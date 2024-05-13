На тлі наступу росіян в ОТУВ 'Харків' змінили командувача: що про нього відомо

Новим командувачем став генерал Михайло Драпатий, який допоміг звільняти Херсонщину.

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Командувача ОТУВ "Харків" змінили / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, facebook.com/MinistryofDefence.UA

На фоні наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатий, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну. Про це повідомили "РБК-Україна" в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

"Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків", - розповіли в ОСУВ "Хортиця".

Водночас Драпатий залишиться на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

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Що відомо про Михайла Дарпатого

Михайло Драпатий - колишній командир 2-го механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади. Він у травні 2014 року увійшов у Маріуполь, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурм терористів та звільнити заручників.

Після цього він вступив до Національного університету оборони України у 2014 році, а згодом перевівся на заочну форму навчання і повернувся до зони АТО як начальник штабу 30-ї окремої механізованої бригади. У 2016 році він очолював 58-ту окрему мотопіхотну бригаду.

У квітні 2019 року Михайлу Драпатому було присвоєне військове звання полковника, а в серпні того ж року він передав керівництво 58-ою бригадою і розпочав дворічне навчання у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

До січня 2024 року він очолював оперативне угруповання "Херсон" і відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області у 2022 році. У лютому 2024 року Михайла Драпатого призначили заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

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Нагадаємо, російський наступ на Харківщині триває. Ворог окупував кілька сіл і наближається до міста Вовчанськ. Бої відбуваються у Лук'янцях та Липцях. Аналітики DeepState додали, що ворог просунувся біля Вербового, у Красногорівці, у Нетайловому, на захід від Семенівки, на схід від Новопокровського та окупував села: Морозовець, Олійникове та Зелене.

Також битва за Вовчанськ може стати першою великою битвою нового наступу Росії на півночі. ЗСУ готові до розвитку подій, бойові підрозділи уже в місті, пише Forbes.

Як повідомляв Главред, окупанти намагаються оточити Вовчанськ, просуваючись через кілька населених пунктів на заході та сході. Інститут вивчення війни стверджує, що захоплення будь-якого з цих населених пунктів перерізало б наземні лінії зв'язку з Вовчанськом.

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