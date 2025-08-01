Трамп наказав задіяти ядерні підводні човни у відповідь на погрози Медведєва

Президент США застеріг росіян, що слова можуть мати небезпечні наслідки.

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Трамп наказав перекинути два ядерні підводні човни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Дональд Трамп відреагував на погрози Дмитра Медведєва

У відповідь США перекидають два атомних підводних човни до стратегічних регіонів

Трамп назвав заяви Медведєва "вкрай провокаційними" та "дурними"

США перекидають два атомних підводних човни до відповідних регіонів після різких і провокаційних заяв скандального заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. Про це заявив президент США Дональд Трамп в Truth Social.

За його словами, слова Медведєва є "вкрай провокаційними".

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"Я наказав розмістити два ядерні підводні човни у відповідних регіонах про всяк випадок, якщо ці дурні та підбурювальні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами", - наголосив Трамп.

Президент США підкреслив, що слова "дуже важливі і часто можуть призвести до ненавмисних наслідків". Водночас Трамп сподівається, що "це не буде одним із таких випадків".

Погрози Медведєва

Перед цим заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв різко відреагував на слова Трампа, який висунув ультиматум Росії щодо вторинних санкцій і тарифів. Медведєв заявив, що "кожен ультиматум американського лідера – це крок до війни зі США".

Крім цього, Медведєв пригрозив застосуванням радянської системи автоматичного ядерного удару, відомої як "Периметр", або "Мертва рука".

Система "Периметр", створена у СРСР ще у 1970-х роках, призначена для автоматичного запуску ядерних ракет у випадку, якщо командування буде знищено, а зв'язок з керівництвом країни - втрачено. Вона відома як "зброя відплати", що має на меті гарантовано знищити супротивника, навіть якщо Росія зазнає нищівного удару першою.

У відповідь Трамп попередив, що Медведєву варто стежити за словами, бо той "вступає на дуже небезпечну територію".

Мосбіржа обвалилася

Фінансові ринки РФ миттєво відреагували на заяву Трампа, який у відповідь на чергову агресивну риторику з боку російського посадовця повідомив про конкретні кроки у сфері оборони. Індекс Московської біржі зазнав різкого падіння.

Падіння Мосбіржі / Фото: скріншот

Заяви Дональда Трампа - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що з початку року Росія втратила у війні проти України 112 500 солдатів, тоді як Україна з січня 2025 року - близько 8 000. Він назвав цю війну "війною Байдена, а не Трампа" і cподівається, що закінчить її.

Раніше Трамп повідомив про підготовку нових санкцій проти РФ після завершення 10-денного терміну для Москви. Також Трамп анонсував візит свого спецпосланця Стівена Віткоффа до Росії.

Крім цього, президент США визнав, що завершення війни РФ проти України займе чимало часу. Трамп згадав свої "чудові розмови" з Путіним, після яких сподівався на врегулювання, але ситуація лише погіршилась.

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Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

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