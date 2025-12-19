Прикрила собою доньку: оприлюднено ім'я жінки, яку вбили на мосту під Одесою

Російський дрон вдарив просто по мосту, яким в автомобілі їхала сім'я: 43-річна мама Інна Влаєва і троє її дітей.

У четвер, 18 грудня, в районі села Маяки Одеської області російський "Шахед" убив 43-річну матір трьох дітей Інну Влаєву. Сім'я їхала в машині мостом через Дністер, повертаючись до Одеси. Про це повідомляє "Суспільне".

Російський дрон вдарив просто по мосту, по якому в автомобілі їхала сім'я: 43-річна мама Інна Влаєва та троє її дітей.

За кермом перебувала 20-річна старша донька Влада, а Інна сиділа поруч. Ззаду сиділи 16-річний Павло і наймолодша - п'ятирічна донька. Інна отримала серйозні поранення, оскільки вибух стався з її боку. Фактично вона прикрила собою доньку.

Інна Влаєва померла в лікарні. Дітей також госпіталізували з пораненнями та гострою реакцією на стрес.

Жінка - родом з Одеси. Вона з дітьми була в селі Камчик Саратської громади, звідки родом її чоловік. Сім'я приїжджала до бабусі, бо в Одесі вже кілька днів не було світла через російські обстріли.

"Їм повідомили, що в їхньому районі вже дали світло. Тому Інна з дітьми зібралися з'їздити туди і подивитися, що там відбувається. Вони якраз через міст прямували додому в Одесу", - розповіла місцева жителька OBOZ.UA.

У селі розповідають, що сім'я була дуже товариською і працьовитою. Інну всі любили.

"Дуже розумна, здібна, порядна жінка, хороша мама і дружина. Старша донька вже доросла, середньому синові 16 років, а от молодшій дитині лише п'ять. Для них втрата мами - величезна трагедія, та й для всіх це горе", - розповіла співрозмовниця.

Для дітей Інни Влаєвої, які були з жінкою в авто під час удару, відкрили благодійний збір, повідомила мати однокласника пораненого підлітка Ольга Каракасіді.

За фактом атаки Одеська обласна прокуратура почала досудове розслідування за статтею про військові злочини.

Наразі ділянку дороги на трасі Одеса - Рені перекрито, також закрито міст і рух до пунктів пропуску із сусідньою Молдовою.

Удар по мосту в Одеській області - що відомо

18 грудня Главред повідомляв про те, що російські окупанти вдарили "Шахедом" по мосту в Маяках в Одеській області. Унаслідок атаки було важко поранено маму трьох дітей, вона померла у "швидкій".

Удари ЗС РФ по мосту в Маяках Одеської області спровокували транспортний колапс. На прикордонних пунктах виникли величезні черги, а вантажний і пасажирський транспорт перенаправляють іншими маршрутами.

Одеса зараз найбільше потерпає від атак по інфраструктурі. Тільки минулої ночі по мосту в Маяках "прилетіло" 10 "шахедів", сьогодні - ще до 5. Люди не можуть потрапити до Одеси через руйнування мосту. В інтерв'ю Главреду депутат Одеської міської ради, ветеран, підприємець Олександр Славський назвав можливі причини постійних ударів по Одесі та регіону.

