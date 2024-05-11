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"Сюрпризів ворог не приніс": в ОВА розкрили деталі важких боїв на Харківщині

Руслана Заклінська
11 травня 2024, 16:31
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Ворожі ДРГ шукали слабкі позиції на кордоні, але всі спроби зупинили Сили оборони України, розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
'Сюрпризів ворог не приніс': в ОВА розкрили деталі важких боїв на Харківщині
На Харківщині тривають бої в районі тих населених пунктів, які перебували фактично в "сірій зоні" / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 117 окрема бригада територіальної оборони

У суботу, 11 травня, на Харківщині тривають важкі бої в районі населених пунктів, які раніше перебували в "сірій зоні" на північному та північно-східному кордоні області. ЗСУ ведуть бої в Стрілечій, Пильній, Борисівці, а також в районі Олійникового та Огірцевого. Про це на зустрічі із журналістами повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Cитуація по цих напрямках повністю контрольована. Сюрпризів ворог для нас не приніс - наткнувся на вогневе ураження українських бойових бригад", - розповів Синєгубов.

За його словами, російські окупанти намагалися наступати також на інших напрямках у межах області. Російські диверсанти шукали слабкі позиції на кордоні, однак всі спроби ворожих ДРГ зупинили Сили оборони України.

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"Наші воїни жодних позицій не втратили ані по Куп'янському напрямку, ані по півночі. Тому наразі ситуація дійсно важка, бо ворог активізував свої дії на новому фактично напрямку, однак вона повністю контрольована", - зазначив Синєгубов.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов запевнив, що для Харкова відсутня загроза наземної операції з боку ворога.

"Сили оборони роблять все можливе для утримання позицій. Усі держоргани працюють на місцях", - наголосив він.

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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Нагадаємо, на Вовчанському напрямку ворог завдав авіаударів, використовуючи КАБи. З початком ночі росіяни посилили обстріли українських позицій артилерією. Приблизно о 5 ранку 10 травня противник спробував прорвати оборону ЗСУ під прикриттям бронетехніки.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив початок наступу окупантів у Харківській області.

Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Харківській області тривають оборонні бої проти спроб росіян наступати та просуватися вглиб території України. Українські захисники здійснюють вогневе ураження, щоб зупинити наступ росіян і знищити їх.

За даними ЗМІ, вранці 11 травня російські окупанти відновили наступальні операції на Харківщині поблизу селища Глибоке.

Як повідомляв Главред, речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що командування посилило оборонні підрозділи ЗСУ. Противника локалізували у "сірій зоні", вона не розширюється.

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