"Стеж за словами": Трамп відповів Медведєву після його погроз США війною

Трамп заявив, що США не цікавить економічне співробітництво з Росією або Індією, назвавши їхні економіки "мертвими".

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Трамп відповів Медведєву після його погроз США війною / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Трамп згадав про політичне минуле Медведєва

Трамп вважає, що Медведєв "вступає на дуже небезпечну територію"

Президент США Дональд Трамп жорстко відреагував на погрози війною з боку заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва. Американський лідер попередив його, що такі заяви небезпечні. Свою заяву він опублікував у соцмережі Truth Social.

Відповідаючи Медведєву, Трамп заявив, що США не цікавить економічне співробітництво з Росією або Індією, назвавши їхні економіки "мертвими".

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"Мені байдуже, що Індія робить із Росією. Вони можуть разом знищити свої мертві економіки, мені все одно. Ми майже не ведемо бізнесу з Індією, їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія і США майже не ведуть бізнесу між собою", - заявив президент.

Крім того, американський лідер згадав про політичне минуле Медведєва.

"Давайте так і залишимо, і передайте Медведєву, колишньому президенту Росії, який вважає себе все ще президентом, щоб він стежив за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!", - підсумував він.

Згодом Медведєв відповів на слова Трампа про те, що своїми погрозами він заходить на "небезпечну територію", видавши нову порцію погроз.

У Telegram він написав, що "якщо якісь слова колишнього президента Росії" викликають таку "нервову реакцію" у "цілого такого грізного" президента США, значить, за його словами, Росія "у всьому має рацію і продовжить йти своїм шляхом".

Крім того, він відповів на слова Трампа про "мертву економіку" Індії та Росії, запропонувавши йому, "згадати свої улюблені фільми про ходячих мерців" і пригрозивши, "наскільки може бути небезпечною мертва рука, що не існує в природі".

Трамп поставив Путіну ультиматум - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що очікує провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Водночас він попередив Кремль, що Вашингтон може не чекати обіцяних 50 днів для введення жорстких санкцій проти Росії та її економічних партнерів.

А вже 28 липня Дональд Трамп заявив, що скорочує свій 50-денний ультиматум Володимиру Путіну про припинення війни, оскільки "вже знає відповідь". Він висловив розчарування діями Путіна, зокрема ракетними ударами РФ по українських містах, і встановив новий термін - 10-12 днів від 28 липня.

Дмитро Медведєв різко відреагував на заяву Трампа, який запропонував залишити Путіну 10-12 днів для досягнення мирної угоди з Україною. Медведєв пригрозив Сполученим Штатам війною.

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Про персону: Дмитро Медведєв Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України та міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

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