'Тупа людина': Трамп висміяв Медведєва та його 'ядерні' погрози

Дональд Трамп не вибирав виразів і прямо назвав Дмитра Медведєва "тупою людиною".

Дональд Трамп висміяв Дмитра Медведєва / Колаж: Главред, фото: скріншот

Трамп прокоментував погрози Медведєва щодо ядерної зброї

США відправили атомні підводні човни до берегів РФ

Президент США Дональд Трамп прокоментував погрози застосування ядерної зброї, які озвучував колишній президент РФ Дмитро Медведєв.

Трамп не вибирав виразів і прямо назвав Медведєва "тупою людиною" під час зустрічі з американськими військовими.

Президент США пояснив, що після безрозсудних заяв колишнього президента Росії він дав наказ відправити атомні підводні човни до берегів РФ.

"РФ нам злегка погрожувала не так давно. І я відправив атомні підводні човни - найсмертоноснішу зброю зі створених. Я зробив це через його згадку слова "ядерний"... Це була тупа людина, яка працює на Путіна. І я відправив підводний човен або два до берега РФ. Просто для обережності. Ми не можемо дозволити людям розкидатися цим словом направо і наліво", - сказав Трамп.

Хоча він і не називав прізвище Медведєва, але з контексту було гранично ясно, про кого йшла мова.

Погрози Медведєва США: думка експерта

Аналітик Олександр Кочетков зазначив, що Медведєв, як зазвичай, влаштував провокації в Інтернеті, натякаючи Трампу на можливість ядерного удару по "агресору". У відповідь Трамп відправив до Північного Льодовитого океану два атомні підводні човни, оснащені балістичними ракетами "Trident" - у сумі близько 300 ядерних боєзарядів. Така ось демонстрація сили - своєрідний "ядерний лайк" у відповідь на пост емоційного Медведєва.

Кочетков нагадав, що за часів холодної війни між США і СРСР траплялися серйозні інциденти, здатні призвести до катастрофи планетарного масштабу. Однак тоді країнами керували відповідальні й адекватні лідери, які усвідомлювали масштаб своєї відповідальності. На відміну від сучасних політиків, нерідко ведених особистими амбіціями і непередбачуваними рішеннями.

Як повідомляв Главред, раніше Медведєв різко відреагував на слова Трампа про те, що у Росії тепер є не 50, а всього 10-12 днів на мир з Україною. Російський чиновник, який був третім президентом, пригрозив Сполученим Штатам війною.

Нагадаємо, після цього Трамп порадив Медведєву "стежити за словами". Втім, Медведєв не встежив за словами, і пригрозив Трампу російською ядерною зброєю.

Раніше повідомлялося про те, що після цього Трамп відправив два атомні підводні човни ближче до берегів Росії.

Про персону: Дмитро Медведєв Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

