'Потрібно дві системи Patriot': Зеленський пояснив, як можна відбитися від атак РФ на Харків

Потрібно щонайменше дві американські системи ППО моделі Patriot і тоді країна-агресорка Росія не зможе зайняти Харків. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу ABC News.
"Усе, що нам потрібно - дві системи Patriot. Росія не зможе зайняти Харків, якщо вони у нас будуть", - сказав він.
Як кажуть американські журналісти, Зеленський, стоячи поруч із пораненими солдатами, ясно дав зрозуміти, що затримка американської допомоги безпосередньо вплинула на перебіг війни і ситуацію на північно-східному кордоні. За словами президента, за останні кілька днів сотні людей загинули або були поранені.
"Багато з них були солдатами з цього регіону. І тому для мене було важливо бути тут і підтримувати їх", - сказав він.
Журналісти сказали Зеленському - мовляв, багато американців занепокоєні тим, скільки грошей витрачається на Україну. І у 2024-му - передвиборчому році - на їхню думку, це дуже важливе питання.
"Ці гроші не віддаються Україні""Ці гроші витрачаються на американські заводи, створюючи американські робочі місця. І ми не просто боремося за нашу свободу. Якби не Україна, це була б інша країна", - підсумував президент.
ЗРК Patriot
Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США та низки країн НАТО. Комплекс взяли на озброєння сорок років тому і відтоді кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.
Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.
Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.
Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (містить у собі: 36 ПУ ЗКР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗКР PAC-3, 216 ЗКР з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС із фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).
Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.
Удари РФ по Харкову - останні новини
Уранці 14 травня в Харкові прогримів вибух. Російські окупанти вдарили по місту двома КАБами. "Приліт" був у Київському районі міста, де розташовано безліч багатоповерхівок.
Унаслідок обстрілу постраждали 2 людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років. У них гостра реакція на стрес, надано допомогу на місці.
Було пошкоджено 7 житлових будинків, школу, два гаражні кооперативи, цивільні автомобілі. Сукупно вибито 615 вікон.
Цього ж дня росіяни вдарили по 12-поверховому житловому будинку в Харкові. Постраждали 17 осіб. Серед постраждалих - 12-річний хлопчик і 8-річна дівчинка. Вони в стані середньої тяжкості.
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