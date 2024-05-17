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Харків масово атакували ворожі "Шахеди": є влучання, виникла пожежа

Руслана Заклінська
17 травня 2024, 00:00
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Ворог завдав щонайменше 6 ударів безпілотниками по Харкову, на місці влучання - пожежа, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Харків масово атакували ворожі 'Шахеди': є влучання, виникла пожежа
Росія атакувала Харків безпілотниками / Колаж: Главред, фото: Telegram / Володимир Зеленський, Міноборони України

Ввечері четверга, 16 травня, у Харкові пролунала серія вибухів. Місто атакували вороші БпЛА типу "Шахед". Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Харків - обережно! В місті уже було чутно вибух, можливі ще: Харків знаходиться під атакою шахедів", - заявив він.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про роботу протиповітряної оборони та закликав мешканців залишатися в укриттях.

відео дня

Згодом Синєгубов розповів, що у Холодногірському районі Харкова зафіксували влучання. На місці "прильоту" виникла пожежа.

Мер міста Ігор Терехов зазначив, що наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. Також він додав, що у місті пролунала нова серія вибухів.

"Будьте обережні - атака шахедів продовжується, на місто заходять нові. Щойно пролунав ще один вибух", - наголосив Терехов.

За словами, Синєгубова російські окупанти завдали щонайменше п'ять ударів по місту.

Оновлено 23:54: "Суспільне" повідомляє про вже шостий вибух у Харкові.

Оновлено 00:15: Після атаки дронами, російські окупанти запустили ракети по Харкову. Про це повідомив Олег Синєгубов і підтвердив мер міста Ігор Терехов.

Оновлено 00:19: Очільник ОВА повідомив, що за уточненою інформацією, зафіксовані влучання в Основʼянському та Новобаварському районах Харкова.

"На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило", - додав Синєгубов.

Харків масово атакували ворожі 'Шахеди': є влучання, виникла пожежа
Що відомо про БпЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари Росії - вибухи в Україні

Російські війська паралельно наступу на фронті продовжують тероризувати українські міста ударами по цивільній інфраструктурі. Через регулярні обстріли Укренерго запровадило аварійні відключення світла у всіх регіонах країни, в тому числі в Києві.

Напередодні, 14 травня, ворог вгатив бомбами по житловому будинку в Харкові, понад 20 людей отримали ушкодження.

Вже в середу, 15 травня, противник атакував цивільний обʼєкт у Миколаєві. За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 5 людей.

Також вчора вибухи прогриміли у Дніпрі. Близько 3.30 в районі міста Дніпро підрозділом Повітряне командування "Схід" збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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