Перед дедлайном Трампа Путіну: найближчими днями Келлог відвідає Україну

Наразі мета візиту невідома.

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Келлог приїде в Україну / Колаж: Главред, фото УНІАН, Вікіпедія

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Келлог відвідає Україну перед 8 серпня

Причини візиту невідомі

Спецпосланець президента Сполучених Штатів Америки Кіт Келлог найближчими днями відвідає Україну. Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на два джерела.

На порталі припускають, що візит відбудеться на тлі того, що скоро закінчується дедлайн, який президент США Дональд Трамп поставив Путіну.

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Інформація про очікуваний візит Келлога збігається з планованою поїздкою до Росії іншого посланника Трампа, Стіва Віткоффа.

Трамп підтвердив поїздку Віткоффа в четвер.

"Так, він їде до Ізраїлю, а потім до Росії, вірите чи ні", - сказав президент журналістам.

Як повідомили джерела вашингтонському кореспонденту Kyiv Post, поїздка Віткоффа була "запропонована росіянами" і була схвалена, незважаючи на початковий скепсис Трампа. За словами співрозмовників, президент США сказав своїм радникам, що вважає цю поїздку "марною".

Тим часом співрозмовник у коментарі РБК-Україна повідомив, що візит спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України Кіта Келлога в Україну дійсно планується, але "дат ще немає".

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Що відомо про крайній візит Келлога до Києва

Варто нагадати, що спеціальний представник президента США Кіт Келлог востаннє відвідував Київ 14 липня.

Під час останнього візиту він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами, щоб обговорити питання посилення протиповітряної оборони України, оборонної зброї та нових санкцій проти Росії.

У дні, коли Келлог перебував у столиці, Росія утрималася від бомбардування Києва.

Кияни тоді жартували, що слід дати Келлогу український паспорт, щоб він залишився в країні назавжди і стримував подальшу російську агресію.

Ультиматум Трампа Путіну - новини за темою

Як писав Главред, 14 липня 2025 року Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Пізніше президент США Дональд Трамп встановив новий термін для Росії щодо закінчення війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів, починаючи з 28 липня. Термін ультиматуму спливає 8 липня.

При цьому, американський лідер додав, що російська сторона "хитра" і "досить добре ухиляється від санкцій", тому подальші дії залежатимуть від розвитку ситуації.

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Про джерело: Kyiv Post KyivPost — найстаріша українська англомовна щотижнева газета. Американець Джед Санден заснував її 18 жовтня 1995 у Києві, а пізніше створив KP Media для своїх холдингів. Газета, яка вийшла в Інтернеті у 2002 році, спрямована на українських та іноземних читачів, які цікавляться загальним питаннями у політичному, діловому та розважальному сферах, пише Вікіпедія.

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