Не спроба зайняти Харків: Washington Post назвав мету окупантів в області

Російські окупанти продовжують дотримуватися своєї ключової "мети" не в Харківській області, а в іншому регіоні України, пишуть американські журналісти.

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Війська РФ поки що не розглядають варіант із заняттям Харкова - WP / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ua.depositphotos.com

Агресорка Росія розглядає свій наступ у Харківській області як обмежену операцію в "буферній зоні", а не кампанію з метою "заняття Харкова". Проте окупанти можуть піти і на дії більшого масштабу.

У матеріалі The Washington Post старший науковий співробітник програми з Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Массікот висловила думку, згідно з якою "Росія розглядає це (наступ) як обмежене вторгнення до "буферної зони", а не як спробу одразу зайняти весь Харків".

При цьому вона вважає, що дії окупантів можуть бути "першою фазою більш масштабного довгострокового плану".

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Як припускають журналісти, так звану буферну зону можуть створювати окупанти, щоб не було ударів у відповідь по їхніх позиціях у Бєлгородській області.

Головна мета Росії - не Харків

Також експерт вважає, що ключовою метою ворога залишається окупація Донецької області.

"Примітно, що Москва не вивела війська з Донецька, щоб підтримати новий наступ у Харкові", - заявила експерт.

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Сили оборони України на Харківському напрямку відбили ворожу атаку в районі населеного пункту Стариця. Армія зміцнює оборону в прикордонних районах.

"На Харківському напрямку відбито ворожу атаку в районі села Стариця. Загарбники задіяли авіацію - били по районах Гарбузівки та Білого Колодязя. Наші війська обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону в прикордонних районах Харківщини", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на 14:03 17 травня.

Зона активних боїв розширена на 70 км, війська РФ продовжують наступати у Харківській області, сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, окупанти хочуть вийти до Білого Колодязя, щоб зайти в тил українському угрупованню військ.

Україні потрібно надати далекобійну зброю для захисту Харківщини, сказала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. За її словами, ситуація в регіоні "дуже драматична".

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