Віткофф цього тижня поїде до РФ: яке послання Трамп надсилає до Москви

Спеціальний посланник США, ймовірно, відвідає Росію 6 або 7 серпня.

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Стів Віткофф відвідає РФ 6 або 7 серпня / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля, УНІАН

Головні тези Трампа:

Росіяни попросили зустрічі з Віткоффом

Після 8 серпня на РФ буде накладено санкції, але вона навчилася їх уникати

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф, імовірно, відвідає Російську Федерацію вже цього тижня. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

"Він, можливо, поїде, я думаю, наступного тижня, у середу або четвер (6 і 7 серпня - ред.) до Росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними. Тому подивимося, що буде", - заявив Трамп під час спілкування з журналістами.

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Також господар Білого дому сказав, яким буде послання Віткоффа росіянам і чи може РФ щось зробити, щоб уникнути санкцій.

"Нам потрібно укласти угоду, згідно з якою перестануть гинути люди", - сказав президент США.

Він нагадав, що нещодавно було оприлюднено дані про величезні втрати серед російських військових, а також тисячі загиблих українців.

Дивіться відео - Трамп анонсував візит Віткоффа до Росії:

У Трампа запитали, що 8 серпня, якщо Росія не погодиться на перемир'я з Україною.

"Ну, будуть санкції, але вони, здається, досить добре вміють їх уникати. Ви знаєте, вони хитрі персонажі і досить добре вміють уникати санкцій. Тому подивимося, що буде", - заявив Трамп.

Зазначимо, 8 серпня спливає термін дії ультиматуму президента США Дональда Трампа, який він висунув Москві. Якщо Кремль не погодиться на припинення війни, Трамп пообіцяв встановити 100% мита на імпорт з будь-яких країн, які продовжують купувати російську нафту.

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред ​

Візит Віткоффа до РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, американський посол при НАТО Метью Вітакер заявив, що Трамп хоче завершення війни і бачить у збройовій угоді з Європою інструмент тиску на Росію.

"Президент Трамп явно хоче, щоб ця війна закінчилася. І тому він вважає, що, надаючи американську зброю, оплачену нашими союзниками по НАТО, він створить відповідні умови [для переговорів]. І ви вже побачите, що візит посла Віткоффа до Москви на цих вихідних, можливо, принесе певні плоди", - пояснив Вітакер.

27 липня спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф заявив, що припинення війни агресора Росії проти України - завдання, яке Вашингтону потрібно виконати до кінця президентської каденції Дональда Трампа.

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