Харків масово атакували ворожі 'Шахеди': є влучання, виникла пожежа

Ввечері четверга, 16 травня, у Харкові пролунала серія вибухів. Місто атакували вороші БпЛА типу "Шахед". Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Харків - обережно! В місті уже було чутно вибух, можливі ще: Харків знаходиться під атакою шахедів", - заявив він.
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про роботу протиповітряної оборони та закликав мешканців залишатися в укриттях.
Згодом Синєгубов розповів, що у Холодногірському районі Харкова зафіксували влучання. На місці "прильоту" виникла пожежа.
Мер міста Ігор Терехов зазначив, що наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. Також він додав, що у місті пролунала нова серія вибухів.
"Будьте обережні - атака шахедів продовжується, на місто заходять нові. Щойно пролунав ще один вибух", - наголосив Терехов.
За словами, Синєгубова російські окупанти завдали щонайменше п'ять ударів по місту.
Оновлено 23:54: "Суспільне" повідомляє про вже шостий вибух у Харкові.
Оновлено 00:15: Після атаки дронами, російські окупанти запустили ракети по Харкову. Про це повідомив Олег Синєгубов і підтвердив мер міста Ігор Терехов.
Оновлено 00:19: Очільник ОВА повідомив, що за уточненою інформацією, зафіксовані влучання в Основʼянському та Новобаварському районах Харкова.
"На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило", - додав Синєгубов.
Удари Росії - вибухи в Україні
Російські війська паралельно наступу на фронті продовжують тероризувати українські міста ударами по цивільній інфраструктурі. Через регулярні обстріли Укренерго запровадило аварійні відключення світла у всіх регіонах країни, в тому числі в Києві.
Напередодні, 14 травня, ворог вгатив бомбами по житловому будинку в Харкові, понад 20 людей отримали ушкодження.
Вже в середу, 15 травня, противник атакував цивільний обʼєкт у Миколаєві. За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 5 людей.
Також вчора вибухи прогриміли у Дніпрі. Близько 3.30 в районі міста Дніпро підрозділом Повітряне командування "Схід" збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Читайте також:
- Росія знову підняла бойову авіацію: у кількох містах - вибухи
- У Миколаєві пролунали потужні вибухи: росіяни атакували цивільний об'єкт
- У Дніпрі прогриміли вибухи: росіяни атакували місто ракетами
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред