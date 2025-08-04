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Перед дедлайном Трампа Путіну: найближчими днями Келлог відвідає Україну

Маріна Фурман
4 серпня 2025, 13:00
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Наразі мета візиту невідома.
Келлог
Келлог приїде в Україну / Колаж: Главред, фото УНІАН, Вікіпедія

Основне:

  • Келлог відвідає Україну перед 8 серпня
  • Причини візиту невідомі

Спецпосланець президента Сполучених Штатів Америки Кіт Келлог найближчими днями відвідає Україну. Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на два джерела.

На порталі припускають, що візит відбудеться на тлі того, що скоро закінчується дедлайн, який президент США Дональд Трамп поставив Путіну.

відео дня

Інформація про очікуваний візит Келлога збігається з планованою поїздкою до Росії іншого посланника Трампа, Стіва Віткоффа.

Трамп підтвердив поїздку Віткоффа в четвер.

"Так, він їде до Ізраїлю, а потім до Росії, вірите чи ні", - сказав президент журналістам.

Як повідомили джерела вашингтонському кореспонденту Kyiv Post, поїздка Віткоффа була "запропонована росіянами" і була схвалена, незважаючи на початковий скепсис Трампа. За словами співрозмовників, президент США сказав своїм радникам, що вважає цю поїздку "марною".

Тим часом співрозмовник у коментарі РБК-Україна повідомив, що візит спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України Кіта Келлога в Україну дійсно планується, але "дат ще немає".

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Що відомо про крайній візит Келлога до Києва

Варто нагадати, що спеціальний представник президента США Кіт Келлог востаннє відвідував Київ 14 липня.

Під час останнього візиту він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами, щоб обговорити питання посилення протиповітряної оборони України, оборонної зброї та нових санкцій проти Росії.

У дні, коли Келлог перебував у столиці, Росія утрималася від бомбардування Києва.

Кияни тоді жартували, що слід дати Келлогу український паспорт, щоб він залишився в країні назавжди і стримував подальшу російську агресію.

Ультиматум Трампа Путіну - новини за темою

Як писав Главред, 14 липня 2025 року Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Пізніше президент США Дональд Трамп встановив новий термін для Росії щодо закінчення війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів, починаючи з 28 липня. Термін ультиматуму спливає 8 липня.

При цьому, американський лідер додав, що російська сторона "хитра" і "досить добре ухиляється від санкцій", тому подальші дії залежатимуть від розвитку ситуації.

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Про джерело: Kyiv Post

KyivPost — найстаріша українська англомовна щотижнева газета. Американець Джед Санден заснував її 18 жовтня 1995 у Києві, а пізніше створив KP Media для своїх холдингів. Газета, яка вийшла в Інтернеті у 2002 році, спрямована на українських та іноземних читачів, які цікавляться загальним питаннями у політичному, діловому та розважальному сферах, пише Вікіпедія.

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