"Ситуація на межі": РФ може розвернутися для атаки на Суми – Буданов

ЗСУ зможуть стабілізувати фронт і потіснити росіян, упевнений начальник ГУР.

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Кирило Буданов не виключає атаки РФ на Суми / Колаж: Главред, Фото: ГУР, mistosumy.com

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум, заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов.

За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум", пише The New York Times.

Водночас він прогнозує, що стабілізувати фронт і потіснити росіян через кордон вдасться протягом наступних кількох днів.

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"На даний момент наше завдання - стабілізувати лінію, а потім почати відтісняти їх через кордон", - сказав він, додавши, що приплив українських резервів зумів "частково зірвати їхні плани".

"Ситуація на межі", - описав NYT обстановку під Харковом начальник Головного управління розвідки.

Він каже, що наступ окупантів РФ на харківському напрямку націлений на виснаження резервів України. Крім того, для зміцнення оборони на цьому відрізку фронту українському командуванню довелося перекинути війська з інших ділянок фронту.

Начальник ГУР розповів, що було складно знайти особовий склад для переведення в Харківську область, водночас основні сили української армії наразі перебувають під Харковом і в Часовому Яру Донецької області.

"Я використав усе, що у нас було. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає", - додав Буданов.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ перейшли до контрударів на Харківщині. Президент України Володимир Зеленський заявив про посилення сил оборони в районі Вовчанська та інших прикордонних районах Харківської області. За його словами, тривають наші контрударні дії, напрямок посилено, зокрема, Вовчанськ і загалом прикордонні райони.

Як повідомлялося раніше, у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ескалація на фронті в Харківській області - це спроба Росії захопити ще хоча б маленьку частину територій для поліпшення своїх позицій перед тим, як Україна позбудеться дефіцитів у зброї та техніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Харківщині у РФ частковий успіх. Від початку доби втрати окупантів на Харківському напрямку становлять 97 осіб, розповіли в Генштабі.

/ Главред

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