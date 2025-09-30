'Тупа людина': Трамп висміяв Медведєва та його 'ядерні' погрози

Ви дізнаєтеся:
- Трамп прокоментував погрози Медведєва щодо ядерної зброї
- США відправили атомні підводні човни до берегів РФ
Президент США Дональд Трамп прокоментував погрози застосування ядерної зброї, які озвучував колишній президент РФ Дмитро Медведєв.
Трамп не вибирав виразів і прямо назвав Медведєва "тупою людиною" під час зустрічі з американськими військовими.
Президент США пояснив, що після безрозсудних заяв колишнього президента Росії він дав наказ відправити атомні підводні човни до берегів РФ.
"РФ нам злегка погрожувала не так давно. І я відправив атомні підводні човни - найсмертоноснішу зброю зі створених. Я зробив це через його згадку слова "ядерний"... Це була тупа людина, яка працює на Путіна. І я відправив підводний човен або два до берега РФ. Просто для обережності. Ми не можемо дозволити людям розкидатися цим словом направо і наліво", - сказав Трамп.
Хоча він і не називав прізвище Медведєва, але з контексту було гранично ясно, про кого йшла мова.
Погрози Медведєва США: думка експерта
Аналітик Олександр Кочетков зазначив, що Медведєв, як зазвичай, влаштував провокації в Інтернеті, натякаючи Трампу на можливість ядерного удару по "агресору". У відповідь Трамп відправив до Північного Льодовитого океану два атомні підводні човни, оснащені балістичними ракетами "Trident" - у сумі близько 300 ядерних боєзарядів. Така ось демонстрація сили - своєрідний "ядерний лайк" у відповідь на пост емоційного Медведєва.
Кочетков нагадав, що за часів холодної війни між США і СРСР траплялися серйозні інциденти, здатні призвести до катастрофи планетарного масштабу. Однак тоді країнами керували відповідальні й адекватні лідери, які усвідомлювали масштаб своєї відповідальності. На відміну від сучасних політиків, нерідко ведених особистими амбіціями і непередбачуваними рішеннями.
Як повідомляв Главред, раніше Медведєв різко відреагував на слова Трампа про те, що у Росії тепер є не 50, а всього 10-12 днів на мир з Україною. Російський чиновник, який був третім президентом, пригрозив Сполученим Штатам війною.
Нагадаємо, після цього Трамп порадив Медведєву "стежити за словами". Втім, Медведєв не встежив за словами, і пригрозив Трампу російською ядерною зброєю.
Раніше повідомлялося про те, що після цього Трамп відправив два атомні підводні човни ближче до берегів Росії.
Інші новини:
- Візит Віткоффа до Москви: у США розкрили плани Трампа на переговори
- Віткофф цього тижня поїде до РФ: яке послання Трамп надсилає до Москви
- Перед дедлайном Трампа Путіну: найближчими днями Келлог відвідає Україну
Про персону: Дмитро Медведєв
Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія.
Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії.
З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред