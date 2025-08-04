Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Віткофф цього тижня поїде до РФ: яке послання Трамп надсилає до Москви

Анна Ярославська
4 серпня 2025, 06:58
671
Спеціальний посланник США, ймовірно, відвідає Росію 6 або 7 серпня.
Стив Уиткофф, Трамп, Путин
Стів Віткофф відвідає РФ 6 або 7 серпня / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля, УНІАН

Головні тези Трампа:

  • Росіяни попросили зустрічі з Віткоффом
  • Після 8 серпня на РФ буде накладено санкції, але вона навчилася їх уникати

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф, імовірно, відвідає Російську Федерацію вже цього тижня. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

"Він, можливо, поїде, я думаю, наступного тижня, у середу або четвер (6 і 7 серпня - ред.) до Росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними. Тому подивимося, що буде", - заявив Трамп під час спілкування з журналістами.

відео дня

Також господар Білого дому сказав, яким буде послання Віткоффа росіянам і чи може РФ щось зробити, щоб уникнути санкцій.

"Нам потрібно укласти угоду, згідно з якою перестануть гинути люди", - сказав президент США.

Він нагадав, що нещодавно було оприлюднено дані про величезні втрати серед російських військових, а також тисячі загиблих українців.

Дивіться відео - Трамп анонсував візит Віткоффа до Росії:

Скриншот

У Трампа запитали, що 8 серпня, якщо Росія не погодиться на перемир'я з Україною.

"Ну, будуть санкції, але вони, здається, досить добре вміють їх уникати. Ви знаєте, вони хитрі персонажі і досить добре вміють уникати санкцій. Тому подивимося, що буде", - заявив Трамп.

Зазначимо, 8 серпня спливає термін дії ультиматуму президента США Дональда Трампа, який він висунув Москві. Якщо Кремль не погодиться на припинення війни, Трамп пообіцяв встановити 100% мита на імпорт з будь-яких країн, які продовжують купувати російську нафту.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред ​

Візит Віткоффа до РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, американський посол при НАТО Метью Вітакер заявив, що Трамп хоче завершення війни і бачить у збройовій угоді з Європою інструмент тиску на Росію.

"Президент Трамп явно хоче, щоб ця війна закінчилася. І тому він вважає, що, надаючи американську зброю, оплачену нашими союзниками по НАТО, він створить відповідні умови [для переговорів]. І ви вже побачите, що візит посла Віткоффа до Москви на цих вихідних, можливо, принесе певні плоди", - пояснив Вітакер.

27 липня спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф заявив, що припинення війни агресора Росії проти України - завдання, яке Вашингтону потрібно виконати до кінця президентської каденції Дональда Трампа.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції новини США Дональд Трамп санкції проти Росії війна Росії та України Стів Віткофф
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ запустила "Кинджали" по Україні: куди летять ракети

РФ запустила "Кинджали" по Україні: куди летять ракети

09:08Війна
"Вони хитрі персонажі": Трамп сказав, чи подіють нові санкції на РФ

"Вони хитрі персонажі": Трамп сказав, чи подіють нові санкції на РФ

09:01Світ
Путін хворий, Росія може відкрити другий фронт у Європі вже в 2026 році – Коваленко

Путін хворий, Росія може відкрити другий фронт у Європі вже в 2026 році – Коваленко

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень із 4 до 10 серпня: Ракам - ризик, Тельцям випробують терпіння

Гороскоп Таро на тиждень із 4 до 10 серпня: Ракам - ризик, Тельцям випробують терпіння

Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Леся Нікітюк показала сина - як зіркова матуся називає первістка

Леся Нікітюк показала сина - як зіркова матуся називає первістка

Ультиматум Росії від Трампа: в ОПЕК+ погодили рішення щодо нафти - Reuters

Ультиматум Росії від Трампа: в ОПЕК+ погодили рішення щодо нафти - Reuters

Китайський гороскоп на сьогодні 4 серпня: Козлам - перешкоди, Собакам - драма

Китайський гороскоп на сьогодні 4 серпня: Козлам - перешкоди, Собакам - драма

Останні новини

09:30

Промову Тимошенко в Раді порівняли з виступом Путіна перед вторгненням актуально

09:23

Чи пощастить Путіну знову?Погляд

09:09

Перетворять солому на золото: 4 знаки зодіаку розбагатіють до кінця літа

09:08

РФ запустила "Кинджали" по Україні: куди летять ракети

09:01

"Вони хитрі персонажі": Трамп сказав, чи подіють нові санкції на РФВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:00

"Я дурень": Потап назвав причину розлучення з дружиною і приголомшив подробицями

09:00

Путін хворий, Росія може відкрити другий фронт у Європі вже в 2026 році – КоваленкоВідео

08:57

Російська нафта в пріоритеті: Китай знехтував важливим попередженням США

08:12

Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
07:58

РФ готується до атак на Україну з Донецького аеропорту: в ISW оцінили небезпеку

07:37

Дрони атакували в РФ важливий об'єкт: що було під приціломВідео

06:58

Віткофф цього тижня поїде до РФ: яке послання Трамп надсилає до МосквиВідео

06:13

Трамп просто забув, що він агент КремляПогляд

05:56

Гороскоп на завтра 5 серпня: Тельцям - несподіванки, Водоліям - приємні новини

05:30

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з офісним співробітником за 29 с

04:30

На шістьох знаків зодіаку чекають відкриття та успіх 4 серпня: хто у списку

03:45

Найкращий день літа: на двох знаків 4 серпня чекають сюрпризи та винагороди

03:00

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 4 секунди знайти жабу

02:13

Ситуація на фронті загострюється: у Генштабі натякнули на несподівані зміни

02:10

"Хотіла просто зараз": ексдружина Кличка заінтригувала особистими змінами

Реклама
01:30

82-річний Мік Джаггер готується удев'яте стати батьком

01:07

Лише це змусить Путіна здатися: генерал США назвав умову, за якої РФ визнає поразку

00:26

"Писатиму докторську": El Кравчук в університеті здобуває нову професію

00:20

Секрети давнини: як звичайне мило може розповісти про успіхи та невдачі

03 серпня, неділя
23:31

Морські навчання Китаю і РФ після слів Трампа: що насправді означають ці маневри

23:31

"Коли розлучення лише на користь": Олександра Кучеренко показала "особливу романтику"

23:28

Спіймають удачу за хвіст: які три знаки зодіаку стануть щасливчиками серпня

22:46

Накинулися з битами і трубами на військових ТЦК - деталі нападу на Миколаївщині

22:10

Україна готує сюрприз для ворога: ЗМІ розкрили, яка українська зброя лякає Росію

22:06

Путін втілює в життя те, про що він мріяв понад тридцять роківПогляд

21:48

Сигнал Путіну від Трампа: військовий вказав на нюанс із ядерними підводними човнами

21:32

В Білорусі з'явилася техніка з загадковими знаками: чи є загроза для УкраїниВідео

21:11

Лише одна ложка: садівник розповів, яке підживлення потрібне лохині влітку

20:55

Ультиматум Трампа і затяжна війна: генерал США розкрив плани Путіна

20:18

Трамп карає Індію за нафту від Путіна, Нью-Делі в тривозі від нових кроків - FT

20:03

Чи може подружжя бути хрещеними для однієї дитини: священник дав чесну відповідьВідео

19:59

Новий акцент Білого дому: в адміністрації Трампа зробили гучну заяву про Україну

19:15

Влупить +9 та литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду

19:10

Ультиматум Росії від Трампа: в ОПЕК+ погодили рішення щодо нафти - Reuters

18:59

Путін заговорив про "Орєшнік": експерт розкрив, кому насправді адресований меседж

Реклама
18:44

Врожай картоплі впав на 25-30%: аграрій розповів, чи злетять до небес ціни восени

18:40

Росія готує новий наступ найближчим часом: які регіони України під загрозою

17:36

Життя трьох знаків зодіаку налагодиться найближчим часом: хто вони

17:27

Ера "пікселя" закінчується: ЗСУ отримають форму нового зразка

17:12

Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту Росії: Зеленський зробив заяву

16:46

Дмитро Кулеба показав своє усміхнене щастя з коханою

16:32

Візит Віткоффа до Москви: у США розкрили плани Трампа на перемовини

16:24

"Вони плюють на мене": Іво Бобул розкритикував роботу Пивоварова і Тополі

16:06

Після ударів по мосту у Херсоні: чи наважаться росіяни штурмувати місто

15:43

Що в жодному разі не можна дарувати 4 серпня: прикмети, які вбережуть від втрати щастя

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти