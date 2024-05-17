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Не спроба зайняти Харків: Washington Post назвав мету окупантів в області

Андрій Ганчук
17 травня 2024, 16:38
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Російські окупанти продовжують дотримуватися своєї ключової "мети" не в Харківській області, а в іншому регіоні України, пишуть американські журналісти.
Війська РФ, Харків
Війська РФ поки що не розглядають варіант із заняттям Харкова - WP / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ua.depositphotos.com

Агресорка Росія розглядає свій наступ у Харківській області як обмежену операцію в "буферній зоні", а не кампанію з метою "заняття Харкова". Проте окупанти можуть піти і на дії більшого масштабу.

У матеріалі The Washington Post старший науковий співробітник програми з Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Массікот висловила думку, згідно з якою "Росія розглядає це (наступ) як обмежене вторгнення до "буферної зони", а не як спробу одразу зайняти весь Харків".

При цьому вона вважає, що дії окупантів можуть бути "першою фазою більш масштабного довгострокового плану".

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Як припускають журналісти, так звану буферну зону можуть створювати окупанти, щоб не було ударів у відповідь по їхніх позиціях у Бєлгородській області.

Головна мета Росії - не Харків

Також експерт вважає, що ключовою метою ворога залишається окупація Донецької області.

"Примітно, що Москва не вивела війська з Донецька, щоб підтримати новий наступ у Харкові", - заявила експерт.

Ситуація на півночі Харківської області - головні новини за темою:

Сили оборони України на Харківському напрямку відбили ворожу атаку в районі населеного пункту Стариця. Армія зміцнює оборону в прикордонних районах.

"На Харківському напрямку відбито ворожу атаку в районі села Стариця. Загарбники задіяли авіацію - били по районах Гарбузівки та Білого Колодязя. Наші війська обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону в прикордонних районах Харківщини", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на 14:03 17 травня.

Зона активних боїв розширена на 70 км, війська РФ продовжують наступати у Харківській області, сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, окупанти хочуть вийти до Білого Колодязя, щоб зайти в тил українському угрупованню військ.

Україні потрібно надати далекобійну зброю для захисту Харківщини, сказала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. За її словами, ситуація в регіоні "дуже драматична".

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

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