trampa-na-shantazh-rf-10712693.html Посилання скопійоване

РФ і США почали нове ядерне протистояння / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, uk.wikipedia.org, скріншот

Важливе із заяв Розумного:

Почалася нова фаза протистояння між США і Росією

Росія може розіграти ядерний сценарій

Політичний експерт Максим Розумний прокоментував протистояння в ядерній сфері між США і Росією.

"Новиною нашого часу є те, що США, які до останнього не реагували на спроби ескалації з боку Росії, тепер почали відповідати. Спочатку Трамп відправив американські підводні човни з атомними установками до берегів Росії, а тепер, уперше за 30 років, ініціював проведення ядерних випробувань. Це означає нову фазу протистояння між США і Росією", - підкреслив він у колонці на Главреді.

відео дня

Експерт звернув увагу на те, що ядерна зброя стала однією з козирних карт у нинішньому протистоянні.

"Це той важіль тиску, який досі не використовувався, але оскільки хтось першим почав його застосовувати, інші просто змушені були до цього приєднатися", - пояснив він.

Аналітик звернув увагу на те, що ядерна тема актуалізувалася через повернення до атмосфери Холодної війни і через використання ядерної зброї як аргументу тиску.

"США, американські військові і так готові до того, що Росія може розіграти ядерний сценарій, і жодні додаткові розпорядження Трампа для цієї готовності насправді не були потрібні. Утім, я думаю, що, найімовірніше, йдеться про випробування носіїв ядерної зброї американцями. Адже Росія зараз постійно це робить, як, власне, і Китай. А США давно таких випробувань не проводили", - упевнений він.

/ Главред

Водночас співрозмовник вважає, що позиція Дональда Трампа щодо Росії дійсно стала жорсткішою.

"Влітку у відповідь на заяви Медведєва Трамп сказав, що відправив американські підводні човни до берегів Росії. Це був елемент його позиціонування в цьому конфлікті, який розгортався на наших очах, починаючи з середини літа. Позиція Трампа ставала жорсткішою, зокрема про це свідчать такі кроки, як перейменування Міністерства оборони США на Міністерство війни, збирання Трампом усіх генералів тощо. Трамп починав використовувати мілітаризацію як елемент своєї політики. І актуалізація ядерної тематики вписується в цю загальну лінію", - додав Розумний.

РФ не має ядерного паритету зі США: думка експерта

Російський соціолог Ігор Ейдман заявив, що ядерний арсенал Росії перебуває в жалюгідному стані. За його словами, радянська інфраструктура, призначена для випробувань атомної зброї, занепала ще в 1990-ті роки і зараз непридатна для використання. Для її відновлення потрібні колосальні кошти і значний час.

Ейдман зазначив, що у Путіна немає реальних можливостей відповісти на можливі випробування з боку США. Якщо американці проведуть свої тести, а Росія не зможе цього зробити, стане очевидною неспроможність її ядерного "щита".

Як повідомляв Главред, раніше президент США Дональд Трамп прокоментував погрози застосування ядерної зброї, які озвучував колишній президент РФ Дмитро Медведєв. Трамп не вибирав виразів і прямо назвав Медведєва "тупою людиною" під час зустрічі з американськими військовими.

Нагадаємо, після цього Трамп порадив Медведєву "стежити за словами". Втім, Медведєв не встежив за словами, і пригрозив Трампу російською ядерною зброєю.

Раніше повідомлялося про те, що після цього Трамп відправив два атомні підводні човни ближче до берегів Росії.

Інші новини:

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред