На тлі наступу росіян в ОТУВ 'Харків' змінили командувача: що про нього відомо

На фоні наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатий, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну. Про це повідомили "РБК-Україна" в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".
"Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків", - розповіли в ОСУВ "Хортиця".
Водночас Драпатий залишиться на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
Що відомо про Михайла Дарпатого
Михайло Драпатий - колишній командир 2-го механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади. Він у травні 2014 року увійшов у Маріуполь, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурм терористів та звільнити заручників.
Після цього він вступив до Національного університету оборони України у 2014 році, а згодом перевівся на заочну форму навчання і повернувся до зони АТО як начальник штабу 30-ї окремої механізованої бригади. У 2016 році він очолював 58-ту окрему мотопіхотну бригаду.
У квітні 2019 року Михайлу Драпатому було присвоєне військове звання полковника, а в серпні того ж року він передав керівництво 58-ою бригадою і розпочав дворічне навчання у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.
До січня 2024 року він очолював оперативне угруповання "Херсон" і відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області у 2022 році. У лютому 2024 року Михайла Драпатого призначили заступником начальника Генштабу з підготовки військових.
Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою
Нагадаємо, російський наступ на Харківщині триває. Ворог окупував кілька сіл і наближається до міста Вовчанськ. Бої відбуваються у Лук'янцях та Липцях. Аналітики DeepState додали, що ворог просунувся біля Вербового, у Красногорівці, у Нетайловому, на захід від Семенівки, на схід від Новопокровського та окупував села: Морозовець, Олійникове та Зелене.
Також битва за Вовчанськ може стати першою великою битвою нового наступу Росії на півночі. ЗСУ готові до розвитку подій, бойові підрозділи уже в місті, пише Forbes.
Як повідомляв Главред, окупанти намагаються оточити Вовчанськ, просуваючись через кілька населених пунктів на заході та сході. Інститут вивчення війни стверджує, що захоплення будь-якого з цих населених пунктів перерізало б наземні лінії зв'язку з Вовчанськом.
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