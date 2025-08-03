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Візит Віткоффа до Москви: у США розкрили плани Трампа на перемовини

Андрій Ганчук
3 серпня 2025, 16:32
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Візит Віткоффа може дати певні плоди, вважає посол США при НАТО Метью Вітакер.
Віткофф, Путін
Віткофф вп'яте поїде на перемовини у Росію / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Коротко:

  • Угода з Європою щодо зброї для України має створити умову для переговорів із РФ
  • Візит Віткоффа може дати свої плоди
  • У США бачать завершення війни тільки дипломатією

Нова схема постачання зброї США в Україну за кошти Європи має створити умови для перемовин із країною-окупантом Росією. Візит спецпосланця Білого дому Стіва Віткоффа до Москви, який відбудеться вже 3 серпня, має дати свої плоди. Про це заявив американський посол при НАТО Метью Вітакер.

В інтерв'ю телеканалу WHO 13 News він розповів про те, що Трамп хоче завершення війни і бачить в збройовій угоді з Європою інструмент тиску на Росію.

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"Президент Трамп хоче, щоб ця війна закінчилася. І тому він вважає, що, надаючи американську зброю, оплачену нашими союзниками щодо НАТО, він створить відповідні умови [для перемовин]. І ви вже побачите, що візит посла Віткоффа до Москви на цих вихідних, можливо, принесе певні плоди", - пояснив Вітакер.

"Гарантує, що ця зброя не закінчиться"

На думку дипломата, постачання озброєнь Штатів до України шляхом домовленостей з Європою "гарантує, що ця зброя не закінчиться".

"Очевидно, що Сполучені Штати виробляють найсучаснішу зброю та озброєння на планеті. Україні та її збройним силам подобається отримувати цю зброю", - додав посол.

"Має бути мир"

Також він додав, що війна завершиться не на полі бою.

"У кінцевому підсумку це має бути вирішено шляхом перемовин, і має бути мир. І тому я сподіваюся, що продаж зброї нашим союзникам по НАТО поверне росіян за стіл перемовин і фактично допоможе досягти припинення вогню", - наголосив Метью Вітакер.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Хто представляє США на перемовинах з Україною та РФ / Інфографіка: Главред

Що каже експерт

Якщо вдасться добитися мирної угоди, тоді буде пауза, але не припинення війни, розповів в інтерв'ю дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

"У нас, по суті, єдиний варіант - продовжувати готувати себе до тривалого опору, адже Росія не зупиниться. І навіть якщо буде досягнуто припинення вогню, на яке розраховує Трамп, це лише означатиме паузу у війні, а не її завершення. Це стане початком третього етапу війни", - каже експерт.

На його думку, Росія зупиниться лише в разі зміни політичного режиму в Кремлі (поки що таких ознак немає) або втрати можливості ведення війни через політичні та економічні проблеми, які здатні чинити тиск на Путіна.

"Саме тому я і кажу, що наприкінці цього року або на початку наступного може настати перерва в бойових діях, оскільки Росії, очевидно, потрібна пауза. Але щойно вона відновить свої ресурси, кошти, бойові можливості, щойно розв'яже хоча б частину своїх внутрішніх проблем - вона знову піде в наступ на Україну", - наголосив Олександр Хара.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп 28 липня оголосив про нові терміни ультиматуму для Кремля. За словами Трампа, якщо за 10-12 днів Москва не укладе з Києвом мирну угоду, на її економічних партнерів чекають вторинні санкції.

Путін у відповідь повторив ультиматум на адресу України: він "зажадав" виведення Сил оборони з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, Україна нібито повинна відмовитися від вступу в НАТО і перейти до нейтрального статусу.

30 липня Трамп анонсував візит спецпосланця Білого дому Стіва Віткоффа до Москви. Деталей американський президент не розкрив. "Він їде до Росії, хочете вірте, хочете ні", - наголосив Трамп.

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Про персону: Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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