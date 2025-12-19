Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Прикрила собою доньку: оприлюднено ім'я жінки, яку вбили на мосту під Одесою

Віталій Кірсанов
19 грудня 2025, 23:47оновлено 20 грудня, 01:11
3751
Російський дрон вдарив просто по мосту, яким в автомобілі їхала сім'я: 43-річна мама Інна Влаєва і троє її дітей.
Прикрила собою доньку: оприлюднено ім'я жінки, яку вбили на мосту під Одесою
"Шахед" убив 43-річну матір трьох дітей Інну Влаєву / колаж: Главред, фото: Fb Інни Влаєвої

Коротко:

  • "Шахед" убив 43-річну матір трьох дітей Інну Влаєву
  • За кермом перебувала 20-річна старша донька Влада
  • Дітей госпіталізували з пораненнями та гострою реакцією на стрес

У четвер, 18 грудня, в районі села Маяки Одеської області російський "Шахед" убив 43-річну матір трьох дітей Інну Влаєву. Сім'я їхала в машині мостом через Дністер, повертаючись до Одеси. Про це повідомляє "Суспільне".

Російський дрон вдарив просто по мосту, по якому в автомобілі їхала сім'я: 43-річна мама Інна Влаєва та троє її дітей.

відео дня

За кермом перебувала 20-річна старша донька Влада, а Інна сиділа поруч. Ззаду сиділи 16-річний Павло і наймолодша - п'ятирічна донька. Інна отримала серйозні поранення, оскільки вибух стався з її боку. Фактично вона прикрила собою доньку.

Інна Влаєва померла в лікарні. Дітей також госпіталізували з пораненнями та гострою реакцією на стрес.

Жінка - родом з Одеси. Вона з дітьми була в селі Камчик Саратської громади, звідки родом її чоловік. Сім'я приїжджала до бабусі, бо в Одесі вже кілька днів не було світла через російські обстріли.

"Їм повідомили, що в їхньому районі вже дали світло. Тому Інна з дітьми зібралися з'їздити туди і подивитися, що там відбувається. Вони якраз через міст прямували додому в Одесу", - розповіла місцева жителька OBOZ.UA.

У селі розповідають, що сім'я була дуже товариською і працьовитою. Інну всі любили.

"Дуже розумна, здібна, порядна жінка, хороша мама і дружина. Старша донька вже доросла, середньому синові 16 років, а от молодшій дитині лише п'ять. Для них втрата мами - величезна трагедія, та й для всіх це горе", - розповіла співрозмовниця.

Для дітей Інни Влаєвої, які були з жінкою в авто під час удару, відкрили благодійний збір, повідомила мати однокласника пораненого підлітка Ольга Каракасіді.

За фактом атаки Одеська обласна прокуратура почала досудове розслідування за статтею про військові злочини.

Наразі ділянку дороги на трасі Одеса - Рені перекрито, також закрито міст і рух до пунктів пропуску із сусідньою Молдовою.

Удар по мосту в Одеській області - що відомо

18 грудня Главред повідомляв про те, що російські окупанти вдарили "Шахедом" по мосту в Маяках в Одеській області. Унаслідок атаки було важко поранено маму трьох дітей, вона померла у "швидкій".

Удари ЗС РФ по мосту в Маяках Одеської області спровокували транспортний колапс. На прикордонних пунктах виникли величезні черги, а вантажний і пасажирський транспорт перенаправляють іншими маршрутами.

Одеса зараз найбільше потерпає від атак по інфраструктурі. Тільки минулої ночі по мосту в Маяках "прилетіло" 10 "шахедів", сьогодні - ще до 5. Люди не можуть потрапити до Одеси через руйнування мосту. В інтерв'ю Главреду депутат Одеської міської ради, ветеран, підприємець Олександр Славський назвав можливі причини постійних ударів по Одесі та регіону.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Одеса мост новини Одеси
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський зловив Путіна на брехні та жорстко відповів щодо виборів під час війни

Зеленський зловив Путіна на брехні та жорстко відповів щодо виборів під час війни

00:10Україна
Прикрила собою доньку: стало відомо ім'я жінки, яку вбили на мосту під Одесою

Прикрила собою доньку: стало відомо ім'я жінки, яку вбили на мосту під Одесою

23:47Україна
РФ вдарила балістикою по порту на Одещині: багато загиблих та поранених

РФ вдарила балістикою по порту на Одещині: багато загиблих та поранених

22:57Україна
Реклама

Популярне

Більше
Найважливіший Таро-розклад року: що принесе молодик 20 грудня всім знакам зодіаку

Найважливіший Таро-розклад року: що принесе молодик 20 грудня всім знакам зодіаку

Гороскоп на сьогодні 20 грудня: Терезам - світлі моменти, Козорогам - конфлікт

Гороскоп на сьогодні 20 грудня: Терезам - світлі моменти, Козорогам - конфлікт

Путін був "розлючений": соратник глави РФ виступив проти війни з Україною - NYT

Путін був "розлючений": соратник глави РФ виступив проти війни з Україною - NYT

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці жаби та равлика за 17 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці жаби та равлика за 17 секунд

Путін готовий припинити удари по Україні в день виборів, але є принципова умова

Путін готовий припинити удари по Україні в день виборів, але є принципова умова

Останні новини

00:31

Розвідка США підтвердила, що Путін планує нове вторгнення, - Reuters

00:10

Зеленський зловив Путіна на брехні та жорстко відповів щодо виборів під час війни

00:08

Шанс 1 на 200 мільйонів: у Німеччині народилися унікальні трійнята

00:03

"Йому шкода": експерт назвав причину, через яку Трамп захоплюється Путіним

19 грудня, п'ятниця
23:47

Прикрила собою доньку: стало відомо ім'я жінки, яку вбили на мосту під Одесою

Росія хоче позбавити Одесу електроенергії та розраховує на соціальну напругу - СлавськийРосія хоче позбавити Одесу електроенергії та розраховує на соціальну напругу - Славський
22:57

РФ вдарила балістикою по порту на Одещині: багато загиблих та поранених

22:46

Норвегія і Японія виділять Україні мільярди доларів: на що підуть гроші

22:45

Хто пройшов у фінал "Холостяка": Тарас Цимбалюк зробив вирішальний вибір

22:35

Переворот в опаленні: одна дія прогріє батареї в рази швидше

Реклама
22:23

У Києві біля Коордштабу знайшли "радіомаячок": на місці поліція

21:30

Переговори про мир в Україні: Рубіо спрогнозував імовірну дату угоди

21:20

Україна залишиться без 60% палива, а ціни на бензин рвонуть угору - експерт

21:04

Зустріч із мамою "Холостяка" закінчилася сльозами - що сталося

20:56

Перестала ховати: Меган Маркл показала дітей

20:53

Як позбутися затхлого запаху рушників: перевірений засіб за копійки

20:52

У США проведуть мирні переговори: до формату залучили нових учасників

20:41

Чому росіяни луплять саме по Одесі: депутат назвав три цілі окупантів

20:32

"Україна має платити територією": сербський міністр вляпався в гучний скандал

20:24

Трошки загуляли: Тимур Мірошниченко розповів, чому від нього йшла дружина

20:21

"Незрозуміло, хто на кого напав": Орбан зробив цинічну заяву про війну в Україні

Реклама
20:20

Графіки вимкнення світла для Києва та області: обсяги обмежень на 20 грудняФото

20:17

Як довго треба маринувати м'ясо: шеф-кухар дав неочікувану відповідь

20:16

"Заганяють у кут": політолог розповів, чим загрожують грудневі переговори зі США та РФ

20:11

Олена і Тарас Тополі возз'єднаються - співачка зробила заяву

19:54

Українці 2026 року стануть ще багатшими: роботодавці продовжать підвищувати зарплати

19:23

"Виводить міль на 100%": хитрий трюк, як позбутися кухонного шкідника назавжди

19:23

"Розуміємо, де буде розміщення": Зеленський розповів про перекидання Орєшніка в РБ

19:21

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

19:19

У 15 громадах України відбудеться Різдвяна хода з зірками, визначено переможців конкурсу від "Знай Свою Україну" – Гнат Коробко

19:12

Вражаюча спецоперація під Покровськом: ЗСУ спалили масове скупчення бронетехніки ворога

19:10

Навіщо Путін хизується кількістю дронівПогляд

18:55

У трьох знаків зодіаку почнеться "біла смуга": життя заграє новими барвами

18:48

За секунду купа вибухів: росіяни влупили касетним "Іскандером" по мосту, наслідки критичніВідео

18:44

Не тріскає і не липне до рук: як приготувати ідеальну шоколадну глазур

18:31

"Взагалі-то в країні війна": у Приватбанку підклали свиню рідним військових

18:07

Укренерго опублілкувало нові графіки на 20 грудня: світло вимикатимуть не всім

17:57

ЄС подав неоднозначний сигнал Кремлю: охочих підтримати Україну дедалі менше - FT

17:55

"Світла немає вже майже тиждень": де найскладніша ситуація з енергопостачанням

17:53

Не тільки гетьман: що українці не знають про Івана Мазепу

17:49

Закінчення війни в Україні залежить від двох ключових питань: Кулеба вказав на ризики

Реклама
17:27

Як довго слід тримати планку у 20, 40 і 60 років: фахівці назвали конкретні часові норми

16:51

Дерусифікація столиці: у Києві знесуть пам'ятники Булгакову й Ахматовій

16:49

Долар і євро стрімко подешевшали: новий курс валют на 22 грудня

16:29

У Дніпрі мешканці "привілейованих" будинків побили енергетиків за відключення їх від світла

16:27

Сучасні колядки, льодові номери та улюблені зірки: ТЕТ презентує ексклюзивну прем’єру "Різдвяного льодового шоу з ROXOLANA" в новорічну ніч

16:24

В оборонному комітету ВР вивчать "злив" у мережу локації кременчуцького заводу, який згодом знищили росіянами

16:11

Що робити, щоб насіння зійшло: чотири правила посіву

16:11

Путін готовий припинити удари по Україні в день виборів, але є принципова умова

15:50

Польща готова поповнити авіапарк України: Навроцький назвав умову передачі МіГ-29

15:46

Привітання зі Святвечором 2025: гарні слова у прозі, віршах та листівках

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти