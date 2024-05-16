'Потрібно дві системи Patriot': Зеленський пояснив, як можна відбитися від атак РФ на Харків

Президент Зеленський під час візиту до Харкова 16 травня розповів, що Україні потрібні два комплекси ППО Patriot для оборони міста від армії країни-агресора РФ.

https://glavred.net/ukraine/nuzhno-dve-sistemy-patriot-zelenskiy-poyasnil-kak-mozhno-otbitsya-ot-atak-rf-na-harkov-10565651.html Посилання скопійоване

Зеленський назвав неодмінну умову оборони Харкова / колаж Главред, фото Офіс президента, ua.depositphotos.com

Потрібно щонайменше дві американські системи ППО моделі Patriot і тоді країна-агресорка Росія не зможе зайняти Харків. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу ABC News.

"Усе, що нам потрібно - дві системи Patriot. Росія не зможе зайняти Харків, якщо вони у нас будуть", - сказав він.

Як кажуть американські журналісти, Зеленський, стоячи поруч із пораненими солдатами, ясно дав зрозуміти, що затримка американської допомоги безпосередньо вплинула на перебіг війни і ситуацію на північно-східному кордоні. За словами президента, за останні кілька днів сотні людей загинули або були поранені.

відео дня

"Багато з них були солдатами з цього регіону. І тому для мене було важливо бути тут і підтримувати їх", - сказав він.

Журналісти сказали Зеленському - мовляв, багато американців занепокоєні тим, скільки грошей витрачається на Україну. І у 2024-му - передвиборчому році - на їхню думку, це дуже важливе питання.

"Ці гроші не віддаються Україні""Ці гроші витрачаються на американські заводи, створюючи американські робочі місця. І ми не просто боремося за нашу свободу. Якби не Україна, це була б інша країна", - підсумував президент.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США та низки країн НАТО. Комплекс взяли на озброєння сорок років тому і відтоді кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (містить у собі: 36 ПУ ЗКР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗКР PAC-3, 216 ЗКР з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС із фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Удари РФ по Харкову - останні новини

Уранці 14 травня в Харкові прогримів вибух. Російські окупанти вдарили по місту двома КАБами. "Приліт" був у Київському районі міста, де розташовано безліч багатоповерхівок.

Унаслідок обстрілу постраждали 2 людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років. У них гостра реакція на стрес, надано допомогу на місці.

Було пошкоджено 7 житлових будинків, школу, два гаражні кооперативи, цивільні автомобілі. Сукупно вибито 615 вікон.

Цього ж дня росіяни вдарили по 12-поверховому житловому будинку в Харкові. Постраждали 17 осіб. Серед постраждалих - 12-річний хлопчик і 8-річна дівчинка. Вони в стані середньої тяжкості.

Вас може зацікавити таке:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред